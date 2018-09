Wilson Picler está sob ‘voto de silêncio’, não fala de eleições, de política, nega-se a fazer observações sobre seu recente ensaio de ser candidato ao Senado.

Foi apenas ensaio, mesmo assim, observo, ele apareceu com 4% de intenção de votos na última pesquisa IBOPE.

Picler não fala também de Fernando Francischini, a quem, a boca pequena, velhos companheiros do empresário e educador creditam “ter sido empecilho” para o CEO do Grupo Educacional Uninter levar a bom termo sua anunciada candidatura no PSL.

EMPRESA É PRIORIDADE

O que Picler não esconde – e confessa a amigos – é sua certeza de que entrada em corrida eleitoral, tal como se faz no Brasil de hoje, é assunto encerrado. Definitivamente.

Sou visão de hoje sobre o assunto, segundo amigos de Picler, enfim, é que “seria loucura” postergar projeto empresarial consistente e de sucesso, como o Uninter, em busca de mandato, tarefa caríssima e que tenderia a comprometer a vida empresarial.

Em meios educacionais e empresariais é conhecida apenas uma simpatia política de Picler para as próximas eleições: o nome do candidato ao Senado Flávio Arns.

Quando provocado sobre tal preferência, Picler apenas sorri.

Encontro de consulados para ampliar relações

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) irá realizar na próxima terça-feira (11), III Encontro de Consulados e Câmaras de Comércio e Indústria do Paraná. A reunião será no plenário da Fecomércio, às 15h e tem como objetivo fomentar as relações de comércio entre o Paraná e os países com representações no estado.

O foco será o Mercosul, com apresentações de representantes da Argentina, Paraguai e Uruguai. O Chile também estará representado por um membro da embaixada. Os encontros de consulados promovidos pela Câmara de Relações Internacionais da Fecomércio PR têm acontecido mensalmente e recebido elogios pelo corpo consular.

FAZER PONTE

O papel da Fecomércio será o intercâmbio com as empresas detentoras desses produtos e serviços para fazer a ponte entre compradores e fornecedores e viabilizar os negócios.

“Os encontros estão aumentando os contatos e as possibilidades de negócios entre empresários paranaenses e diversos outros ao redor do mundo”, destacou o diretor de Relações Internacionais da Fecomércio PR, Rui Lemes.

Prêmio Personalidades “Topview” é lançado pelo RIC

Com 37 categorias inspiradas no tema “O Triunfo do Trabalho”, evento inédito será realizado no dia 7 de novembro, em Curitiba. Troféu faz homenagem a Mário Petrelli, fundador do Grupo RIC e homenageado no Prêmio

Enaltecer a inovação, a autenticidade e o que é especial no mercado. Com esses objetivos em mente, foi criado o Prêmio Personalidades TOPVIEW. O evento, a ser realizado em 7 de novembro, terá em seu ano de estreia o tema “O Triunfo do Trabalho”, que permeia 37 categorias divididas em 5 grupos. Os vencedores serão agraciados com o Troféu Mário Petrelli, que leva o nome em homenagem ao fundador e atual presidente de honra do Grupo RIC.

DECISÃO DE 44 JURADOS

“Em sua primeira edição, o Prêmio Personalidades TOPVIEW buscará, por meio de 44 jurados convidados, nomes que, através de muito trabalho e dedicação, construíram uma carreira, um nome e personalidade distinta em sua atuação. “Trata-se de reconhecer e distinguir ideias e iniciativas que se destacam hoje em um mercado cada vez mais competitivo e exigente, como é o da região Sul do Brasil”, explica Marcus Yabe, Publisher da TOPVIEW.

111 SERÃO INDICADOS

No total, são 111 indicados, nos seguintes grupos: Justiça, Negócio e Gestão (10 categorias); Saúde, Bem-estar e Sustentabilidade (9 categorias); Cultura, Estilo e Entretenimento (9 categorias); Educação e Ação Social (5 categorias); e Sociedade (4 categorias). Os finalistas do Prêmio serão escolhidos pelos jurados até o dia 29 de setembro.

