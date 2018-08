O professor Wilson Picler é o candidato de Jair Bolsonaro ao Senado, pelo PSL, depois das idas e vindas da legenda, a qual chegara a apresentar, de saída, o deputado federal Fernando Francischini para a posição.

O nome do educador e empresário Picler – que já ocupou cadeira de deputado federal – foi protocolado na última terça-feira, 21, no Tribunal Regional Eleitoral pela coligação que inclui – além do PSL – também o Patriota e o PTC.

Antes, amigo de Picler chegara a indicar seu nome do educador para candidatura avulsa a deputado federal, que ainda não foi apreciada pela justiça. No entanto, o próprio Picler admite que teria poucas possibilidades de ser aceita.

OTIMISTA

Otimista com a nova situação, “e com as medidas tomadas pelo MPF de excluir candidaturas de certos peixes grandes, mediante impugnação”, o professor Wilson Picler me garantiu nesta segunda, 27, ter “as bênçãos de Bolsonaro”, e “também grande disposição para percorrer o Paraná para apresentar nossas propostas e ouvir o enorme universo que apoia o nome campeão da aceitação popular no país, depois de Lula, que não está preso”.

NÚMERO 177

Wilson Picler não se alonga em analisar as idas e vindas da candidatura de Fernando Francischini ao Senado, postulação da qual o deputado depois desistiu para voltar a ser candidato à Câmara dos Deputados.

Picler, que tem o número 117 como candidato ao Senado – foi inicialmente suplente de senador na chapa de Francischini.

Também sabe-se que o CEO do grupo Uninter quis ser candidato a deputado federal, não encontrando apoio na sua coligação partidária.

COM BOLSONARO

Dizendo-se confortavelmente apoiado por Bolsonaro em sua candidatura ao Senado, Picler é comedido na fala. Pede, apenas, “por ora”, que se registre:

– Não elegerei inimigos políticos nem farei campanha contra pessoas. Meu alvo é um só: bem representar o Paraná, recolhendo os anseios do Estado, que são os do eleitorado paranaense”.

Homem de formação espiritualista, Picler garante que se coloca “nas mãos de Deus nesta nova empreitada, como sempre”.

“#SalvaSonhos”, ajudando a salvar vidas

Dias atrás, enquanto fazia quimioterapia no Ambulatório Menino Jesus de Praga da Associação de Apoio à Criança com Câncer (APACN), a menina Thaiane recebeu uma surpresa da presidente da entidade, Mariza Del Claro, e de José Dionísio Rodrigues, Diretor-Presidente do Grupo OM Comunicação Integrada.

Eles entregaram um quadro da peça publicitária da campanha #SalvaSonhos, que teve Thaiane como uma das personagens. A campanha foi criada pela agência OpusMúltipla para mobilizar a sociedade para arrecadar recursos e construir 24 novos leitos especiais a pacientes que realizam o transplante de medula óssea.

FATO/FOTOS

“Gaudete et Esxultate”

Grupo composto de profissionais liberais e intelectuais examinou no sábado passado, com padre André Biernaski, pároco de Nossa Senhora Aparecida, bairro Seminário, Curitiba, a exortação apostólica do papa Francisco “Gaudete et Esxultate”, que trata da alegria e esperança na construção da vida espiritual e num projeto de paz universal. Promoção do Instituto Ciência e Fé de Curitiba – (Fidelis et Constans).

Dentre os participantes da reunião, a chamada “Confraria Espiritual” – durante café da manhã – estiveram Cícero de Andrade Urban, Christiano Machado, Eloi Zanetti, Hélio de Freitas Puglielli, Romeu De Bruns, Jubal Sergio Dohms, Guilherme Barbosa de Souza, Eleidi Freire-Maia, Euclides Scalco, Marleth Silva e Wasyl Stuparik.

Das frases marcantes do documento, segundo lembrou padre André, é esta: “O caminho para a santidade passa por combater o consumismo e o egoísmo”.

VÍDEO

Para acessar vídeo gravado por Wasyl Stuparyk, no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bigZmF_PVz0&feature=youtu.be

CANDIDATURAS (I):

Adesivaço de Ratinho no Barigui

Apoiadores, lideranças e familiares do candidato ao governo do Paraná, Ratinho Junior, promoveram uma mobilização, na manhã deste sábado, 25, para adesivar carros no Parque Barigui. Em pouco mais de duas horas, mais de 300 veículos foram adesivados. O candidato foi recebido pelos apoiadores da campanha e agradeceu a presença “Quinta e sexta participei de agendas no interior do estado, hoje retornei à capital e por onde passo o apoio está imenso. Todos os encontros estão sempre cheios e aqui no Barigui não está sendo diferente. Fico feliz de estar com meu filho aqui e quero deixar um estado melhor para eles e para todos os paranaenses”, afirmou Ratinho Junior.

