Parlamento grego rejeita moção de censura por causa de novo nome da Macedônia

O Parlamento da Grécia rejeitou neste sábado a moção de desconfiança do governo que a oposição apresentou após o gabinete do primeiro-ministro Alexis Tsipras chegar a um acordo sobre a troca de nome da Macedônia, encerrando décadas de disputa com a nação ao norte do país.

O acordo coloca fim à disputa que os dois países enfrentavam desde 1991, quando a ex-república iugoslava declarou independência. O nome da Macedônia foi trocado para Macedônia do Norte.

A moção foi rejeitada por 153 dos 300 membros do parlamento grego. Dos 127 votos favoráveis que recebeu, um foi de um deputado do partido nacionalista Gregos Independentes, que faz parte da coalizão de Tsipras.

A agremiação, liderada pelo ministro da Defesa Panos Kammenos, expulsou o parlamentar. Fonte: Associated Press.