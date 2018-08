Pode? Pode tudo. Na geleia geral macunaímica é possível juntar no mesmo barco nacionalistas e liberais, ex-comunistas e ex-fascistas, democratas e saudosos da rebordosa. Tudo depende de boa conversa, como se diz na linguagem eufêmica dos políticos.

Aliás, o que mais fazem os políticos nativos nesta fase de ritos propiciatórios para firmar alianças é conversar. E comer, pois os conchavos, em nossa cultura, são feitos ao redor da mesa.

Alguns chegam a seis refeições diárias. Por isso estão mais gordos, mais robustos, arfantes, nesse ritual que só terminará no dia 30, quando a lei encerra o prazo de negociações e comilanças.

Doação do Oriovisto

O candidato do Podemos à Presidência, Álvaro Dias, recebeu a doação de R$ 500 mil do empresário Oriovisto Guimarães. Oriovisto é um dos fundadores do Grupo Positivo e se afastou da presidência para concorrer a uma vaga ao Senado pelo Paraná, justamente pelo partido de Dias. Ao TSE, ele declarou um patrimônio de R$ 239,7 milhões.

Velha política

Edson Campagnolo encaminhou nota a dizer que voltará para presidência da Fiep, de onde estava licenciado para se dedicar à política porque, segundo ele, queria emprestar sua “experiência e histórico, com plenas condições de contribuir para um novo modelo de administração pública”.

Não é mole não

Campagnolo disse ainda que “na curta caminhada desde que apresentei meu nome, pude sentir a mão pesada da velha política. Materiais apócrifos e notícias falsas, com o vazamento de documentos internos de uma disputa comercial, circularam no meio político numa clara tentativa de desqualificar aqueles que querem mudar a forma como a gestão pública é conduzida”.

Campeão

João Arruda é o campeão de postagens. Do dia 16 para cá, foram 46 conteúdos dentre os quais nove são vídeos. Entre esses, duas transmissões ao vivo e um vídeo publicitário, visivelmente produzido, com imagens aéreas do Estado e do candidato. Arruda também aposta em fotos profissionais, na maioria do fotógrafo Eduardo Matysiak, recém-contratado pela campanha.

Vestiu azul

João Arruda adotou a marca com destaques para tons claros, em azuis, bordô, amarelo e verde. Na foto de perfil, o sorriso deu lugar a uma expressão mais séria, de candidato de oposição. A camisa é azul clara.

PT evita vermelho

Rosinha também já botou publicitários para trabalhar. Sua campanha terá a cor amarela canário. À exemplo da campanha da senadora Gleisi Hoffmann ao governo do Paraná em 2014, que adotou a cor lilás, Rosinha também substituiu o vermelho tradicional do PT nas peças publicitárias. A estrela permanece. A página de Rosinha fez 24 postagens. Ele é o único dos quatro candidatos que utilizou memes para caricaturar adversários. As montagens debocham de Ratinho, Cida e Arruda.

Sem orçamento

Rosinha disse que ainda não sabe quanto poderá gastar na campanha, já que o partido ainda não teria feito a transferência de sua fatia do fundo eleitoral. “O pessoal da campanha está trabalhando com a promessa do pagamento. Estamos fazendo os contratos desde o dia 16 de agosto”, confirma. Neste ano o programa eleitoral gratuito em TV e rádio começa no dia 31 de agosto, 37 dias antes das eleições. O período de transmissão foi reduzido de 45 para 35 dias. Com isso, a aposta dos candidatos é a internet, em especial às redes sociais.

Candidatos e advogados

Época de campanha é também momento de muito trabalho para advogados especializados no tema. Tem candidato que gasta a maior parte dos recursos disponíveis com equipe de advogados. Em uma semana a Justiça Eleitoral registrou 1.894 contestações a pedidos de candidaturas e 77 a partidos e coligações. Nenhum pleito fica de fora, mas a grande maioria tem relação com os candidatos a deputado estadual.

Parecer da ONU é inválido

Não adianta o PT espernear querendo que a manifestação do Comitê de Direitos Humanos da ONU a favor de Lula fazer campanha tenha validade. O lance teria que estar dentro dos padrões de acordos internacionais, o que hoje não se aplica porque o Pacto de Direitos Civis e Políticos foi um dos mais de trezentos acordos que ficaram repousando nas gavetas do Planalto durante o governo Dilma. O desprezo petista no passado pelo assunto é o principal ponto jurídico que inviabiliza sua aplicação.

