Diz-se que a cobrança de impostos é o preço que se paga pela liberdade. Tal afirmação decorre das inspirações do liberalismo econômico, teoria pautada na livre iniciativa e na preservação da propriedade privada – premissas estas que, igualmente, embasam a ordem econômica brasileira.

Embora possa parecer estranho – e, em até certo ponto, contraditório – é justamente devido ao poder de tributar (popularmente, o poder de “arrecadar impostos”) que o Estado fica possibilitado de deixar de ser o protagonista do papel de gerador de riqueza, recaindo essa incumbência aos particulares – os quais transferem uma parcela de sua riqueza gerada ao Fisco, por derivação (fenômeno este chamado tributo). Assim, uma vez manifestado o caráter meramente arrecadatório da tributação, o cidadão fica livre das amarras do Estado.

Mas sendo a tributação um mal necessário, como torná-la eficiente, a ponto de a mesma vir a contribuir para a redução da desigualdade social e – sobretudo neste momento de crise econômica que assola o país – ser um instrumento de estimulo ao crescimento?

De antemão, há que se ter em mente que a alta carga tributária não se limita unicamente ao montante que as pessoas (físicas e jurídicas) deslocam do seu patrimônio para o Fisco. O custo operacional para satisfazer as exigências das Fazendas Públicas de todas as esferas (federal, estadual, municipal, Distrito Federal e, ainda, de algumas autarquias, como a CVM e o IBAMA), aliada a falta de clareza e o emaranhado de normas (composto pela Constituição Federal, lei complementares, leis ordinárias, instruções normativas, portarias, regulamentos e decretos), torna o sistema tributário brasileiro inchado, confuso, contraditório, custoso, pouco eficaz e extremamente burocrático – demandando um exército de contadores e advogados às empresas, unicamente para satisfazer tais deveres formais. Tal situação acarreta dúvidas quanto ao correto cumprimento da legislação tributária e, não raro, ao exato montante ao ser pago.

Outro ponto que merece atenção advém da própria política fiscal brasileira. Primeiramente, em contrariedade às diretrizes previstas na Constituição, Federal – sobretudo no que se refere à realização de uma justiça fiscal igualitária – o Estado onera mais os pobres do que os ricos. Isto, pois, a nossa Lei Maior determina que os impostos tenham caráter pessoal e devem ser graduados segundo a capacidade econômica de cada contribuinte. Na prática, isso significa que o imposto incidente sobre o quilo do arroz, do feijão e a própria energia elétrica não podem ser o mesmo para contribuintes com realidades econômicas e sociais distintas. Vale destacar que tal regra é (relativamente) respeitada no imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas – quando da previsão de uma margem de isenção, da possibilidade de abatimentos e a própria fixação de alíquotas progressivas – mas é absolutamente contrariada nos impostos indiretos, como é o caso do ICMS e do IPI – incidentes sobre o consumo e a produção, respectivamente.

Outro equívoco da política fiscal brasileira advém das preferências da mordida do leão. Enquanto a maioria dos países desenvolvidos opta por concentrar a arrecadação sobre a renda, o Brasil onera mais fortemente o consumo e a produção. A prova reside justamente nos números: segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os Estados Unidos – país que incorpora veementemente o liberalismo econômico e o Estado mínimo – apresentam alíquota máxima de 35% para o imposto de renda, sendo que 44% de sua receita decorre deste tipo de tributação. Apenas 18% do produto da arrecadação advêm do consumo. No Reino Unido, o imposto sobre a renda corresponde a 38% da arrecadação e o consumo 30%. Na França, 22% e 25%, respectivamente. Já o Brasil, a alíquota máxima do IR (pessoa física) é de 27,5% (15% na pessoa jurídica). Por aqui, 44% da arrecadação provem dos tributos incidentes sobre o consumo e apenas 21% deriva da renda dos contribuintes.

A solução? Por mais que não haja saídas milagrosas, de pronto, o Brasil precisa simplificar e reduzir, tanto quanto possível, as obrigações instrumentais – como é o caso das famigeradas declarações. Outra importante medida seria acompanhar a política fiscal adotada por diversos países desenvolvidos, os quais optam por tributar menos a produção e o consumo e mais fortemente a renda – inclusive instituindo o imposto sobre grandes fortunas, o qual se encontra previsto na Constituição Federal desde a sua promulgação, em 1988. Ainda, visando respeitar a realidade econômica de cada contribuinte (a chamada capacidade contributiva), uma medida importante, e que realizaria com mais afinco a justiça fiscal, seria incluir mais faixas (alíquotas) para o imposto de renda (tanto para as pessoas físicas, quanto as jurídicas), elevando-se inclusive, o seu teto – atuais 27,5% para, por exemplo, 35%. Através de uma reforma pautada nestas propostas, finalmente haveria uma política de arrecadação respeitadora das garantias dos contribuintes e realizadora dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, qual seja, uma sociedade livre, justa e solidária, garantidora do desenvolvimento nacional.

Paulo Taborda é sócio responsável pelo setor tributário do escritório Hamdar Taborda Kuzmann Advogados. Bacharel em Direito, é especialista em Direito Tributário e possui certificação de LLM (Legum Magister) em Direito Empresarial Aplicado. Tem atuação voltada ao Direito Tributário, Empresarial e Societário.