O crescimento das micro e pequenas empresas no Brasil é cada vez mais expressivo. Segundo o Sebrae, já são 4,8 milhões de novos pequenos negócios no País. Mas. para quem está começando, iniciar a estrutura da locação e providenciar a execução de todos os serviços necessários em tempo hábil pode ser um desafio. “Para quem está começando um novo negócio gerenciar tempo e minimizar custos é essencial”, aponta Eduardo L`Hotellier, CEO e fundador do GetNinjas, maior aplicativo de serviços do Brasil, que vem auxiliando novos empreendedores a abrirem suas empresas por meio da contratação de profissionais de qualidade de forma ágil e segura.

Este é o caso do francês Mathieu Le Roux, um dos co-fundadores da franquia de escolas de programação Le Wagon. Quando trouxe a escola para o Brasil, as aulas começaram em um espaço de co-working, mas com o crescimento da procura de novos alunos ele decidiu alugar um espaço próprio. Mathieu tinha várias necessidades, como a instalação da eletricidade, da internet, além da realização da pintura. “O primeiro serviço contratado pelo GetNinjas foi a instalação de tomadas no chão. Fiz o pedido e em meia hora já recebi retorno dos profissionais. Optei pelo profissional com mais avaliações e em uma semana, já estava tudo resolvido.” Em apenas 1 mês Mathieu conseguiu contratar e finalizar todos os serviços que precisava para dar início à primeira turma de alunos na nova sede da Le Wagon Brasil.

Outro caso de novos empreendedores que decidiram buscar um local mais adequado para a prestação do serviço é do casal Tatiana Dias e Felipe de Oliveira, proprietários da loja de informática e assistência técnica Fix Online. Até o final de 2017 a sede do trabalho era na própria residência do casal, mas com o aumento da procura pelos serviços de assistência técnica de celular por meio do GetNinjas, eles decidiram abrir um ponto comercial. Porém, precisaram de vários profissionais para ajudar na reforma do local. “Pelo GetNinjas encontramos quatro profissionais maravilhosos, o pedreiro, o técnico de ar condicionado, o pintor, o eletricista e até uma cozinheira para a nossa casa, para auxiliar por estarmos mais dedicados à loja”, conta Tatiana.

“Todos os profissionais com preço justo e muito rápidos. Nos surpreenderam pela agilidade”, completa Felipe.

E não é só de reformas que novos empreendedores precisam quando decidem colocar sua ideia em prática. No caso de Vinicius Bassani de Camargo, fundador e diretor comercial da Caiu do Céu, uma vending machine de guarda-chuvas instaladas em estações de metrô, a questão era de logística. Era necessário o transporte das máquinas até às estações.

Vinicius é de Santa Catarina e trouxe o negócio para São Paulo no final de 2017, quando conheceu o GetNinjas. “Recebemos três opções e optamos pelo mais bem avaliado. O motorista foi super atencioso, ajudou a gente na parte da movimentação das máquinas, que são equipamentos bem delicados e foi muito show”, relata o empreendedor. “Hoje temos uma referência para transporte, mas também descobrimos que há muitas outras opções de serviços pelo GetNinjas para quando precisarmos outras vezes”, finaliza.