O primeiro curso gratuito de pós-graduação em Administração Pública, oferecido pela Prefeitura de Curitiba, completou um ano de atividade na semana passada sem nenhuma desistência. Os 30 alunos que passaram em processo seletivo seguem com 100% de frequência, em jornadas de 4 horas de aula, das 18h30 às 22h45. As aulas são ministradas às segundas e quartas-feiras em uma sala especialmente adaptada para este fim, na sede do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), no Edifício Delta.

Lançado em agosto do ano passado pelo Imap, o curso de especialização é oferecido a servidores do município e à comunidade a partir de um processo seletivo. “Num esforço conjunto da Prefeitura, conseguimos contratar os melhores mestres e doutores para ministrar a primeira Pós-Graduação em Administração Pública 100% gratuita”, explica Alexandre Jarschel de Oliveira, presidente do Imap.

Para oferecer a pós-graduação, o Imap obteve certificação específica. “Seguimos todas as exigências e conquistamos a certificação pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que credenciou e homologou o Imap como instituição capacitada para a formação pública”, disse Jarschel.

Frequência

Os alunos da pós já tiveram 312 horas/aula presenciais, de um total de 692 horas previstas, tendo concluído 16 disciplinas no período: Estado e Capitalismo; Estado Brasileiro e Desenvolvimento; Administração Pública; Modelos de Gestão; Orçamento e Finanças Públicas; Planejamento Estratégico e Funcionamento do Setor Público; Gestão de Pessoas; Elaboração e Gerenciamento de Projetos; Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação; Metodologia de Pesquisa Científica I; Análise de Políticas Públicas e Indicadores; Política Municipal de Educação; Política Municipal de Saúde; Política Municipal de Assistência Social; Direitos Humanos e Sustentabilidade.

TCC

Até outubro, ainda serão ministradas as disciplinas de Direito à Cidade e Desafios Urbanos; Setorialidade e Intersetorialidade; Inovação e Políticas Públicas e Metodologia de Pesquisa Científica I. Ao final, cada aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso TCC individual, em formato de artigo, relacionado à atuação profissional e que seja aplicável para o desempenho da sua função diária.

Na aula de segunda-feira (13/8), ministrada pela professora Samira Leite, os alunos trataram do temas “A influência do capital social na sustentabilidade e a sustentabilidade na administração pública”. “Ser sustentável não está apenas relacionado à questão ambiental, mas também à otimização da gestão e à interação das ações com o meio e toda a sociedade. A administração pública pode ser um elemento difusor do repensar e do agir na cidade”, observou a professora.

Na fase final do curso, a servidora municipal Andreia Boese já está desenvolvendo o TCC com o tema “taxa de lixo na cidade”. Para ela, a oportunidade da troca de experiências está sendo fantástica. “Estou há pouco tempo na administração pública. Os temas e o contato com os professores, muitos deles funcionários de carreira, têm sido esclarecedores”, disse.

Na opinião de outra aluna e também servidora do município, Débora Andrea Santos Leal, o contato com atividades de diversas secretarias têm aberto novos horizontes sobre a gestão pública. “É muito gratificante aprender. Além disso, o contato com colegas de prefeitura e o entendimento do que eles fazem, ampliou a minha visão de gestão”, comentou.

O processo seletivo para a próxima turma do curso de pós-graduação em Administração Pública deverá ser aberto em setembro e as aulas terão início em fevereiro de 2019. A participação é aberta para servidores e à comunidade.