Pedra no sapato

Os adversários de Beto Richa na disputa do Senado torcem por um tropeço judicial do ex-governador. E a principal expectativa dessa turma é a de que as denúncias do ex-diretor da Secretaria de Educação, Maurício Fanini, criem obstáculo definitivo para a candidatura de Richa. Fanini disse em depoimento à Justiça, no dia 22 de agosto, que o dinheiro desviado das obras das escolas estaduais também tinha como destino o “enriquecimento ilícito” do ex-governador.

Fanini declarou ainda que prestava contas da arrecadação de propina mensalmente ao próprio Richa. O ex-diretor está preso desde o ano passado em decorrência da Operação Quadro Negro. Beto Richa nega as acusações e alega que se tratam de estratégia de Fanini para obter uma delação premiada.

O depoimento de Fanini foi prestado à 9ª Vara Criminal de Curitiba no âmbito de um processo que apura desvios ocorridos em duas escolas estaduais: Tancredo Neves, em Colombo, e Professora Linda Salamuni Bacila, em Ponta Grossa. A Construtora Valor, do delator Eduardo Lopes de Souza, foi a responsável pelas obras nessas escolas. Ele é réu no mesmo processo.

O sorteio da propaganda

Rolou um globinho de bingo no TSE para sortear a ordem da entrada em cena dos candidatos nos programas eleitorais de TV.

A chateação começa no final da semana que vem e quem dá o pontapé inicial é Marina Silva, que terá que passar o recado em dois blocos diários de 21 segundos, fora as inserções ao longo do dia.

Conexão cadeia-Sírio-Libanês

Lula passa bem, está com boa saúde e seu estado geral pode causar inveja a muita gente. Um médico de Curitiba contratado pela família atendeu o petista na prisão e pediu uns exames de rotina que foram encaminhados para análise no Sírio-Libanês em São Paulo. Vê, que chique!

Conversinha sobre reajuste

Rolou uma reunião entre Michel Temer, Dias Toffoli e Luiz Fux na noite de ontem. Assunto: o reajuste do salário dos ministros do STF. Carmen Lucia também foi convidada, mas é contra o assunto e não compareceu.

Proposta indecente

Apesar da estimativa de déficit de R$ 139 bilhões para o ano que vem, o assunto é discutido sem grandes constrangimentos. Além do mau gosto de tratar da questão neste momento, há ainda o efeito que um reajuste no STF causará no Brasil todo – que mantém o teto do funcionalismo baseado nos salários dos ministros da Corte. Mas quem está preocupado com isso? Como se diz em Pato Branco, farinha pouca, meu pirão primeiro.

E o Oscar vai para…

Gilmar Mendes, em conversa com colegas da Corte, disse não palpitar sobre quem ganhará as eleições, apenas afirmou que ‘o Oscar de efeitos especiais deste e do próximo ano é da Lava Jato’.

Dez dias, só com milagre

Notícias da terceirização da greve de fome. A direção do PT espalha a notícia que quer que os manifestantes recrutados no MST para fazer greve de fome em nome do chefe parem com o manifesto. Estão a dizer que o papel de chamar a atenção da sociedade já foi cumprido e que temem que uma tragédia aconteça.

No decorrer dessas três semanas, algumas pessoas passaram mal, mas mantiveram a bandeira de serem ouvidas pelo STF. Carmen Lucia disse que deveriam procurar Dias Toffoli, que será seu substituto em poucos dias; Toffoli já avisou que não tem intenção de pautar o julgamento da revisão da prisão em segunda instância tão cedo.

Bolsonaro e as crianças

“O ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente] tem que ser rasgado e jogado na latrina. É um estímulo à vagabundagem e à malandragem infantil”. Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República, que em São Paulo disse que ensinou os filhos a atirarem com armas de fogo quando eles tinham ainda 5 anos e que encoraja a prática para que não se tenha mais “uma geração de covardes, de ovelhas, morrendo nas mãos de bandidos sem reagir”.

Apenas bons amigos

Rolou uma fofoca no noticiário de que Patrícia Pillar participaria da campanha do ex-marido Ciro Gomes. Teve gente até dizendo que ela tinha agenda completa para visitas específicas a grupos de artistas e associações de combate ao câncer. Patrícia tratou de esclarecer que não está na campanha: “Eu e o Ciro somos amigos e torço por ele”.

