Caio Rinaldi (AE)

Os pedidos de falências por empresas tiveram queda de 22,5% no acumulado dos últimos 12 meses até julho, na comparação com o período equivalente anterior, revelam dados nacionais da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

“O movimento de queda está atrelado à melhora nas condições econômicas desde o ano passado, que permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos indicadores de solvência”, afirma a entidade em nota. “A continuidade desse processo dependerá de uma retomada mais consistente da economia”, ressalta.

Na mesma base de comparação, as falências decretadas tiveram alta de 16,2%, ao passo que os pedidos de recuperação judicial recuaram 2,0%.

Já as recuperações judiciais deferidas apresentaram expansão de 1,8% na avaliação de 12 meses.

Na análise mensal, foi verificada alta de 4,8% dos pedidos de falência ante o volume registrado em junho. Já as falências decretadas e as recuperações judiciais deferidas tiveram quedas de 17,5% e 11,9%, respectivamente.