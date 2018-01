Pelé é hospitalizado após sofrer um desmaio por exaustão

Após aparecer se movimentando com um andador, o ex-jogador Pelé, de 77 anos, foi hospitalizado nesta sexta-feira (19) após ter desmaiado por exaustão, informou a Associação de Cronistas de Futebol da Inglaterra (FWA, na sigla em inglês).

Com isso, o tricampeão mundial foi forçado a desmarcar um jantar em um hotel de Londres, na Inglaterra, que iria homenagear a carreira do ex-atleta.

“Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, Pelé desmaiou e foi levado a um hospital no Brasil onde passou por uma série de exames, que apontaram para uma exaustão grave. Ele permanece no soro enquanto os médicos monitoram sua recuperação. Felizmente, não há indicação de nada mais sério do que exaustão”, explicou em nota a FWA.

Essa não é a primeira vez que Pelé é hospitalizado. Anteriormente, o ex-jogador preciso ficar internado por conta problemas no rim e na próstata. Além disso, precisou passar por uma cirurgia no quadril.

Na festa de abertura do Campeonato Carioca, nesta segunda-feira (15), Pelé, que é o embaixador da competição, precisou usar um andador para se locomover. Já em dezembro, no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o “Rei do Futebol” precisou usar uma cadeira de rodas.

Ansa