Congresso no ano que vem

O Congresso Nacional está abarrotado até o telhado de projetos de lei que não saíram de dentro das gavetas das excelências.

Quando deputados e senadores virarem a chave desta legislatura, deixarão mais de dez mil propostas que não foram votadas.

Mas ficarão, como parte de nossas leis, importantes contribuições à sociedade como por exemplo o Dia dos Interactianos (jovens de 14 a 18 anos que integram os Rotarys Clubs).

O livro de Dirceu

“Não me pediu para ficar, não me propôs nenhuma outra tarefa, simplesmente me demitiu. Eu me emocionei e chorei”. Esse é um trecho do livro Zé Dirceu – Memórias, que o ex-ministro José Dirceu lança dia 4, no Circo Voador, descrevendo o dia 15 de junho de 2005, quando acontecia queda do homem mais poderoso do primeiro mandato de Lula. Todo o texto foi escrito à mão, em letra miúda, com papel e caneta esferográfica que tinha à disposição nos dois anos que ficou preso em Pinhais, no Paraná.

Decepção

Em 27 de outubro de 2003 – e isso está descrito no livro de José Dirceu – Lula substituiu, sem aviso, o futuro chefe da Casa Civil por José Genoíno, para discursar na festa da vitória. “Lula não falou comigo e não me comunicou nada”. Dirceu foi avisado por um assessor. “Foi minha primeira grande decepção com Lula”. No livro, ele fala também de muitas namoradas e dos tempos que esteve casado com Clara, no Paraná, onde tinha o apelido de “Pedro Caroço”.

Contra ministros

José Dirceu não poupa em seu livro de memórias carga pesada contra ministros do Supremo nomeados pelo PT. Chama Joaquim Barbosa de “autoritário”, Luís Roberto Barroso de “fraude” e Edson Fachin de “engodo”. E sua maior mágoa é sobre Luiz Fux. “Fomos enganados por um charlatão togado”.

“Orgânico”

Nesses dias, a economista e ex-deputada petista Maria da Conceição Tavares, 88 anos, que foi professora de grande safra de conhecidos economistas, aparece numa entrevista no jornal português O Público. Ela nasceu em Portugal e fala que Lula “é o maior intelectual orgânico do Brasil”. O ex-presidente não sabe o que é isso.

Outro Calvário

Quem diria: o candidato Cabo Daciolo (Patriota) está avisando que, nos próximos dias, fará caminhadas pelo Rio de Janeiro, carregando uma cruz. Em dias anteriores, ficou no alto de um morro perto de uma favela, Bíblia na mão e rezando para ganhar forças “nesse calvário que está chegando”.

Condição

O candidato Geraldo Alckmin, conversou, em São Paulo, com o empresário Flávio Rocha, herdeiro das lojas Riachuelo e que desistiu de disputar o Planalto. O tucano queria o apoio do empresário que topou com condições: quer que Alckmin subscreva os dez princípios do movimento Brasil 200, entre eles, agenda liberal para a economia e mandato de cinco anos sem reeleição. Os dois ficaram de pensar.

Nada disso

O site Brasil 247, que muita gente acredita ser mantido pelo PT, publicou e distribuiu nas últimas horas nas redes sociais uma matéria onde afirma que grandes juristas internacionais enviaram carta ao STF, à Presidência da República, ao TSE, ao Itamaraty e ao Ministério da Justiça afirmando que a eleição sem Lula será fraude como alertou o Comitê de Direitos Humanos da ONU, bloco paralelo que não tem condições nem de fazer recomendações. A grande mídia ignorou a advertência desse comitê.

Fora dos templos

Pela Lei 9,504, de 1997 é proibido fazer propaganda eleitoral “nos bens de uso comum”. Como templos e igrejas são locais públicos, a interpretação é que eles se enquadram nessa norma. Em 2014, Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi multado em um milhão pelo TSE por violar a norma (a igreja pagou a multa). Hoje, candidatos do PRB têm seus nomes sempre citados nos templos da Universal e o mesmo Valdomiro agora está na campanha de Geraldo Alckmin, depois de participar de eventos com pastores da mesma Igreja Mundial do Poder de Deus.