Nem só da capital vieram os apoiadores da campanha Paraná Inovador, de Itaperuçu, Pinhais, Piraquara também estavam representados no evento.

Para Lenir Bandeira, que desmarcou compromisso e se deslocou de Itaperuçu, só para ver Ratinho Junior de perto, o esforço valeu a pena.

“Recebi o convite pelo WhatsApp, desmarquei tudo que tinha agendado e valeu a pena. Dei um abraço no Ratinho Junior e disse que ele representa o novo. Não aguentamos mais os herdeiros da política, quero renovação com honestidade”.

Após a mobilização no Parque Barigui o candidato seguiu para o bairro Sitio Cercado para participar de uma caminhada pelo comércio na rua Izaac Ferreira da Cruz.

Gleisi Hoffmann paga a Paula Holanda por tuites de apoio

Quem quiser entender, em parte, o que significa diferença entre jornalismo profissional – feito por empresas jornalísticas e jornalistas eticamente responsáveis -, acompanhe o resumo da Folha de São Paulo, desta segunda. 27, assinada por Débora Sogur Hous:

A influenciadora digital (que se apresenta como jornalista) Paula Holanda, militante de esquerda, com cerca de 6.700 seguidores no Twitter, confessou que fora convidada, em troca de dinheiro, por uma agência mineira chamada Lajoy, “para promover conteúdos de esquerda”.

INFLUENCIADORES

Até aí Paula aceitou a autorização, seria coisa “normal” para certos influenciadores digitais. Assim, passou a escrever tuites favoráveis a candidatos do PT – Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, e candidata a deputada federal pelo Paraná, e Luiz Matinho, que concorre ao governo de São Paulo.

SÓ PARA PETISTAS

A luz vermelha – não foi um impulso ético – só acendeu quando Paula recebeu uma terceira demanda, dessa vez sobre Wellington Dias (PT) candidato à reeleição ao governo do Piauí. Foi aí, ao perceber que a propaganda (propaganda, não jornalismo) era exclusivamente para candidatos do PT, que ela desistiu da empreitada.

Se as tonalidades partidárias fossem outras, Paula não teria nenhum problema em tuitar nas redes.

Paula não faz jornalismo profissional. É influenciadora.

TUDO ÀS ESCURAS

De qualquer forma, os tuites de Paula não informavam que as opiniões eram pagas nem exibiam informação sobre políticos ou empresa que as contrataram.

Identificar a fonte pagadora é preciso, manda a fria lei da justiça eleitoral, que não se guia pela ética jornalística, mas quer saber de onde vem a grana para os chamados apoios.

Assim, políticos vão fazendo campanha, sob os olhos benevolentes de uma “fiscalização” que não existe.

A barbaridade não é privilégio do PT. Partes do centro e a direita andam frequentemente em caminhos parecidos aos dos petistas.

Paranaense ganha aulas de canto na Eslováquia

A quarta edição da academia Canto em Trancoso, projeto do Mozarteum Brasileiro, recebeu jovens de todo o Brasil para uma semana de estudos no Sul da Bahia, em julho deste ano. Nesse período, os jovens participaram de aulas técnicas de canto e interpretação com professores internacionais renomados, e os bolsistas que se destacaram ganharam uma preciosa oportunidade: ter aulas na Eslováquia, com a academia alemã Chorakademie Lübeck.

DO PARANÁ

Thiago Henrique da Silva Teixeira, baixo, 20, do Rio de Janeiro; Havilá Desidere Lima Porto, soprano, 20, do Paraná; Filipe Silva dos Santos, baixo, 24, de Minas Gerais; e Alexandre de Souza Bianque, tenor, 22, do Espírito Santo, foram os selecionados para a academia internacional que acontece entre 19 de julho a 9 de agosto de 2019. Eles terão aulas e ficarão hospedados no castelo Smolenice, na Eslováquia, com outros 36 jovens cantores bolsistas de várias nacionalidades.

Bebiano deu “chega pra lá” em Francischini

A revista Veja geralmente sabe das coisas.

Geralmente, fique claro.

Pois na edição desta semana, a revista dá uma dica valiosa para o meio político. E preciosa também a todos os que querem se aproximar de Jair Bolsonaro, hoje considerado uma poule de dez (embora seus radicalismos, ou até por isso): ninguém mais chega ao capitão senão pela intermediação do advogado Gustavo Bebiano Rocha, carioca, botafoguense fanático, que por anos foi parte do escritório de Sergio Bermudez de advocacia.

NEM O FILHO

Nem o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, como ele também deputado federal, deixou de ser contido por Bebiano que, na verdade, parece ter a palavra final sobre o presidenciável do PSL.

No caso do filho, ele foi contido, teve de retirar um post em redes sociais no qual machucava um amigo de Bebiano. E também por obra do mesmo Bebiano – teve ainda de cancelar um encontro latino-americano de políticos conservadores.