OS MAIS VOTADOS

Os prêmios de destaque da noite, irão reconhecer Personalidade do Ano; Mulher do Ano; Homem do Ano; e In Memoriam. Os jurados chegarão a esses vencedores por meio da seguinte metodologia: cada um deverá indicar até 5 nomes para cada uma das categorias. Os três mais votados serão novamente avaliados na segunda fase, quando cada jurado escolherá apenas uma personalidade. Em caso de empate, o vice-presidente de cada grupo de categoria fará o desempate.

TROFÉU MÁRIO PETRELLI

Além de um certificado, os vencedores do Prêmio Personalidades TOPVIEW receberão uma honraria inédita: o Troféu Mario Petrelli, criado pela TOPVIEW em homenagem ao fundador do Grupo RIC: em 1975 entrou para o setor de comunicação adquirindo duas rádios, em Curitiba e em Joinville.

O resto é história: sua visão e liderança foram responsáveis por uma evolução constante e a RIC hoje é o segundo maior grupo de comunicação regional do Sul do Brasil.

Pelo menos dois acadêmicos irão ao lançamento de Nilson

Pelo menos dois acadêmicos da Academia Paranaense de Letras (APL), que disputam cargo público em outubro, deverão estar no lançamento do livro “A Cidade e Seus Cúmplices”, de Nilson Monteiro: Flávio Arns e Oriovisto Guimarães, que buscam uma cadeiras no Senado.

SURPRESA

Arns vai surpreendendo nas pesquisas: sem ‘staff’ de peso e sem recursos materiais (seu partido, REDE, quase não recebeu nada do Fundo Eleitoral) ele já aparece com 17% das intenções de voto.

Anote: noite de autógrafos na Secretaria de Cultura, Rua Ébano Pereira, a partir de 18h30 min, dia 10, segunda-feira

DOS LEITORES (1)

É jornalismo profissional

A propósito da entrevista que concedeu à coluna, sobre acusações contra o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, Maury Correa, o sociólogo e professor universitário Rui Simon Paz registrou escreve:

“É trabalho jornalístico isento, que só contribui para a elucidação da verdade, na medida que apresenta todos os lados, para que todos possam formar seus próprios juízos críticos.”

RUI SIMON PAZ, Curitiba

DOS LEITORES (2)

“Que estranho congresso…”

Senhor jornalista,

Quero acreditar – como seu espaço jornalístico registrou – que foi mesmo um sucesso o tal do Congresso Internacional de Turismo Religioso, realizado em agosto em Honduras.

Só que, procurando pelo mundo da web, não identifiquei repercussão do evento. Quase nada encontrei; o que apareceu, tudo inexpressivo.

Para mim, isso é muito estranho: a promoção nasceu no interior do Paraná e o próximo será realizado em Prudentópolis… E ninguém nunca ouviu falar em tal evento dito internacional.

Cabe esta pergunta: onde ficam as cidades que realmente contam em turismo religioso, como Aparecida do Norte e Belém do Pará, com o Círio de Nazaré?

Isso só para falar no Brasil.

Só me resta exclamar: que estranho!

IVAN BUDOWSKI ARANTES, União da Vitória, PR

Para mudar hábitos de consumo

O vice-presidente de Criação do Grupo OM Comunicação Integrada, Renato Cavalher, profere nesta terça-feira (11), em Foz do Iguaçu, a palestra “A Força da Comunicação Integrada Para Mudar Hábitos de Consumo”, inserida na programação do VI Congresso de Comunicação, promovido pelo UDC Centro Universitário.

O CASE FRIMESA

Tendo como enfoque o case da Frimesa (fundada há 40 anos e baseada no cooperativismo, que tem produtos nas linhas de carnes, frios, leites e derivados), Cavalher mostrará de que forma a Comunicação Integrada de Marketing (CIM) executada pelas quatro empresas do Grupo OM (OpusMúltipla, Brainbox, HouseCricket e TailorMedia) auxilia no desenvolvimento, crescimento e performance da marca no mercado nacional.

3G Consultoria tem novo sócio e reforça estratégia

Christiano de Oliveira é o novo sócio da 3G Consultoria, empresa com sede em Curitiba que trabalha junto a acionistas, famílias, conselhos e diretorias executivas, em projetos de governança, gestão e gente, criando condições para a longevidade e saúde dos negócios. Sua chegada consolida a estratégia da operação iniciada há três anos e celebra o reencontro com Gino Oyamada e Viviane Doelman, seus dois antigos sócios na Regional Sul da FESA.

