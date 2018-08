Eis uma oportuna dica para a campanha do PSDB e partidos associados, como o PP, de Cida Borghetti e o tucano Beto Richa: a Folha de São Paulo, que já apresenta o mais respeitável ranking das melhores universidades do Brasil – o RUF -, agora está dando a conhecer o seu Ranking de Eficiência dos Estados, o REE-F, no qual coloca o Estado do Paraná em terceiro lugar. No levantamento que foi publicado na Folha, o Paraná é o terceiro estado brasileiro de administração mais eficiente, ficando atrás de São Paulo e Santa Catarina.

BEM NA FOTO

A avaliação REE-F, um atestado de que o governo tucano de Beto Richa saiu bem – e continua bem com Cida Borghetti – coloca o Estado em terceira posição entre cinco unidades da Federação. São os cinco estados que mostraram eficiência acima da média na oferta de Educação, Saúde, Infraestrutura, Segurança, Finanças, Receita per Capita.

BARRIGA VERDE

Em primeiro lugar ficou Santa Catarina, com pontuação final de 0,635; em segundo, São Paulo, 0,574 de eficiência; Paraná, 0,533 de eficiência (destacando-se especialmente por Segurança, 0,816, e Finanças, 0,711); Pernambuco, 0,517; Espírito Santo, 0,517. O mais ineficiente de todo é o Amapá, com 0,97; o RS foi listado entre os pouco eficientes, assim como Mato Grosso do Sul; com alguma eficiência, aparecem, dentre outros, Paraíba e Minas Gerais;

O ranking da Folha, em resumo, indica os Estados brasileiros que entregam mais em Educação, Saúde, Infraestrutura, Finanças e Segurança com menos recursos.

La Máfia de La Luna Ubriaca – a máfia da lua bêbada

Um grupo de amigos se reúne há 15 anos para debater ideias e assuntos filosóficos. Ideia surgiu quando Osvaldo Hoffmann desafiou o profissional de marketing Eloi Zanetti a usar sua chácara na Lamenha Pequena para reunião de amigos para trocar ideias em redor de um bom jantar. Eloi procurou outro amigo, o economista Jose Monir Nassar e o professor se semiótica e filósofo Marcos Camargo (que deu o nome ao grupo – Luna Ubriaca).

A LUA CHEIA

Sempre a cada Lua Cheia o grupo tem se reunido em torno de debates de ideias e filosofia; muitas vezes com convidados especiais quando há temas pontuais a serem debatidos. Assim estudam música, religiões, política, história, etc.

Dom Moacyr Vitti, o então arcebispo de Curitiba (agora falecido) foi conversar sobre a questão da fé; Jamil Iskander, professor da Unicamp, falou sobre os povos árabes e o Alcorão.

O GRUPO

O grupo varia entre 12 a 15 amigos, como o físico, especialista em acústica Geraldo Cavalcante, o empresário Giem Guimarães, o professor de administração Fabio Vizeu, que além professor é músico e tem uma banda com o nome de Mister Presidente (ele é muito parecido com o Presidente Barack Obama), Miguel Milano, ambientalista de presença internacional também faz parte do grupo.

JARDIM EPICURO

Sinval Itancarambi Leão, editor da Revista Imprensa sempre que pode vem de São Paulo para participar dos debates tal é o seu entusiasmo com os debates. Entre jantares, vinho e um bom bate papo o grupo de consolida em termos de ideias transformando os encontros em um verdadeiro Jardim de Epicuro – filósofo romano que reunia seus amigos ao redor de uma boa refeição para estimular debates.

Greca de Macedo recorre a frase de Lerner

O prefeito Rafael Waldomiro Greca de Macedo continua fiel – só em parte – à cartilha daquele que o introduziu na vida pública, de quem se afastou, Jaime Lerner.

Assim, na oportuna resposta a Luciano Huck, sobre suposta invasão “no lixão da Caximba”, Greca, ao dizer que a Prefeitura está fazendo de tudo para impedira consolidação do assentamento, no local, Vila 29 de Outubro, garantiu: “Tendência não é destino”.

