A Fomento Paraná e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Paraná) estabeleceram uma parceria para facilitar o acesso dos empreendedores desse segmento às linhas de crédito da instituição financeira estadual.

Como parte dessa parceria, a Fomento Paraná capacitou uma profissional indicada pela Abrasel para atuar como correspondente (espécie de agente de crédito) e assim operacionalizar diretamente os financiamentos para associados da entidade.

Na sexta-feira, a Fomento Paraná participou de um café da manhã promovido pela Abrasel, com diversos empresários do setor, que puderam conhecer as linhas de crédito disponíveis para investimento fixo, capital de giro e para projetos de inovação.

“Temos muitos clientes do segmento de bares e restaurantes. Agora formalizamos uma parceria com a entidade que representa os interesses dessas empresas. É uma união positiva e produtiva, porque representa apoio ao turismo, à gastronomia e até à cadeia produtiva de alimentos e bebidas”, disse o presidente da Fomento Paraná, Vilson Ribeiro de Andrade.

De acordo com a presidente do Conselho de Administração da Abrasel Paraná, Jilcy Rink, existem mais de 50 mil negócios no Estado vinculados ao segmento que a Abrasel representa.

“Estamos em uma busca constante de soluções para as empresas e o crédito com taxas de juros baixas certamente é uma ação que deve trazer bons resultados”, afirma Rink.

A Fomento Paraná é uma instituição financeira estadual e já financiou em torno de R$ 980 milhões em crédito para apoiar empresas de micro, pequeno e médio porte desde 2011. A instituição atua em todas as regiões do Estado por meio de uma rede de agentes de crédito e correspondentes, em parceria com prefeituras e associações comerciais e empresariais, e já atendeu quase 30 mil empreendimentos da indústria, do comércio e do setor de serviços nesse período.