DOM CABRAL

Formado em Governança, pela Fundação Dom Cabral (FDC), Christiano iniciou a carreira em executive search no final dos anos 90. Foi diretor da Lee Hecht Harrison, líder mundial em programas de liderança, carreira e coaching executivo, e também diretor executivo da Partner Consulting, consultoria orientada a soluções empresariais nas áreas de governança, estratégia e gestão.

COACH PELO ICI

Christiano também é coach pelo ICI, diretor fundador do Capítulo Regional PR do ICF (International Coaching Federation) e facilitador em conselhos de família e em programas de transição de cultura e gestão da mudança.

AÇÕES DE GOVERNO

Paraná terá primeira delegacia do idoso

O Paraná está prestes a contar com a primeira Delegacia do Idoso. A governadora Cida Borghetti informou, nesta quarta-feira (5), que a nova unidade será inaugurada em breve.

“Nossa previsão é que em dois meses o Estado tenha a primeira Delegacia do Idoso”, afirmou Cida durante a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, na sede da OAB em Curitiba.

De acordo com a candidata o projeto segue a linha de humanização nos atendimentos dos serviços do Estado. “Vamos fazer um governo firme, forte e humano”, disse.

SENSIBILIDADE

O projeto integra a política de atendimento à terceira idade já executada pela governadora. Recentemente, Cida anunciou a criação do projeto Morar Legal Terceira Idade, um condomínio com infraestrutura adaptada para idosos. O projeto é o segundo do Brasil e vai atender idosos de baixa renda. “É um programa que traz mais qualidade de vida a quem tanto contribuiu com o Estado”, disse.

Segundo Cida, haverá equipes multidisciplinares 24 horas disponíveis para atendimento dos moradores. “Vou cuidar dos paranaenses da primeira infância a melhor idade, porque eu gosto de cuidar das pessoas e sei como fazer”, garantiu.

ESTILO DE VIDA

Você fica muito tempo sentado? Há risco para a sua saúde

A ciência está descobrindo que o trabalho no computador não apenas causa estragos nas pernas e nas costas

Por Sofia Swinford, Aleteia

Com a quase universalização de computadores e outras tecnologias, cada vez mais trabalhos nos levam a ficar sentados durante horas a fio. Até as reuniões realizadas online eliminam a necessidade de nos levantarmos e nos mexermos fisicamente. Além disso, o exercício físico vai ficando de lado por falta de tempo.

Mas os riscos de ficarmos sentados vão além das doenças cardíacas e da obesidade. Ironicamente, ficar sentado pode diminuir a nossa capacidade de… fazer o nosso trabalho!

AFETA TUDO

Ficar sentado durante muito tempo pode afetar tudo, desde a pele ao fluxo sanguíneo, passando pelas terminações nervosas. Talvez mais surpreendente ainda é saber que essa falta de movimento afeta os nossos pulmões. É que a maioria das pessoas fica sentada com as costas curvadas, uma posição que impõe “pressão desigual” à coluna vertebral.

CAVIDADE TORÁCICA

Isso pode não só causar danos à coluna vertebral, que sofre danos ao tentar se acomodar à posição incomum, mas também reduz a cavidade torácica, diminuindo o espaço de expansão dos pulmões. Obviamente isso é ruim, mas por que diminuiria a sua capacidade de trabalhar?

Simples: se os seus pulmões não estão se expandindo o suficiente, o seu corpo está recebendo menos oxigênio. A quantidade reduzida de oxigênio, combinada com a diminuição do fluxo sanguíneo, acarreta diminuição da sua atividade cerebral, prejudicando então a sua capacidade de concentração.

CÂNCER E DIABETES

A inatividade também está ligada a muitos problemas de saúde como câncer e diabetes. Os pesquisadores estimam que a inatividade causa 9% das mortes prematuras em todo o mundo – por ano!

O que podemos fazer?

