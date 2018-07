Universidade melhora seus indicadores em todos os critérios do ranking e é a terceira privada do país

O Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings, ranking institucional de prestígio mundial e considerado um dos mais relevantes na área de educação superior, anunciou nesta quarta (18) o resultado de mais um ranking. Neste ano, entre as instituições da América Latina (AL), a PUCPR ficou classificada como a segunda instituição de ensino do Paraná entre públicas e privadas, a terceira privada do país e a 19ª entre todas as brasileiras e conquistou a posição 41-42 entre todas as universidades da AL.

Quando comparada ao Latin America University Rankings 2017, a PUCPR melhorou seus indicadores nos cinco critérios avaliados pelo THE: ensino (ambiente de aprendizagem), pesquisa (volume, investimento e reputação), citações (influência da pesquisa), perspectiva internacional (proporção de estudantes e professores estrangeiros e colaboração internacional) e recurso vindo da indústria (inovação).

Confira como foi a evolução:

Neste ano, o ranking avaliou no total 129 instituições, sendo 47 a mais que no ano passado. No Brasil, 43 foram classificadas, 11 acima de 2017.

Entre as três primeiras brasileiras colocadas em 2018 estão a Unicamp, USP e Unifesp, respectivamente.

Está na hora de voltarmos aos trilhos

Gláucio Geara, presidente da ACP, engaja a Associação Comercial do Paraná numa proposta oportuníssima, de restauração e ampliação da malha ferroviária brasileira, diante especialmente da criminosa dependência que o Brasil ficou da greve dos “caminhoneiros”.

Gláucio aponta a enorme disparidade, por exemplo, da malha ferroviária do Brasil em comparação com a dos Estados Unidos: temos 29 mil quilômetros, os americanos, 228 mil km.

A intenção é conscientizar o mundo político para a necessidade de parcerias PPPs no âmbito das ferrovias.

Antes, sabe Gláucio, temos de eleger em outubro nomes em nada compromissados com os geradores desse caos a que chegamos. Todos sabem e conhecem bem esses fraudadores da política.

Mufarej vem falar contra hereditariedade na política

Eduardo Mufarej, co-fundador do instituto RenovaBr, se reúne com lideranças e empresariado paranaenses para abordar a necessidade de mudar a política com eleição de nomes inéditos

O empresário e co-fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej, vem a Curitiba na semana que vem para anunciar o resultado da primeira edição do programa de formação de jovens lideranças políticas. Preocupado com as eleições de 2018, o trabalho desenvolvido pelo instituto de formação de novas candidaturas vai debater a renovação da política paranaense na próxima terça-feira (24), na capital do Paraná. O objetivo é tratar do cenário político brasileiro e o papel da sociedade no estado e no país.

NOMES QUE SE REPETEM

A política brasileira é marcada pela reprodução dos mesmos sobrenomes nas instâncias de poder, perpetuando poucas famílias em posições de liderança. No Paraná, o cenário não é diferente. Além disso, apenas dois dos 30 deputados federais do Paraná são mulheres. Para trazer mais pluralidade à democracia brasileira e estimular novos talentos na política, o RenovaBr criou um treinamento para jovens interessados na primeira candidatura. “O RenovaBR é um meio de defender princípios na política. Nossa prioridade é garantir ética, transparência e comprometimento. Queremos fazer com que o brasileiro volte a acreditar e participar da política”, defende Eduardo Mufarej, co-fundador do RenovaBR.

CAPACITANDO PROFISSIONAIS

Entre os dias 18 e 21 de junho, todas as lideranças do RenovaBR foram a Brasília, para o ciclo final de capacitação com grandes profissionais em diversas áreas de atuação. Entre os palestrantes, estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, os senadores Cristovam Buarque (PPS), José Reguffe e Ana Amélia (PP). O objetivo foi aproximar as lideranças do RenovaBR do Congresso Nacional, de modo a propor alternativas que rompam com o sistema político atual.

