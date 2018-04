Patrick Brey chega ao Cruzeiro e diz que mira ser ‘o melhor lateral do mundo’

O Cruzeiro apresentou seu novo reforço para o Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. O lateral-esquerdo Patrick Brey chega após se destacar com a camisa do Tupi no Campeonato Mineiro e, apesar de ainda ser desconhecido para boa parte da torcida, mostrou-se bastante ambicioso ao afirmar que seu objetivo é ser o melhor do mundo em sua posição.

“É com esse pensamento (de ser o melhor do mundo) que eu chego ao Cruzeiro. Acredito que a gente tem que sonhar mesmo e que eu tenho plenas condições”, declarou. “É um clube muito grande, o maior da minha carreira, por enquanto. Eu chego com o pensamento assim: se eu estou no melhor, tenho que ser o melhor.”

O jogador de 20 anos estava no Tupi e tem no currículo também uma passagem pelo Vila Nova, que o revelou. No Cruzeiro, chegará para brigar por posição com o titular Egídio e o reserva Marcelo Hermes. E é justamente esta disputa, aliada ao trabalho com Mano Menezes, que fazem o jogador acreditar que possa ser o melhor em sua posição.

“Tenho muito a aprender com o Mano. É um técnico que já comandou a seleção brasileira, tem muita experiência. E também tem jogadores que podem me ensinar, como o Egídio. Se quero me tornar o melhor lateral-esquerdo do mundo, tenho de estar entre os melhores”, comentou.

Patrick Brey elegeu Marcelo como seu maior espelho na posição, mas admitiu a idolatria por um jogador do próprio elenco cruzeirense. O lateral revelou ter sido torcedor do Fluminense na infância e não escondeu a admiração pelo que o meia Thiago Neves fez no clube carioca.

“É um cara (Thiago Neves) que já torci para ele. Quando eu era pequeno, torcia para o Fluminense, e o Thiago Neves estava lá. Vou ficar realizado de jogar com um cara para quem eu torcia antes. Entrou em campo é outra coisa, vou aprender com ele, e ele pode aprender comigo”, projetou.