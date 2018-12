O Paraná está preparado para liderar, no Brasil, os projetos de inovação do setor agropecuário. A afirmação é da governadora Cida Borghetti, que participou nesta sexta-feira (14) do encerramento do programa Empreendedor Rural, no Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento, promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), reuniu cerca de 5 mil produtores e trabalhadores rurais.

“A cadeia produtiva do Paraná é a mais próspera do Brasil e com o trabalho feito pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento nos últimos meses, vamos deixar o Estado pronto para assumir a agricultura digital no País”, disse Cida. “O Paraná será o primeiro estado em tecnologia e em inovação porque estamos deixando vários ambientes preparados para isso”, disse a governadora.

Durante o evento, que busca incentivar o empreendedorismo no campo e trouxe nesta edição o tema “Líderes Rurais e Agricultura Digital”, Cida Borghetti foi homenageada pela Faep pela sua contribuição com o agronegócio. Ela recebeu do presidente da entidade, Ágide Meneguette, uma placa com mensagem alusiva ao reconhecimento pelo trabalho realizado.

As iniciativas junto ao Ministério da Agricultura para tornar o Paraná área livre de febre aftosa sem vacinação, a modernização da legislação sobre o uso de agrotóxicos e a regulamentação dos procedimentos para regularização ambiental das propriedades rurais estão entre os motivos da homenagem. “São atitudes que representam um grande avanço para o futuro da produção agropecuária paranaense”, disse Meneguette.

O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, George Hiraiwa, explicou que a pasta desenvolveu hackathons em diversas cidades para buscar soluções tecnológicas para o setor agropecuário. Um exemplo foi o Agrobit, maior feira de agroinovação do País, realizada em novembro em Londrina, no Norte do Estado.

Toda a estrutura da Secretaria, incluindo o setor de extensão rural, está envolvida na inovação, com foco também no pequeno produtor. “Conseguimos deixar várias sementes de inovação em todas as regiões do Paraná. O Estado está pronto para assumir a liderança na digitalização da agricultura no País”, afirmou Hiraiwa. “Várias startups estão chegando para levar eficiência ao campo, com soluções tecnológicas que ajudam o agricultor a ter mais eficiência em seu negócio”, destacou.

Para o presidente da Faep, a inovação tecnológica é uma realidade no campo que precisa ser acompanhada pelos produtores rurais, e programas como o Empreendedor Rural incentivam esse caminho. “As máquinas e equipamentos estão cada vez mais sofisticados e exigem capacitação cada vez mais apurada dos agricultores”, disse.