DIOGO E NATALIE, RENOVAÇÃO

Os paranaenses Diogo Busse e Natalie Unterstell integram o grupo formado pelo instituto e lançarão suas pré-candidaturas a deputado estadual e deputada federal durante evento de pronunciamento do fundador do RenovaBR. Ela é a única paranaense selecionada pelo programa. Ambos são fundadores e coordenadores no estado do movimento cívico e apartidário Agora!, que busca impactar a agenda pública e a ação política no Brasil.

SOBRE EDUARDO MUFAREJ

Eduardo Mufarej é paulistano, casado e tem 41 anos. Sócio da Tarpon Investimentos desde 2004, Eduardo atuou até outubro de 2017 como CEO da Somos Educação, empresa da qual é atualmente Presidente do Conselho de Administração. Eduardo Mufarej é o idealizador do Renova BR, associação sem fins lucrativos cujo objetivo é preparar pessoas éticas e comprometidas a entrar para a política. Também atua como Presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Rugby, além de ser membro dos Conselhos do Centro de Liderança Publica, Ranking dos Políticos e da Escola de Negócios da Universidade de Yale.

(colaboração de Ester Athanásio, Depropósito Comunicação)

Emmanuel, parte da memória publicitária paranaense

Um dos nomes mais importantes da propaganda e marketing do país, ex-diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, de SP (ESPM), Emmanuel Públio Dias continua se dividindo entre Curitiba e São Paulo.

Chega às sextas em Curitiba e vai para Sampa às segundas, onde tem centralizados seus trabalhos.

Os que têm boa memória da vida curitibana associam o nome de Emmanuel a grandes momentos do marketing geral e marketing político também. Por exemplo, foi um braço forte ao lado de Sérgio Reis e Eloi Zanetti, apoiando enormes processos criativos da Umuarama Publicidade, a agência “house organ” do grupo Bamerindus.

MUITO ACATADO

Recordo-me perfeitamente de quanto Emmanuel (Mano) era ouvido, por exemplo, por gente como Belmiro Valverde Jobim Castor, que foi superintendente do Bamerindus. E lembro igualmente o papel que Dias exerceu na montagem e desenvolvimento da campanha de José Eduardo de Andrade Vieira ao Senado, anos 1990, ao lado de Sergio Reis, Tereza Souza, Zanetti, Wolney e outros.

Emmanuel tem tudo para ser um futuro personagem de meu livro “Vozes do Paraná”.

Dos leitores:

Bruno Pessuti, em sua página no Facebook:

Recebi em nosso Gabinete a visita da Sirlei Krasinski, responsável pelo JORNAL do REBOUÇAS, que presta um importante trabalho com notícias e reivindicações da população de toda a região. Aproveite e a presenteei com o livro Vozes do Paraná, do grande Aroldo Murá, no qual sou um dos entrevistados. Os jornais de bairro são muito importantes para toda a cidade!

#SoluçõesparaCuritiba #InovaParaná

—————-

Morte de Esther Proveller

Foi seu espaço jornalístico um dos raros a registrar a morte de Esther Proveller, que morreu sábado passado. Ela foi um exemplo de dedicação a causas da comunidade, não apenas da sua comunidade, a israelita de Curitiba.

Quando presidia a B’Nai Brith do Paraná, por exemplo, não raras vezes, e com a discrição devida, empenhou-se em defesa de causas humanitárias, os chamados direitos humanos, pondo-se ao lado de quem lutava contra discriminações de raça (etnia), gênero e sexualidade.

Esther foi a dedicada e fiel amiga de sua irmã Fany Lerner, a quem apoiou em trabalhos fantásticos em defesa da vida de crianças, especialmente as mais desamparadas.

O “sopão” enlatado, que Fany implantou (com doações de hortifruti do CEASA), fica como exemplo de um trabalho social relevante e estranhamente eliminado pelo governador que sucedeu Jaime Lerner.

Nesse caso da alimentação liofilizada, Esther também esteve na liderança desse trabalho na extinta Secretaria Estadual da Criança, Adolescência e Família.

ALBERTO NAGGER ALMEIDA, São Paulo, SP

—————

Fuga para os Estados Unidos

Caro jornalista,

Leio nos jornais de hoje, quinta, que a Polícia Federal implantou, a partir de Brasília, um trabalho de prevenção de entrada de ilegais brasileiros nos Estados Unidos. Estava na hora, pois os perigos que essa gente assume em suas fugas é enorme, com repercussão também para o país.