Ficou tonto

Na semana passada, Fernando Haddad, o poste de Lula, cumpriu seu primeiro momento numa manifestação de rua em Salvador. Tomou um banho de povo e de chuva nas ladeiras do bairro da Liberdade, ao som do bloco Ilê-Ayê. E trocou seu blazer por uma camiseta vermelha com a estampa Lula Livre e acabou sendo ovacionado. No final, estava tonto: pensou que não escaparia da massa à sua volta, abraçando o poste, tirando selfies e chamando-o de Andrade o tempo todo.

New look

O candidato Henrique Meirelles, por recomendação de assessores, poderá mudar sua aparência, adotando ternos de Ricardo Almeida, com pernas justíssimas, em padrões diversos, mais gravatas muito estreitas. Almeida até recomendou sapatos de ponta esticada, ligados ao visual dos ternos. Meirelles ficou assustado: a calça era difícil de entrar, os paletós eram colados ao corpo (e está um tanto gordo), mas, mesmo assim, ele vai tentar.

É o Brasil!

Hoje, apenas 51% das pessoas com idade acima de 25 anos tem ensino fundamental completo. A taxa de evasão do ensino fundamental é de 25% do total de alunos, sendo que 35% desses repetem ao menos um ano do ensino fundamental. Mais: o aluno brasileiro, segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa, está em 75º lugar num ranking mundial, desempenho pior que o aluno do Vietnã que detém o 25º menor percentual de resultados daquele país.

Segundo turno

O candidato Geraldo Alckmin, que ainda patina nas pesquisas com percentual baixo nas intenções de voto, venceria quase todos seus rivais, incluindo Jair Bolsonaro num segundo turno, perdendo apenas para Marina Silva. Esse foco entusiasmou Alckmin, que está trocando todo seu bloco de comunicação, especialmente na área digital, onde não consegue repercussão. Os assessores mais chegados incluindo o marqueteiro Lula Guimarães, acham que a linguagem de Alckmin (e o tom, quase parando) é o maior problema da campanha.

Nós e eles

Do 1,7 milhão de quilômetros da malha rodoviária brasileira, 98% são geridos diretamente pelos governos federal, estadual e municipal e apenas 2% são concedidos à iniciativa privada. Apenas 12% das rodovias brasileiras são pavimentadas, números baixíssimos se comparados a outros países. O Paraguai tem 9%; Argentina e México, respectivamente 26% e 36%, Índia e Canadá possuem cerca de 40% e Estados Unidos cerca de 65%. E a China tem mais de 70% da malha pavimentada.

Reapareceu

Quem reapareceu na área petista foi o ex-ministro Aloizio Mercadante: tem ajudado Fernando Haddad a formular propostas na área da Educação.

Ainda elegância

Enquanto Henrique Meirelles duela com sua possível nova fatiota, o ex-presidente Lula também já teve roupas de Ricardo Almeida. Eram ternos em tons clássicos, nada de pernas justas ou lapelas e gravatas estreitas, além das camisas feitas no atelier Di Tomaso, em Salvador, coordenadas por Fatiminha, mulher de Jaques Wagner. Detalhe: as meias eram de seda, inicialmente presenteadas por Márcio Thomas Bastos.

Olho no trabalho

O país tem 13 milhões de desempregados e Jair Bolsonaro vai lançar um programa chamado “Trabalho para todos”, com direito a emprego maciço com treinamento. É considerado nova arma do candidato, com farta informação nas redes, onde tentará superar o tempo de televisão de seus rivais. A proposta vai combinas austeridade fiscal, controles da dívida mobiliária, reformas e frentes de emprego no estilo militar, até com a colaboração de batalhões de Exército. O dinheiro vem da mega privatização, corte de renúncias fiscais, redução do funcionalismo público, Previdência e outros.

Profeta

O estatístico Paulo Guimarães, contratado por Alckmin, está tentando acalmar o mercado financeiro garantindo que o tucano poderá, em suas contas, chegar a 20% no primeiro turno.

Constatação

Cientistas políticos acreditam que grande parte dos brasileiros não sabem de fato quem são os candidatos que estão na disputa para a Presidência. E que, se fizessem uma pesquisa, mais de 50% não saberiam citar mais de seis nomes e o percentual subiria para 70% ou 80% se fosse solicitado os nomes dos 13 candidatos.

