Policial evita arrastão em túnel da zona sul do Rio

Um policial civil que estava em seu carro particular flagrou uma tentativa de arrastão no túnel Santa Bárbara, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, tentou impedir a ação e acabou baleado na perna, no final da manhã desta segunda-feira, 23.

Os assaltantes fugiram sem levar nada. O túnel chegou a ser interditado por cerca de cinco minutos.

O policial passava pelo túnel quando viu que cinco homens desceram de um carro para abordar motoristas e praticar um arrastão. Um sexto integrante do grupo permaneceu na direção do veículo.

O policial, que estava armado, tentou impedir a ação e houve tiroteio. Ele foi atingido na perna e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. Até as 13 horas não havia informações sobre seu estado de saúde nem havia sido divulgado seu nome.

Os assaltantes conseguiram fugir, aparentemente ilesos.