Não esquecer que muito frequentemente o Itamaraty é chamado para, de alguma forma, ajudar os ilegais brasileiros que acabam na cadeia. Ou pior: quando são separados dos filhos em solo dos EUA, fruto das barbaridades desse homem minúsculo, o Donald Trump.

JEFFERSON DE ALENCAR O.MATTOS, Curitiba

————–

“Uma guerra das melhores universidades”

Sr. Jornalista,

Será que alguém pode prever a onda de anúncios que está para vir, consequência da divulgação, na quarta, 18, do ranking THE – Times High Education? No Paraná isso deve acontecer, pois é uma universidade privada – PUCPR – aparece como a terceira melhor do país, entre as particulares.

SAMANTHA EGG DA FONSECA, Curitiba

Candidaturas (I):

“Queremos implantar um planejamento integrado da RMC”, diz Osmar

Osmar Dias, pré-candidato ao governo do Paraná pelo PDT, participa de encontro com líderes em Colombo, nesta quinta-feira (19), às 19 horas.

No evento, que será na Câmara Municipal, Osmar vai abordar temas, como agricultura familiar e integração da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). “Precisamos retomar programas que fizeram o Paraná ter uma agricultura moderna”, afirma Osmar. “É necessário investir e modernizar o Iapar e a Emater. Não é possível colocar pessoas sem qualificação técnica para comandar estas empresas. Elas é que dão suporte para a agricultura familiar”, diz o pedetista.

MOBILIDADE

A mobilidade na RMC, principalmente em relação ao transporte coletivo intermunicipal, apresenta muitos desafios. O governo do estado, por meio da Comec, tem responsabilidade em buscar soluções e atender esta grande fatia da população que se desloca diariamente entre os municípios da região para trabalhar ou estudar. “Nos últimos anos, a Comec não fez nada para melhorar a situação. As altas tarifas e o serviços ruins, não fiscalizados, prejudicam milhões de pessoas todos os dias”, afirma Osmar. “Queremos realizar e implantar um planejamento integrado da região, incluindo o plano de mobilidade. Vamos licitar o transporte metropolitano para obter tarifas mais justas.”

Candidaturas (II):

Em encontro no SINEPE, Oriovisto fala em acabar com “privilégiocracia”

O SINEPE/PR (Sindicato das Escolas Particulares do Paraná) e a FENEP receberam nessa quarta-feira (18) quatro pré-candidatos ao Executivo e Legislativo estadual e federal, na série de encontros para a entrega do documento ” Brasil do Futuro e Paraná do Futuro – Visões e Propostas das Escolas Particulares”.

Estiveram presentes o professor Oriovisto Guimarães, pré-candidato ao Senado, o deputado Ratinho Junior, pré-candidato a governador do Paraná, o deputado federal Evandro Roman, que tenta a reeleição, e o vereador Sabino Picolo, pré-candidato a deputado estadual.

2 – “PRIVILÉGIOCRACIA”

Fundador do Grupo Positivo, afastado do conselho administrativo há alguns anos, o professor e empresário Oriovisto Guimarães quer levar suas expertise na gestão do ensino privado para o Senado e o poder público. “Cheio de espírito de trabalho” aos 73 anos, o professor usa a máxima de Goethe que diz que “A ação é tudo, a glória é nada”. Quer ajudar a melhorar o país e a acabar com a “privilégiocracia”, o regime de vantagens nababescas com que vivem boa parte dos parlamentares e servidores públicos.

3 – PLANEJAMENTO E COMPLIANCE

Por sua vez, Ratinho Junior acredita na renovação política nessa eleição como sendo responsabilidade da nova geração. Com a diretriz de investir em planejamento, compliance, redução das secretarias (de 28 para 15, no máximo) e dos imóveis alugados pelo Estado (hoje são 1,8 mil), o pré-candidato aposta ainda na vocação agrícola do Paraná como matriz econômica para alimentar o mundo. Segundo ele, países como Israel e China já estudam formas de como alimentar a população idosa, que será maioria em 2050.

