Paredes ganham destaque na decoração

Revestimentos dão ainda mais personalidade aos ambientes

Nem apenas de quadros, fotos e tinta é feita a decoração das paredes. Cada vez mais elas ganham destaque nos projetos de interiores e, uma das alterativas para isso é usar revestimentos cerâmicos. Vale para todos os ambientes da casa, não apenas os já usuais banheiros e cozinhas. Pensando nisso, a Portobello, líder em revestimentos, que tem o compromisso de levar ao mercado produtos inovadores e que traduzam as mais recentes tendências, possui uma grande gama de produtos especiais para essa área.

Entre eles está a ​ linha Quadrante, que faz memória à arquitetura brasileira com seu azulejo que une minimalismo e contemporaneidade. Já Bossa, nas cores verde e azul, apresenta a beleza e personalidade que a azulejaria brasileira possui. Sua paginação sem nenhum padrão evidencia a possibilidade de criar ambientes únicos e sofisticados.

Inspirada no sul de Portugal, a linha Algarve traz uma mistura incrível de cores e representações. Seus azulejos com base branca e desenhos em um tom de azul com pintura levemente desgastada, atribui um ar vintage às paredes.

Para trazer as décadas de 50 e 60 para a decoração, a coleção Vitra reproduz em cerâmica pequenos vidros retangulares de diferentes texturas, envolvidos pelo metal oxidado das molduras. A proposta dessa linha é permitir com que com luz natural se incorpore ao ambiente.

Enquanto isso, a linha Nord baseada no orientalismo, movimento que influenciou as artes no início do século XIX na Europa, é símbolo de beleza, simplicidade e funcionalidade, interpretado em três cores diferentes e cinco formatos, que se adequam à necessidade de cada um.

A textura é outra grande tendência. Por isso, a linha Tangram, que surgiu com a ideia de brincar com a geometria resultando em duas peças, com relevo e a outra lisa. Esse revestimento traz exclusividade para o ambiente e faz das paredes pontos focais da decoração.

Já a linha Forma atualiza a coleção de mosaicos em porcelanato para

compor soluções em mármores, concreto, madeira e outros materiais, deixando seu espaço ainda mais encantador.