FRANCISCHINI

Mas o “chega para lá” mais forte, diz ainda a revista Veja, foi dado por Bebiano no delegado e deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR), um dos primeiros nomes a apoiar Jair Bolsonaro, coisa dos tempos em que o presidenciável era apenas um político do baixo clero.

“Francischini foi escanteado e não participa das decisões centrais da campanha como antes”, garante Veja.

FOI CONDENADO

A abordagem da revista deixa uma brecha para ser explorada eventualmente contra Bolsonaro: assegura que Bebiano foi apresentado ao capitão por um amigo comum, o engenheiro agrônomo Carlos Favoreto, dono da Consultoria ECP Environmental Solution, hoje condenado em segunda instância por corromper fiscais do IBAMA.

Cassiana Lacerda quer o livro de Urban

Não apenas a professora e top intelectual Cassiana Lícia de Lacerda manifestou a este espaço interesse em comprar o livro de Raul Guilherme Urban sobre tropeirismo.

Outros leitores entraram em contato comigo, fazendo a mesma indagação:

“Aonde achar o livro?”.

O livro ainda está à espera de uma editora. Coisa de Brasil…

CANDIDATURAS (II)

No G7, Cida propõe elaboração do Masterplan Paraná 2053

A governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), propôs aos representantes do setor produtivo paranaense a elaboração de um grande projeto de visão de futuro e planejamento estratégico de longo prazo, chamado de Masterplan Paraná 2053.

“É um exemplo de sucesso que trazemos de Maringá, cidade reconhecida nacionalmente como uma das melhores para se viver. Um planejamento de médio e longo prazo que aponta as diretrizes ao poder público. A sociedade civil organizada passa a ser protagonista do planejamento e de decisões estratégicas”, disse Cida em reunião na manhã desta segunda-feira (26), em Curitiba, com presidentes do G7.

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, entregou o documento contendo as demandas do setor e disse que o plano de governo de Cida Borghetti está “em sintonia com as propostas do G7”.

G7

O G7 é formado pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Federação e Organização das Cooperativas do Paraná (Fecoopar), Federação do Comércio do Paraná (Fecomércio-PR), Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná (Fetranspar), Associação Comercial do Paraná (ACP) e Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) e Sebrae-PR.

DIÁLOGO

Cida afirmou que pretende promover reuniões mensais com o G7 e revitalizar o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Paraná. Cida anunciou que irá reunir o Conselho no próximo dia 3 de setembro para iniciar a remodelagem do fórum, formado por órgãos governamentais e não governamentais. “O diálogo é uma marca da minha gestão, juntos podemos avançar na construção de um Estado ainda melhor”, frisou.

CANDIDATURAS (III)

João Arruda destaca as ações para segurança, saúde e pedágio em Foz

O deputado João Arruda, candidato do MDB ao Governo do Estado, encerrou na noite de domingo (26) em Foz do Iguaçu, a série de encontros no Sudoeste e Oeste do Paraná. A aceitação das pessoas, segundo ele, tem sido o destaque das reuniões em todas regiões do Paraná. “A população tem demonstrado que quer mudança”, disse.

Antes de abrir o encontro em Foz do Iguaçu, João Arruda falou com a imprensa e destacou suas principais propostas para o município. “É preciso investir em segurança pública, com firmeza. Polícia nas ruas, polícia comunitária, nas fronteiras e em parceria com a Polícia Federal”, destacou.

HOSPITAL

João Arruda também falou do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, erguido em 2006 pelo Governo Requião. “Temos o projeto do Hospital Regional que não pode ficar refém de uma negociação temporária com o Estado, é preciso de uma solução definitiva”, disse ele, lembrando que o prazo da intervenção do Estado termina em dezembro deste ano.

SEGUNDA PONTE

O candidato do MDB lembrou que já encaminhou, junto com a bancada federal do partido, que inclui os deputados Sérgio Souza e Hermes Frangão Parcianello, uma solução para a construção da segunda ponte com o Paraguai em Foz do Iguaçu, com dinheiro da Itaipu. “O presidente da República já autorizou. Só basta uma negociação com o novo presidente do Paraguai, para que as obras tenham início”, ressaltou.

TURISMO

João Arruda também destacou que é necessário investir no turismo da região de Fronteira. “Temos Foz do Iguaçu como referência e precisamos investir em infraestrutura”. É preciso acabar também, segundo João Arruda, com esta política que obriga os prefeitos ir a cada três meses à Curitiba “beijar a mão do governador”.

SEM PEDÁGIO

Em relação ao pedágio das rodovias do Paraná, João Arruda disse que vai implantar um modelo novo a partir de 2021, quando vencem os contratos. “Hoje temos candidatos e seus vices que apresentaram inclusive uma carta de compromissos reivindicando a prorrogação do pedágio no Paraná, deste modelo absurdo que existe, que foi implantado na década de 1990”, revelou.