Exames

O ex-presidente Lula está prestes a completar cinco meses na prisão (pensou que ficaria apenas um mês), mas não descuida da saúde, até porque a família não deixa, desde que teve câncer, faz marcação cerrada. Na semana passada, fez exames de sangue rotineiros para saber como anda sua saúde.

Não resolve

O presidenciável Henrique Meirelles (MDB) disse à uma rádio, que presidente ou messiânico ou demagógico não resolve os problemas da população e que, se eleito irá priorizar as reformas. “Não é presidente messiânico, mágico, tomando atitudes demagógicas que vai resolver o problema. Cada um na sua área. Pessoas competentes administrando saúde, educação, segurança, relações exteriores e a economia”.

Mudança no programa

Mal começou a campanha eleitoral a do ex-presidente Lula, já mudou. No programa apresentado antes do registro, um dos itens era a ideia de federalizar o ensino médio no país. Agora, com Fernando Haddad, vice da chapa e provável substituto, a ideia é a ampliação do ensino.

Desmentiu

O presidenciável Jair Bolsonaro negou os boatos de que não iria participar de mais debates. “Desde o início temos atendido gentilmente a diversos convites para entrevistas, sabatinas e debates no Brasil inteiro, quase sempre em ambientes conhecidamente desfavoráveis. Seguiremos buscando atender aos convites com boa fé, sem comprometer nossa agenda”.

Privilegiados

Mesmo com a persistência dos índices de desemprego no país, uma classe de privilegiados segue inatingida, com rendimento médio até quatro vezes maior do que outros trabalhadores. São os servidores públicos. Segundo dados do IBGE, compilados pela Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, o rendimento médio salarial no setor público é de R$ 3.476,00 mensais, mais alto do que todos os outros grupos de trabalhadores analisados.

Mal comparando

Quando comparado ao trabalhador do setor privado com carteira, o funcionalismo tem salários médios reais 65% maiores. Mas a pesquisa mostra que o maior abismo salarial se dá na comparação dos salários do setor público com os dos trabalhadores domésticos no país. O rendimento médio de um trabalhador doméstico não chega a um salário mínimo, ficando em R$ 873,00 ao mês, um quarto do rendimento médio do funcionalismo. Considerando os trabalhadores no setor privado sem carteira assinada, seus rendimentos médios são 2,6 vezes menores do que os do setor público (R$ 1.313,00). Já aqueles que trabalham por conta própria tiveram salários 2,2 vezes inferiores aos do setor público (R$ 1.610,00).

Funcionalismo premiado

Outro dado da pesquisa mostra que os salários no funcionalismo também cresceram mais que quase todos os grupos de trabalhadores pesquisados no levantamento da IFI. Em 12 meses até junho deste ano, o rendimento médio do setor público cresceu em média 1,2%, em termos reais (descontando a inflação). Trabalhadores sem carteira assinada tiveram aumentos reais de 0,3%. Entre os trabalhadores que atuam por conta própria a elevação salarial média foi de 0,6% em um ano, enquanto os trabalhadores domésticos tiveram reajustes de 1%. No setor privado com carteira ocorreu elevação maior do que no funcionalismo, de 1,7%.

Querem impugnar Richa

O Psol protocolou pedido de impugnação contra a candidatura de Beto Richa. O argumento que usou para a ação é o mesmo que o partido combate na outra ponta, a respeito da candidatura de Lula: base na Lei da Ficha Limpa e na condenação em segunda instância (a respeito da ação cível por uso de dinheiro público para pagamento de diária em hotel de Paris, em 2015). Mas no caso de Richa, a condenação em segunda instância não se refere sobre crime contra o patrimônio público, o que impediria a candidatura do tucano com base na Lei da Ficha Limpa.

Dois pesos

A esquerda perde força ao tratar das questões com dois pesos e duas medidas. Vicente Ferreira contou ao blog que a ação movida pelo Psol do Paraná será usada como exemplo para reafirmar a tese de que Lula não pode ser candidato, ponderando as diferenças entre as duas condenações em segunda instância.

À espera de um milagre

O pessoal da campanha de Geraldo Alckmin tem dito ao tucano que ele sua recuperação nas pesquisas acontecerá até o décimo dia de programa eleitoral. Mas é sabido no meio político que o interesse da população em pegar pipoca e prestar atenção aos programas de TV aumenta na medida em que a data das eleições se aproxima.