Paraná na Design Week de Milão

A multinacional alemã Interprint, com sede no Brasil no Paraná, recebeu convidados no charmoso La Terrazza di Via Palestro, durante a Design Week de Milão. Uma sintonia plena com as tendências faz da empresa Interprint, que escolheu Curitiba e região para instalar sua moderna fábrica, atendendo todo a América Latina, uma das principais referências em design e inovação no mundo, não apenas no segmento de papéis decorativos para móveis e decorações, sendo a líder global em design de decors. A extensa relação de premiações de design conquistadas, como os consecutivos prêmios Red Dot Design, e a disputadíssima classificação entre os cinco finalistas em uma das categorias do Frame Awards 2018, considerado o mais prestigiado prêmio de arquitetura do mundo, é um forte reconhecimento neste sentido. Dentro deste posicionamento, a Interprint inovou mais uma vez ao lançar, neste ano de 2018, um novo conceito de evento voltado à tendência: a Interprint Design Week, que teve sua estreia no Brasil, no final de fevereiro. A unidade fabril brasileira da marca atende todo o mercado da América Latina.

O evento da Interprint durante a Design Week já se tornou uma tradição em Milão, reunindo os talentos da cena do design e da arquitetura, além de executivos, convidados especiais e jornalistas de todo o mundo.

A partir da realização no Brasil, a Design Week partiu para sua turnê mundial, sendo promovida nas demais unidades da multinacional, em países como Polônia, Rússia e China. Lourdes Manzanares, diretora comercial e de marketing da Interprint do Brasil, conta que o projeto da Design Week nasceu na unidade brasileira. “O grupo considerou o formato tão pertinente e inovador que decidiu estendê-lo globalmente”, revela. “A Interprint é uma marca reconhecida mundialmente como referência em design. Pensamos, desta forma, em conceber um evento completo para nossos clientes nesta área, que ganhou relevância mundial”, revela.

Para realizar as exclusivas apresentações da Design Week, a Interprint trouxe ao Brasil o designer italiano Maurizio Burrato, do Design Team global da marca. Realizado no Brasil pouco antes da Semana de Design de Milão marcou o lançamento oficial para a América Latina do prestigiado Six Pack 2018 da Interprint, os aguardados padrões-chaves para o ano que condensam em seis padrões as principais tendências em decoração.

E trouxe também um preview do que é destaque agora, em Milão, em cores, revestimentos, texturas, materiais e conceitos entre os expositores do Salone Internazionale del Mobile. Além disso, apresentou um workshop com madeiras brasileiras que poderão vir a ser incorporadas às coleções futuras da Interprint, em termos mundiais. “O que oferecemos aqui na Interprint Design Week, para o público da América Latina, é certamente muito mais que inspiração, mas sim a precisa ideia do que será tendência em Milão, em cor, textura e materiais”, enfatiza Maurizio Burrato.

Lourdes Manzanares, diretora da Interprint do Brasil, com o designer Maurizio Burrato, do design team da multinacional, e jornalistas italianos na Cocktail Party durante a Milan Design Week

Crédito fotos: Divulgação

Convidados da Leo Madeiras, pertencente ao Grupo Ligna, de todo o Brasil marcaram presenças no evento da Interprint em Milão, na foto com Lourdes Manzanares e Camila Gino

Helena Capaz, gerente de vendas e marketing da Interprint do Brasil, com o jornalista italiano Matteo Grigolini, da prestigiada revista global World Furniture

Helena Capaz e o consultor estratégico Paulo Pacheco, com profissionais da arquitetura e do design atuantes no Brasil e na Europa

Business Connect: presidente da ABRH-PR é a convidada da edição de abril

O tradicional evento promovido mensalmente pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Seção Paraná (ADVB-PR), em parceria com a Business Professional Women (BPW Curitiba) chega a mais uma edição. O Business Connect irá reunir profissionais de diversos segmentos na Forneria Copacabana Iguaçu, nesta terça-feira (24 de abril), a partir das 19h. A convidada para participar de um bate-papo sobre carreira e negócios é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Paraná (ABRH-PR), Susane Zanetti. Gratuito e aberto ao público, o evento contará também com rodadas de negócios e troca de cartões, com o objetivo de geração de vendas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (41) 3085-3124 ou pelo e-mail secretaria@advbpr.com.br.

Crédito: Divulgação

Exposição da Triptyqye na Soma Galeria com apoio da AG7

A exposição será inaugurada nesta sexta-feira (20/04) e irá reunir 37 maquetes da Triptyque Architecture que mostram a retrospectiva do trabalho da empresa de arquitetura desde os anos 2000. Aberta ao público, a exposição tem apoio da incorporadora AG7 que, recentemente, fechou uma parceria com a Triptyque Architecture para assinar o novo empreendimento da incorporadora na capital paranaense. Ainda sem nome oficial, o empreendimento de altíssimo padrão será lançado no terceiro trimestre de 2018 na esquina da Rua Paulo Gorski e Avenida Monsenhor Ivo Zanlorenzi, no Ecoville, e tem à frente do projeto o arquiteto francês e sócio da Triptyque, Greg Bousquet. Com 130 metros de altura e projeto de design marcante, o edifício será inspirado em arranha-céus de Nova York e oferecerá vista 360º da cidade.

Crédito: Ricardo Bassetti

Brasileira Uultis faz seu debut oficial no Salão de Milão

A marca premium do respeitado Grupo Herval, conglomerado com sede no Rio Grande do Sul com atuação multissetorial e global, teve seu lançamento oficial para o mercado no berço mundial do design, apresentando uma coleção única de peças assinadas por profissionais renomados, combinando bossa brasileira e linguagem universal.

Com seu portfólio diferenciado em mobiliário para livings, salas de jantar de demais ambientes residenciais e corporativos, a Uultis foi selecionada pela criteriosa curadoria do Salone del Mobile, nessa semana, para expor nos concorridos pavilhões de Design da feira, referência global em lançamentos e tendências para o morar. A marca expõe individualmente no estande F44 do pavilhão 14, com apoio da Abimóvel e da Apex-Brasil, dentro do projeto Brazilian Furniture.

Outra curadoria importante que traz a Uultis para a Design Week de Milão é a do projeto Raiz Project. A cuidadosa curadoria do Raiz Project tem levado o melhor do design brasileiro aos principais eventos e mercados mundiais no segmento de arquitetura e interiores. Este será o segundo ano que levará um bem selecionado portfólio de peças projetadas por profissionais brasileiros a Milão, com a bela exposição “Brazilian Way of Sitting”, dentro da mostra Be Brasil. E a Uultis é presença marcante na mostra, ao lado de criações de nomes como Jader Almeida, Aristeu Pires, Noemi Saga e Marta Manente, muito bem representada pelo movimento contemporâneo e afinado da chaise Wave, projeto assinado pela designer Larissa Batista.