Hoje em dia, muitos empregos requerem longos períodos de tempo em que ficamos sentados diante de um computador. Quando você tiver que passar por esta situação, sente-se corretamente de modo a permitir uma respiração mais profunda, e, quando não precisar ficar sentado, tente se movimentar: levante-se, estique-se, faça pequenas “caminhadas” enquanto pensa.

O seu corpo irá lhe agradecer mais adiante!

CANDIDATURAS (1):

Cida vai levar visitas virtuais a todos os presídios

A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti, (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) afirmou que o projeto Visita Virtual que possibilita que as detentas da Penitenciária Feminina do Paraná (PFP), em Piraquara, revejam suas famílias por chamada de vídeo será levado para as 31 penitenciárias do Paraná. As conversas são por chamadas de vídeo, que duram cerca de meia hora, e acompanhadas por agentes penitenciários. As detentas utilizam o computador instalado na unidade, enquanto os familiares têm acesso via celular ou computador, como em uma chamada de vídeo normal.

“Cerca de 70% das detentas não recebem visita dos familiares e isso impacta na ressocialização. O projeto, ainda em fase piloto, é inédito no Brasil e será estendido a todas as 31 unidades penais do Paraná”, afirmou Cida durante reunião com advogadas na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Paraná.

De acordo com a candidata o Visita Virtual o projeto visa a humanização do tratamento penal e contribui para a ressocialização dos detentos, que fortalecem os vínculos com os familiares. “A nossa intenção, com a criação do projeto, é tentar reaproximar os detentos de suas famílias, que muitas vezes moram longe e não conseguem visitá-los”, disse.

CANDIDATURAS (2):

Ideb comprova queda na qualidade da educação do Paraná, diz João Arruda

O sucateamento, aliado a falta de incentivo aos professores e melhores condições aos alunos, fez a educação pública do Estado despencar. “Não temos nada para comemorar. A qualidade do ensino público do Paraná caiu”, afirmou João Arruda, candidato a governador do MDB, sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgado na segunda-feira (3).

De acordo com o Ideb, nos últimos dois anos, a qualidade da educação do Paraná caiu de 5º, em 2016 com 3,9, para o 8º lugar em 2017, com 4 pontos, abaixo da meta projetada, que era de 5.

MUDANÇA DE FOCO

Para João Arruda, será preciso trabalhar muito a partir de 2019 para melhorar a educação e os índices do Ideb. “Mas os resultados não serão imediatos. Os índices do ano que vem, ainda terão reflexos do atual governo”, afirma. “Os números começarão a melhorar de maneira mais consistente a partir de 2020”, ressaltou.

O candidato do MDB já assumiu compromisso de garantir que o professor tenha um terço de seu tempo para se dedicar ao preparo das aulas. “Isso vai melhorar a qualidade do ensino e fazer com que melhore também a qualidade de vida do professor, que deixará de utilizar seu tempo livre para preparo de aulas”, disse João Arruda.

CANDIDATURAS (3)

Estímulo à indústria de confecções na região de Apucarana é promessa de Ratinho Junior

Acompanharam a agenda o candidato a vice-governador, Darci Piana, e o candidato ao senado, Professor Oriovisto

Ratinho Junior, visitou, nesta terça-feira, 4, a cidade de Apucarana, no norte do Paraná. A agenda começou com uma caminhada que reuniu centenas de moradores do município e seguiu para um encontro com lideranças evangélicas da região. O candidato ao governo do Estado conheceu ainda a indústria de confecções Itália Milano e recebeu do dono da empresa e também presidente da ACIA (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana), Jaime Leonel, um balanço do setor na região, que é responsável pela produção de 65% dos bonés fabricados no Brasil.

ESTIMULAR

O candidato reconheceu a importância do município para a economia do Estado e se comprometeu a atender as demandas apresentadas por empresários, que entregaram a ele um documento com três reivindicações, entre elas a construção de um centro de eventos na cidade. Ratinho Junior assumiu ainda o compromisso de criar uma rede estadual de incentivo à APL (Arranjo de Produção Local). “Precisamos proporcionar a integração de diversos tipos de fornecedores para consolidar a vocação da região e estimular o crescimento da indústria. Importante também trabalhar para reduzir a carga tributária e investir em infraestrutura que facilite a logística das empresas do estado”, afirmou o candidato.