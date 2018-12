O Porto de Paranaguá movimentou 4,4 milhões de toneladas de cargas no mês de novembro e já soma 48,8 milhões de toneladas no acumulado do ano. O número é equivalente a 97% da quantidade movimentada em todo o ano passado, quando o porto paranaense atingiu o recorde histórico, com 50,3 milhões de toneladas transportadas.

A expectativa do Governo do Paraná é ultrapassar a marca anterior e fechar 2018 com novo recorde de produtividade. “Todos os meses, em média, cerca de 4 milhões de toneladas de produtos passam pelo terminal. Temos feito um trabalho intenso para superar, mês a mês, nossas próprias marcas de movimentação”, diz o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Lourenço Fregonese.

“Todos os recordes que conquistamos nos últimos anos se devem a melhorias no processo operacional, logístico e de planejamento de atividades. Foram grandes investimentos, públicos e privados, que possibilitaram a conclusão de obras importantes e aquisição de equipamentos mais modernos. Além do esforço de trabalhadores altamente capacitados”, acrescenta.

DESTAQUES

Os granéis sólidos somaram 32,6 milhões de toneladas movimentadas em 2018. No mesmo período do ano passado foram 31 milhões. Aumento de 4% no comparativo.

A soja continua sendo o principal produto transportado por Paranaguá. Entre janeiro e novembro deste ano foram 14,4 milhões de toneladas exportadas. Aumento de 32% no comparativo com o mesmo período de 2017, quando 10,9 milhões de toneladas foram escoadas pelo porto.

A exportação de farelos também cresceu. Foram 5,1 milhões de toneladas em 2018, contra 4,3 milhões no ano passado. Alta de 19% no período.

Nas importações, o maior crescimento foi na movimentação de trigo: 52%. Em 2017, foram 142.776 toneladas. Em 2018, são 216.787.

Paranaguá é o principal porto graneleiro da América Latina. Desde 2011, o Corredor de Exportação já registrou 45% de aumento no volume movimentado e hoje mais de 80% da produção de grãos das cooperativas são exportadas pelo porto.

CARGA GERAL – Alta também na movimentação de carga geral. Foram 9,6 milhões de toneladas de produtos transportados entre janeiro e novembro deste ano – 10% mais que nos mesmos meses do ano passado (8,1 milhões).

LÍQUIDOS – A exportação de granéis líquidos, como óleo e outros derivados de petróleo, cresceu 10% entre 2017 e 2018, passando de 1,5 milhão para 1,7 milhão de toneladas. Já a importação teve queda de 13%. Foram 5,5 milhões de toneladas entre janeiro e novembro do ano passado, ante 4,5 milhões neste ano.

RECORDES – Ao longo dos últimos anos, foram registrados 50 recordes históricos no Porto de Paranaguá. Ao todo, 17 marcas históricas foram batidas ao longo de 2017: operação diária, semestral e anual de soja e de veículos; volumes de graneis sólidos, líquidos e carga geral; fluxo de caminhões no pátio de triagem. Na operação quase todos os produtos movimentados pelo porto obtiveram recordes de movimentação, dinamizando e impulsionando a economia do Paraná.

O volume de movimentações foi bem acima da média brasileira. Enquanto as exportações de produtos no Brasil inteiro tiveram crescimento médio de 7,2% em relação a 2016, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações pelo Porto de Paranaguá cresceram 17%.