Pliskova supera Vandeweghe e fatura título do Torneio de Stuttgart

Embalada na reta final do Torneio de Stuttgart, a tenista checa Karolina Pliskova confirmou o favoritismo e bateu a norte-americana CoCo Vandeweghe para faturar o título, na final disputada neste domingo. A quinta cabeça de chave venceu a convidada da organização pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h56min.

Atual número seis do mundo, Pliskova conquistou seu primeiro troféu da temporada, sendo o 10º de sua carreira. Com o resultado, ela repete a vitória sobre a mesma rival, no saibro de Stuttgart, nas oitavas de final do ano passado. Agora, no retrospecto direto, a checa empatou em 3 a 3 com a norte-americana, atual 16ª do ranking.

Vindo de duas boas vitórias na competição, a ex-número 1 do mundo apostou novamente no saque para fazer a diferença sobre Vandeweghe, que eliminara a principal favorita ao título, a número 1 do mundo Simona Halep, na fase anterior. Assim, Pliskova disparou 11 aces e acertou 73% dos pontos quando jogou com o primeiro saque.

Mesmo com este bom rendimento no fundamento, ela acabou sofrendo duas quebras de serviço, uma em cada set. A americana, contudo, não conseguiu crescer em quadra, principalmente em razão das dificuldades no serviço. Ela colocou em quadra apenas 50% do seu primeiro saque e cometeu cinco duplas faltas.

Ainda no começo da partida, Vandeweghe levou um susto ao cair em quadra. Ela chegou a receber atendimento médico em quadra por causa de dores em dois dedos da mão direita. Também reclamou de desconforto no joelho. Mas não teve problemas para seguir no jogo até o último ponto.