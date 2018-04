Podemos elevar “muito mais” nossa produção de cobre, diz presidente do Peru

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, afirmou que o potencial de seu país para produzir cobre é “muito maior” do que o patamar atual. O Peru é o segundo maior produtor do metal, mas Vizcarra diz que o setor tem sido contido por conflitos sociais, em referência à oposição de comunidades rurais preocupadas com a poluição.

O diálogo para explicar os benefícios da mineração e melhorias técnicas para limitar a contaminação podem resolver isso, defendeu Vizcarra. Como governador, ele já ajudou a contornar a oposição a uma grande mina de cobre no país. “A questão ainda é social”, comentou, conforme investimentos começam a retornar ao setor, diante da melhora nos preços do metal. “Não há outro mecanismo a não ser falar com as pessoas”, disse o presidente peruano. Fonte: Dow Jones Newswires.