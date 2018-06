Pavimentação em ruas do Novo Mundo e Fanny têm aprovação da população

A Rua João Ribeiro Lemos, no Novo Mundo, está pronta para receber a sinalização horizontal (pintura) no trecho que foi renovado pela Secretaria de Obras Públicas, desde a Avenida Brasília até a Rua Joaquim Antônio da Cruz. Os trabalhos de renovação do pavimento foram feitos numa extensão de 490 metros e custaram R$ 431 mil, recursos da Prefeitura de Curitiba.

A pavimentação atende a solicitações feitas pela comunidade. Morador da região há 50 anos, Osni Rodrigues de Lima diz que a rua da Escola Maria Clara Brandão Tesserolli e do Farol do Saber Roberto Barrozo estava precisando de cuidados. “Antes, quando eu tinha carro, a gente desviava de um buraco e caía noutro”, disse Osni, que trabalha com limpeza de veículos.

A agente de leitura responsável pelo Farol do Saber, Betânia Magalhães Padilha, revela que os frequentadores do local já perceberam a diferença. “Essa é uma rua que está dando bastante movimento. O pessoal gostou”, disse ela.

O sapateiro Orlando Galo diz que a rua estava ruim. A sapataria dele fica bem na curva que dá acesso à Rua Joaquim Antônio da Cruz. “Moro aqui há 42 anos. É importante tirar o antipó. Ele desvaloriza o comércio. No antipó, quando começa a chover, os buracos voltam”, afirma.

Fanny também

Há algumas quadras da Rua João Ribeiro Lemos, a Rua Omílio Monteiro Soares, no vizinho bairro Fanny, também recebeu pavimentação nova e já foi sinalizada.

A gerente da empresa Eiko, Naiara Portella, sabe bem como estava a rua antes da pavimentação. Um fotógrafo registrou a fachada da empresa cerca de seis meses antes de a rua receber novo pavimento. A foto do velho antipó está na parede. “Esta rua estava precisando há muito tempo, nossa vila estava esquecida. Ficou ótimo. E a pavimentação ajuda nos negócios, valoriza os imóveis”, observa.

O vendedor da Taborda Papelaria conta que a empresa mudou para a Rua Omílio Monteiro Soares há alguns meses. “Chegamos e a rua tinha sido pavimentada fazia pouco tempo. Creio que é importante para o comércio e para os moradores, valoriza o imóvel”, diz ele.

Na Rua Omílio Monteiro, a revitalização foi feita numa extensão de 330 metros. O investimento foi de R$ 278,6 mil.

Diversas ruas da cidade estão sendo revitalizadas num grande programa de pavimentação de vias em todas as regiões de Curitiba.