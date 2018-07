O policial militar Ronalde Pereira da Costa foi morto na noite de quarta-feira, dia 11, no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, segundo informações divulgadas pelo Disque-Denúncia. O crime teria ocorrido durante uma tentativa de assalto.

O programa Procurados, do Disque-Denúncia em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio, está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem tiver informações que possam ajudar na identificação e prisão dos criminosos. Costa é o 60º PM morto no Estado do Rio de Janeiro neste ano.