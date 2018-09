Para surpreender os clientes, o Pátio Batel traz, pela primeira vez ao Brasil, o artista americano, Jason Hackenwerth – que já realizou exposições em Londres, Dubai e Hong Kong. Jason Hackenwerth preparou uma escultura inspirada na alegria, espírito e cores do Brasil, feita com mais de 15 mil balões e aproximadamente 23 metros de altura. A arte ficará exposta no Pátio Batel de 14 de setembro a 7 de outubro. O artista ainda fará apresentações nos dias 15 e 16/09, às 16h, na Praça de Eventos do Pátio Batel.

Mariane Kucinski Caponi, gerente de marketing e relacionamento do Pátio Batel, comenta que a comemoração de cinco anos do Pátio Batel é um momento para conectar, ainda mais, o público com as artes e com o shopping: “Nós queremos proporcionar momento únicos aos clientes, e fazer parte dessa diversão em família”.

Além da exposição, para comemorar o aniversário de 5 anos, nos dias 15 e 16, o Pátio Batel proporcionará muita diversão para toda a família. Os personagens Flora e Berilo irão recepcionar os clientes e permitirão que todos mergulhem no seu mundo encantado. “Esses seres mágicos transformam qualquer clima e ambiente. Os dois percorrem juntos os mais distantes lugares do planeta, levando consigo o calor do sol e a magia do desabrochar das flores, transformando a tudo e a todos por onde passam”, conta Regina Vogue, criadora dos personagens. Para completar a comemoração, haverá entrega de balões, pipoca, algodão-doce e espumante. As crianças ainda terão uma atração especial: camarim encantado para que todos possam entrar no clima festivo. Tudo isso embalado ao som de música ao vivo.

SERVIÇO:

Exposição de balões Jason Hackenwerth

Data e horário: de 14/09 a 07/10 das 10h às 22h

Apresentação do artista: 15 e 16/09, às 16h na Praça de Eventos

Entrada gratuita

Comemoração de 5 anos do Pátio Batel

Data: 15 e 16/09 das 11 às 20h

Endereço: Av. do Batel, 1868 – Batel – Curitiba (PR).