Meditando com Daciolo

Líderes populares do momento se expressam nessa linguagem direta, cheia de incorreções, mas sem a frieza do texto Quando vi o Cabo Daciolo subir a montanha, anunciando que iria expulsar a maçonaria e os illuminati do Brasil, cheguei a pensar: é uma campanha singular no planeta, um candidato na cadeia e outro caminhando para o hospício. Teosóficos, cabalísticos, neopagãos e rosacruzes que se cuidem.

Mas é inegável que ele tem uma coerência estratégica: quer entregar o país a Deus. Sua atuação parlamentar confirma, pois tentou alterar o texto da Constituição: todo poder emana de Deus, e não do povo.

Semana passada estava lendo por acaso um livro que falava do poder da transmissão oral. Todos os líderes populares do momento se expressam nessa linguagem direta, cheia de incorreções, mas sem a frieza do texto.

(FERNANDO GABEIRA, O GLOBO): https://oglobo.globo.com/opiniao/meditando-com-daciolo-22989841#ixzz5OizBTNoQ

DOS LEITORES

Evangélico de outros tempos

Que saudades de quando o Hospital Evangélico de Curitiba tinha bons olhos pelos antigos donos e pelo filho dos donos, eu, Monir Benke, tive a oportunidade de conhecer os antigos diretores do Evangélico Dr. Monir Wengen e Dr. Narciso, sinto-me envergonhado diante deste leilão! Mas que o vento da mudança soe no intelecto de cada um deste enorme patrimônio de Curitiba!

MONIR BENKE, Curitiba

—————

Evangélico de Egg

Lamentável ver a obra gigantesca de fé e amor ao ser humano, levantada por gente como o médico Daniel Egg, ser levada a leilão judicial.

Este “fim de linha” do Hospital Evangélico de Curitiba apenas mostrou que o período de desmonte da obra da Sociedade Evangélica Beneficente (SEB) deu-se mesmo a partir do longo reinado de André Zacharow e sua equipe. Que esse grupo foi incapaz de bem administrar a instituição, nada a duvidar. Não quero nem me alongar no desmonte da SEB feita por Zacharow e seu grupo, assunto que entra em outro domínio que não o pura gestão.

Vamos aguardar para ver o futuro do Evangélico agora a ser tocada sob a ótica exclusiva do lucro.

M.ANTUNES MASCARENHAS, Ponta Grossa

————–

Também em Ponta Grossa

A coluna registrou, em poucas linhas, o fim do Hospital Evangélico de Curitiba como o conhecemos até aqui, como uma instituição filantrópica.

O leilão do Evangélico expõe duas realidades: a má administração com que ele foi por dezenas de anos tocado, e o esvaziamento dos hospitais filantrópicos do país todo, cujos maiores representantes são as santas casas.

Quero registrar outra realidade parecida: o Hospital Evangélico de Ponta Grossa também desapareceu como filantrópico. Hoje é dirigido por um grupo de médicos.

Não esquecer que o Evangélico de PG foi fundado por membros da Igreja Evangélica Luterana Sinodal e por eles vinha sendo mantido.

GLADESTONE MARCUS SCHULTX, Ponta Grossa

————-

Santa Casa de Curitiba

No final dos anos 1990, começo dos 2000, quando o então reitor da PUCPR, irmão Clemente Ivo Juliatto, resolveu “encampar” a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, houve gritaria geral. Muitos acharam que seria “o fim de uma instituição centenária e que é parte de Curitiba”.

Não foi. A associação da Santa Casa com a mantenedora da PUCPR acabou sendo exemplar. Graças a isso a instituição médico-científica está em pé, prestando enormes serviços e atendendo mais de 80% de seus pacientes pelo SUS.

A feliz junção impediu, enfim, o fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. O hospital continua filantrópico e precisando de doações.

JOSÉ CLARET DE MENDONÇA FILHO, São Paulo

CURSOS/CONFERÊNCIAS:

Investindo em ações

O UniBrasil Centro Universitário receberá no próximo dia 23 de agosto, quinta-feira, no auditório Cordeiro Clève, às 19 horas, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Juliano Pinheiro. O convidado, especialista em finanças e estratégias de negócios proferirá uma palestra sobre o tema “Investindo em Ações Com Segurança”. Na oportunidade, Pinheiro fará o lançamento do seu livro em Curitiba “Mercado de Capitais, Atualidades de Mercado”.

