PM e Bombeiros terão mais R$ 4 milhões para viaturas e equipamentos

A governadora Cida Borghetti confirmou nesta segunda-feira (07) recursos federais, no valor de R$ 4 milhões, para compra de veículos e equipamentos e para a Polícia Militar do Paraná e o Corpo de Bombeiros. O evento foi no quartel do Comando-Geral da PM, em Curitiba.

Serão adquiridas viaturas para a PM, uma ambulancha com UTI móvel para atendimentos de urgência e emergência no Litoral e um caminhão de bombeiros especial que atuará na Ilha de Valadares, em Paranaguá. Os recursos são emendas parlamentares da deputada federal Christiane Yared.

Cida Borghetti ressaltou que o Governo do Estado reforça o diálogo com a bancada federal. “O bom relacionamento entre o governo e a bancada federal em Brasília contribui para a destinação de mais recursos federais em benefício da população paranaense”, afirmou a governadora.

A deputada Christiane Yared afirmou que pretende pleitear novos orçamentos para a área de segurança do Paraná.

“Vimos a necessidade de estar mais perto da Polícia Militar do Paraná e vamos apoiar auxiliar com aquilo que é nosso dever. Como deputada federal, é preciso ver as necessidades do Estado e propor emendas para melhorar os atendimentos de saúde no Litoral e a segurança em Curitiba e Região Metropolitana”, disse.