Pedrinho será titular do Corinthians em confronto decisivo pela Copa do Brasil

O atacante Pedrinho, de 20 anos, será titular pela segunda vez consecutiva no Corinthians. No último treino antes do confronto decisivo diante do Vitória, nesta quinta, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador esteve entre os 11 escolhidos pelo técnico Fábio Carille para compor a formação inicial.

Em sua segunda temporada na equipe alvinegra, a jovem promessa terá apenas a sexta oportunidade de começar jogando. No último domingo, ele foi o protagonista corintiano do empate em 1 a 1 com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, quando Carille poupou boa parte de seus principais atletas devido ao desgaste.

Agora, ele estará lado a lado com os astros da equipe, como o meia-atacante Rodriguinho, um dos que não enfrentaram os cearenses para se recuperar melhor da sequência de jogos e estar 100% fisicamente no duelo que vale vaga às quartas da Copa.

“É um garoto que tem muita qualidade, já demonstrou em outras partidas, mesmo entrando e decidindo. Esperamos que ele possa se dar bem no jogo, a confiança dele já está alta, pelo carinho da torcida e dos companheiros. Ele merece ter uma sequência legal”, falou Rodriguinho, a respeito do colega.

Além de Rodriguinho, Balbuena, Romero e Jadson também retornarão ao time – este último, apesar de ter começado no banco contra o Ceará, precisou ser utilizado logo aos 27 minutos do primeiro tempo, pois o então titular Danilo sentiu uma lesão na panturrilha e acabou sacado do jogo.

Com a entrada de Pedrinho, quem perde posição é Mateus Vital, que ficará à disposição na reserva. A equipe que treinou no CT Joaquim Grava nesta quarta teve: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero.

Como o primeiro jogo, em Salvador, terminou empatado sem gols, quem ganhar a segunda partida garante a classificação. Nova igualdade no placar leva a definição da vaga para os pênaltis. Na Copa do Brasil, não há mais critério de gol marcado fora de casa, portanto, mesmo que o Vitória balance as redes em Itaquera em um eventual empate com gols, o classificado sairá das cobranças de penalidades.