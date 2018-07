Para acertar em cheio no presente de Dia dos Pais, é imprescindível conhecer os gostos do homenageado de 12 de agosto e, acima de tudo, escolher algo que seja útil no dia a dia. Se o objetivo é agradar um pai moderno, que quer se divertir e também busca praticidade para resolver as demandas diárias de qualquer lugar e a qualquer hora, a Positivo apresenta ótimas dicas com o Positivo Twist Metal 32GB S531, o primeiro smartphone do Brasil a receber o Android Oreo – versão Go, e o Positivo Motion Black, notebook ideal para compartilhar momentos de trabalho e de entretenimento. Além de estilosos, leves e potentes, ambos ainda se destacam pelo excelente custo-benefício.

O smartphone Positivo Twist Metal 32GB tem tudo o que um pai antenado precisa para unir performance e mobilidade, a começar pelo seu sistema operacional Android Oreo – versão Go, que ocupa menos memória do aparelho e funciona perfeitamente em smartphones de até 1GB de RAM. A experiência fica ainda melhor quando combinada aos aplicativos nativos do Android em versão customizada, justamente para facilitar a vida do usuário que precisa se conectar com a família, os amigos ou os colegas de trabalho. O aparelho se destaca também pelos 32GB de espaço de armazenamento, perfeitos para quem ama fazer fotos e vídeos. Seu acabamento moderno em metal chama a atenção pelas opções de cores, que agradam a todos os perfis, dos discretos aos mais estilosos, nas cores cinza, dourado ou vermelho. O aparelho tem tela de 5,2” e processador Quad-Core. A resolução das câmeras é de 8MP, com LED Flash, para fazer selfies com a família ou com os amigos durante as viagens ou passeios, e funções HDR, Panorama, Beleza, Profissional, Noturno e Detecção de Rosto para deixar as imagens ainda mais bonitas. Tudo isso pelo preço sugerido de R$ 699.

Já o notebook Positivo Motion Black Q232A é uma opção perfeita para acompanhar os pais em casa, nos compromissos de trabalho, em viagens em família e muito mais. Ultrafino, com ótimo desempenho e bateria com autonomia de até seis horas, pode ser transportado facilmente, unindo mobilidade, tecnologia avançada e design elegante. A tela de 14” com bordas mais finas, chamadas de narrow frames, exibe imagens amplas e impecáveis, ideais para assistir a série favorita ou acompanhar as notícias na web. O Positivo Motion Black conta ainda com 32GB de armazenamento interno e um ano grátis de uso do Positivo Nuvem, plataforma de arquivamento em nuvem com 64GB, na qual os pais podem salvar fotos, vídeos e documentos e acessá-los a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet. O preço sugerido para o Positivo Motion Black Q232A é R$ 1.199.