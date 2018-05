Políticos atrás das grades

Os esquemas de corrupção, que são revelados quase que diariamente no Brasil, deixam envergonhados quaisquer cidadãos que têm a honestidade como pilar de suas vidas. Os protagonistas dos escândalos se transformam em uma bela vergonha nacional. Agora foi a vez do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo, que se entregou nesta quarta-feira à Polícia Civil do estado. Na terça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou o último recurso apresentado pela defesa do ex-governador e ex-senador por Minas Gerais e determinou sua prisão imediata.

O tucano foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro pela primeira vez em dezembro de 2015, quando foi sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão por participação no chamado mensalão tucano. Que vergonha! Aliás, com esses casos o Brasil fica com a imagem denegrida lá fora. A imprensa internacional sempre dá amplo destaque às prisões de ex-políticos brasileiros. Jornais de todo o mundo repercutem as notícias. Triste realidade!