4 – REFORMAS E MAIS VAGAS NO CEE

Em seu sexto mandato como vereador de Curitiba, Sabino Picolo postula vaga na Assembleia Legislativa. Entre suas propostas para o setor educacional, defende que o Conselho Estadual de Educação (CEE) tenha de três a quatro vagas para representantes do ensino particular, ao invés de apenas uma vaga (recém ocupada pelo professor Jacir Venturi) como atualmente.

Ligado ao esporte e à educação física, o deputado Evandro Roman propõe que sejam feitas e votadas as reformas necessárias para o enxugamento da máquina pública e melhor desenvolvimento do país, como a reforma na previdência, tributária e política.

5 – PRÓXIMOS ENCONTROS

No dia 23, às 16h, será a vez do encontro do SINEPE/PR com os pré-candidatos Cida Borghetti, Alex Canziani, Luiz Claudio Romanelli, João Arruda, Fernando e Felipe Francischini. Já no dia 24, às 8h, será recebido o ex-senador Flávio Arns.

Os encontros são transmitidos ao vivo pela página do Facebook do SINEPE/PR para todas as regionais do Estado, e estarão disponíveis no canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJKEr706JmUzwnV773qZceA

Estilo de vida:

As vantagens dos cérebros bilíngues

Falar mais de um idioma estimula o cérebro e ajuda no desenvolvimento de outras importantes habilidades

Por Javier Peres, Aleteia

Até hoje, o cérebro humano é um dos grandes enigmas da Ciência. Seu funcionamento é alvo de inúmeros estudos. Os pesquisadores não querem saber apenas quais regiões cerebrais dominam determinadas ações, mas também tentam encontrar formas de prevenção a doenças como o Alzheimer.

COMO FUNCIONA

Nos últimos anos, o campo que atraiu mais interesse dos pesquisadores foi o da aprendizagem e do domínio da linguagem. Ou seja: como funciona um cérebro bilíngue, que é capaz de administrar dois idiomas com a mesma eficácia.

Estudos como os do Instituto de Aprendizagem e Ciências dos Cérebro da Universidade de Washington apontam que crianças até sete anos têm muita facilidade para aprender mais de um idioma.

O pesquisador Andrew N. Meltzoff afirma que, a partir dos oito anos e até os 18, a aprendizagem passa a ser “mais acadêmica e lenta”. Por isso, nessa faixa etária, as pessoas têm mais dificuldade de falar um segundo idioma com a mesma naturalidade da língua materna.

MAIS BILÍNGUES

Nos Estados Unidos, por exemplo, 18% da população em 2007 eram bilíngues. Esse percentual aumenta todos os anos. E a composição cada vez mais diversificada das sociedades faz com que se desenvolvam mais estudos sobre o funcionamento do cérebro de uma pessoa que, desde a infância, consegue falar, pensar e desempenhar tarefas complexas em dois idiomas, embora a primeira língua aprendida – a materna – sempre tenha certa prioridade.

COM OS BEBÊS

O Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia também realizou vários experimentos com bebês de várias idades. Eles foram imersos em ambientes bilíngues. A ideia era averiguar se seus cérebros processavam o ambiente de maneira diferente. Para isso, eles analisaram o modo como as crianças respondiam aos estímulos visuais. O estudo, de forma geral, mostrou que os bilíngues têm maior capacidade de concentração e conseguem se isolar do ruído e das interferências do ambiente.

QUAIS AS DIFERENÇAS

A principal diferença entre o cérebro monolíngue e o bilíngue está na capacidade de tomar decisões. Não quer dizer que um seja mais inteligente que outro, mas que eles desenvolvem habilidades diferentes.

Os bilíngues, por exemplo, desenvolvem capacidades cognitivas que lhes permitem maior facilidade de adaptação às mudanças. Isso se deve ao fato de o cérebro deles estar constantemente escolhendo uma língua para se expressar, o que lhe confere mais flexibilidade e permite também uma melhor capacidade de memorização e concentração.