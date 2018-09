Em cartaz até 30 de setembro, no Espaço Araucária, que fica na Torre do Olho, no Museu Oscar Niemeyer, Poses para Dormir é uma peça de teatro, escrita pela argentina Lola Arias e traduzida e dirigida pelo curitibano Diego Fortes. Envolta por uma instalação onírica, a trama se passa em dois apartamentos de um prédio em uma cidade sitiada pela guerra.

As identidades das personagens Nadia (Guenia Lemos) e seu marido Bruno (Diego Fortes), se confundem com a dos vizinhos Jota (Richard Rebelo) e Tao (Giuly Biancato) em uma série de coincidências absurdas. Comportamento humano, sonho, morte e identidade são alguns dos temas da peça. A cada cena, os quatro personagens estão diferentes, as situações bizarras geram momentos cômicos de um riso nervoso.

“O espetáculo é uma experiência instigante, uma provocação: assistir a uma peça de teatro num lugar que normalmente não convencional, um texto que não é tradicional e que lida com ambiguidades, as coisas não são uma coisa ou outra, elas têm mais de um significado ao mesmo tempo”, diz Diego Fortes.

Com essa obra, Diego Fortes retorna à Curitiba depois de temporada em São Paulo, onde dirigiu Molière, estrelada por Matheus Nachtergaele, Renato Borghi e um elenco de 14 músicos e atores, muitos deles de Curitiba. Molière é sucesso de público e crítica e está agora em temporada no Rio de Janeiro.

Poses para dormir, produzida pela A Armadilha, tem duração de 60 minutos e o local comporta 48 espectadores por sessão. Não é recomendada para menores de 16 anos. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência na porta da Torre. Sessões quinta e sexta às 20h, sábado com sessão dupla às 18h e às 20h, e domingo às 18h.