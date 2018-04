Petrobras quer melhorar condições de vida de comunidades lindeiras em Araucária

Araucária é um importante polo industrial do Paraná e o reflexo dessa atuação é que o município é o segundo do Estado em arrecadação de ICMS, mesmo ocupando a 13ª posição em quantidade de habitantes. A Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), da Petrobras, é uma das indústrias que contribuem de maneira significativa para a região, principalmente por seu faturamento e empregabilidade, mas também pelo apoio socioambiental que oferece para a cidade.

Um dos projetos que a Petrobras patrocina na região é o Alvorecer. Realizado pela organização social Gerar, ele tem como objetivo qualificar jovens e adolescentes das regiões lindeiras da Repar – com principal foco nos bairros Jardim Alvorada e Thomaz Coelho. Ao todo, 139 adolescentes participaram da primeira fase do projeto, que aconteceu entre 2015 e 2017 e conseguiu inserir cerca de 70% dos participantes no mercado de trabalho. “Ações como essas demonstram que as empresas estão se preocupando com as populações que vivem ao seu redor. No caso de Araucária e da Repar, o Alvorecer é importante porque qualifica jovens e adolescentes, com especial atenção para aqueles em situação de vulnerabilidade social, gerando novas possibilidades de rendimentos conhecimentos que talvez eles não tivessem contato por outros meios”, comenta a superintendente institucional da Gerar, Heloisa Arns.

Agora, o projeto entra na segunda fase, com o objetivo de ensinar gastronomia para 150 moradores dos bairros Jardim Alvorada e Thomaz Coelho de Araucária com idade entre 17 e 29 anos. A proposta veio após uma análise das oportunidades de trabalho, considerando o crescimento da área de alimentação nos últimos anos na região.

Mas a ideia não é só ensinar um novo ofício: é também promover a formação humana. “O curso tem um total de 114 horas. Além das disciplinas específicas de gastronomia, que vão desde uma introdução à cozinha até os procedimentos de segurança na manipulação de alimentos, os participantes também terão contato com noções de planejamento de vida e atendimento ao cliente”, completa Heloisa. Ela ainda ressalta que o projeto contém uma disciplina focada em direitos humanos. “O respeito à orientação sexual, raça e etnia é um ensinamento necessário para formarmos cidadãos integrais e para construirmos um País e um mundo cada vez melhor”, projeta.

No total, serão abertas seis turmas para o Projeto Alvorecer, com inscrições gratuitas e que podem ser realizadas na Associação de Moradores do Jardim Alvorada. Para participar, é necessário residir nos bairros Jardim Alvorada ou Thomaz Coelho, ter entre 17 e 29 anos, e também estar matriculado em alguma instituição de ensino ou ter concluído o ensino médio.

Fortalecendo as lideranças locais

Envolver a liderança de onze comunidades localizadas no entorno da Repar também faz parte do projeto Alvorecer. Estão previstas reuniões para fortalecer a autonomia, o protagonismo das lideranças comunitárias, a realização de palestras e oficinas sobre temas diversos, como saúde, empregabilidade e empreendedorismo. “A ideia é trazer inovação e conhecimento para as comunidades, possibilitando que elas possam desenvolver seus projetos e ideias”, completa a superintendente da Gerar. Ela ainda ressalta que a educação, somada ao trabalho, pode ser grande instrumento de transformação social. “Pode parecer um mero lugar-comum, mas ‘ensinar a pescar’ é o que fará a diferença. E a educação, nesse cenário, é essencial para empoderar as pessoas para que elas busquem suas realizações”, finaliza.