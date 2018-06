Durant é eleito o MVP das finais da NBA

O ala Kevin Durant voltou a superar o ala-armador Stephen Curry para ser eleito novamente o MVP (Jogador Mais Valioso) das finais da NBA, na noite desta sexta-feira. A conquista coroou a noite de Durant, que foi destaque na vitória do Golden State Warriors sobre o Cleveland Cavaliers por 108 a 85. O triunfo deu ao Warriors mais um título da NBA.

“Eu apenas estou tentando provar para mim mesmo que eu posso jogar por mais tempo. E espero continuar a ter sucesso. Continuar crescendo com o jogador… Esta é a minha única preocupação”, afirmou o jogador de 29 anos, que foi novamente decisivo para o Warriors, em Cleveland.

Durant se destacou no terceiro e no quarto jogo da série final, encerrada com uma “varrida” do seu time por 4 a 0 sobre a equipe de LeBron James. Na noite desta sexta, ele terminou o jogo com um “triple-double” de 20 pontos, 10 assistências e 12 rebotes. No terceiro jogo da decisão, ele havia anotado 43 pontos, 13 rebotes e sete assistências.

Durant se tornou o sexto jogador da história a ser eleito MVP das finais por duas temporadas seguidas. Assim, voltou a deixar para trás o companheiro Curry, que também era cotado para levar o prêmio decidido por um painel de 11 jornalistas. Sete deles votaram a favor de Durant e quatro para Curry.

“Isso realmente importa? Nós ganhamos dois títulos, e foram consecutivos. Eu não acho que alguém se importe com isso MVP”, minimizou Durant. “Todos nós queremos algo que é maior do que nós. Adoramos ver o outro ser bem-sucedido em quadra. Adoramos entrar em quadra e buscar as soluções a cada jogo.”

O sexto troféu da história do Warriors voltou a consagrar também o técnico Steve Kerr. Sob o seu comando, a equipe foi campeã em três das últimas quatro temporadas. “Com certeza, este foi o título mais difícil deles”, disse o treinador, referindo-se às oscilações da equipe ao longo da temporada regular. E também ao susto na final da Conferência Oeste, quando o Warriors só conseguiu eliminar o Houston Rockets no sétimo e último jogo.

“Espero que isso não soe arrogante. Mas se trata do talento que temos aqui e da experiência que conquistamos. Mas é um sentimento muito diferente. Ainda estamos eufóricos. Mas há três anos eu não podia imaginar isso acontecendo. E agora eu consigo acreditar. Mas foi difícil”, disse o técnico.