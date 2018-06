Peças de grifes internacionais chegam ao PolloShop no mês de junho

Para quem curte e usa as principais marcas internacionais de roupas, calçados e acessórios, vai ter novidade no PolloShop em junho. A loja Aero Fitch chega ao shopping do Alto da XV com produtos 100% originais de marcas como Hollister, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfiger, GAP, Náutica, The North Face e Aeropostale. Diferente das propostas dos Outlets, a loja oferecerá as coleções atuais de cada marca.

De acordo com o gerente de vendas Márcio Fernandes, responsável pela chegada da Aero Fitch ao PolloShop, o objetivo da loja é trabalhar exclusivamente com produtos das grandes grifes, garantindo a procedência e originalidade. “Nós queremos oferecer ao cliente que frequenta o Pollo produtos originais e de qualidade, porque o perfil do público que frequenta esse shopping opta por grifes e não quer ser enganado com peças falsas. Por isso, vamos trabalhar apenas com produtos 100% originais”, revela Márcio.

A Aero Fitch irá atuar com peças tanto para homens quanto para mulheres, mas a maior parte da loja será voltada à moda masculina. “Estamos analisando incorporar algumas marcas nacionais nos próximos meses. Mas estamos sendo criteriosos, para garantir que venham a ser peças de alto padrão. A ideia é complementar nosso mix com marcas nacionais, mas nosso foco principal serão as grifes internacionais mesmo”, afirma Márcio.

Serviço:

PolloShop

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Foto: Divulgação.