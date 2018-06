Polícia Rodoviária recebe novas motocicletas para patrulhamento

A governadora Cida Borghetti autorizou nesta terça-feira (05) a compra de 30 motocicletas Harley Davidson para melhorar a mobilidade e o patrulhamento da Polícia Rodoviária Estadual nas rodovias concessionadas e no seu entorno. Na mesma solenidade, no Palácio Iguaçu, Cida entregou oito motocicletas BMW à corporação, adquiridas pelas concessionárias do Anel de Integração. A governadora também lançou o programa Bateu Rodoviário, que permite ao cidadão fazer o registro de acidentes pelo meio digital.

Com investimento de R$ 2,2 milhões, a licitação realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) para a aquisição das motos Harley Davidson já está homologada. A previsão é que no início do segundo semestre elas estejam disponíveis para policiamento.

“Ações como esta demonstram a unidade dos órgãos do Estado em favor da população paranaense”, afirmou a governadora. “A Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, DER-PR e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística trabalham de forma integrada para ampliar a segurança dos motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais”, ressaltou.

As viaturas entregues nesta terça-feira serão destinadas para as companhias rodoviárias das regiões de Curitiba, Litoral, Londrina e Ponta Grossa. Já as Harley Davidson, que são de um modelo exclusivo para operações policiais, serão enviadas para todos os comandos da Polícia Rodoviária no Estado, que monitora 12 mil quilômetros de rodovias e conta com seis companhias e 56 postos rodoviários.