JULIANO PINHEIRO

Juliano Pinheiro possuí doutorado e mestrado em Ciências Contábeis, MBA e especialização em Finanças. O convidado possuí a medalha Economista Paulo Camilo de Oliveira Pena e atualmente é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finança (IBEF-MG).

Turismo religioso gera r$ 15 bilhões

Quem visita Santa Catarina tem, além das belezas naturais, um roteiro especial para seguir: é o destino religioso. Há 22 santuários no estado, mas é na cidade de Navegantes que está a única Paróquia do mundo a ter feito um manto gigante para Nossa Senhora. Com população de 77.137 habitantes – segundo estimativa do IBGE – o município ainda contempla os costumes e as tradições açorianas, por isso a padroeira é Nossa Senhora dos Navegantes.

COMEÇOU NO SÉCULO XV

A fé pela Santa teve início no século XV quando se pedia proteção durante as navegações. Por ser uma cidade litorânea, com destaque na pesca e na área portuária, Navegantes tem na sua cultura o acolhimento ao homem do mar, e alcançou ainda mais notoriedade em julho, quando conquistou o certificado pela confecção do maior manto do mundo.

O MANTO GIGANTE

No dia 2 de fevereiro de 2018, cerca de 10 mil pessoas participaram do ato de fé que entrou para a história, quando os fiéis carregaram a veste gigante durante a 122ª Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. O manto, que foi abençoado pelo bispo da Diocese Dom Rafael Biernaski, tinha 1.059,80 m2 e demorou 60 dias para ficar pronto. Após o trajeto, ele foi dividido em 16 mil pedaços e distribuído aos cristãos, como uma recordação do feito e um símbolo de bênçãos e proteção.

TODOS OS ANOS

O ato religioso vai se repetir todos os anos com a confecção do manto, e inclui o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, que fica no Centro da cidade, no percurso turístico catarinense. A história da Paróquia é centenária, assim como a de vários outros locais do estado que já estão consolidados na rota da devoção.

EM AZAMBUJA

Próximo de Navegantes estão as cidades de Brusque, que se consagra com o Santuário de Azambuja reunindo o maior acervo brasileiro de arte sacra, e Nova Trento, município da primeira santa brasileira: Santa Paulina.

SÃO 300 DESTINOS

A expectativa é bastante positiva para o turismo religioso, que cresce todos os anos no mundo. Dados de uma pesquisa do Sebrae revelam que no Brasil há cerca de 300 destinos de turismo religioso.

No ano passado, o segmento movimentou R$ 15 bilhões no país, segundo o Ministério do Turismo.

E com a chegada de visitantes locais, de outros estados e até estrangeiros os comércios e o artesanato lucram movimentando a economia e a geração de empregos.

NOVOS NEGÓCIOS

Além disso, o roteiro de fé incentiva o surgimento de novos negócios.

Boa parte desse público fica em hotéis e pousadas no litoral, mas aproveitam para conhecer atrativos de outras cidades próximas. É aí que entra, mais uma vez, o destino religioso do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. De acordo com o Ministério do Turismo, anualmente cerca de 8 milhões de viagens domésticas são realizadas movidas pela fé.

Percursos de renovação, para quem deseja passeios com história e esperança.

ESTILO DE VIDA

Ciência confirma: a qualidade de vida depende do seu humor

Não existe um único instante do dia em que não experimentamos um humor, bom ou ruim. E a ciência tem muito a dizer sobre isso

Javier Fiz Pérez | Aleteia

Pesquisas recentes em neurociência e sua aplicação ao desenvolvimento pessoal mostram que somos seres emocionais com capacidade para a razão.

As emoções não são necessariamente as inimigas da razão. A crença de que alguém que usa emoções para tomar decisões – sem ter uma cabeça centrada e uma atitude puramente racional – não estaria fazendo o certo reflete uma visão incompleta dos seres humanos.

Hoje, a teoria da inteligência emocional nos lembra que as pessoas que são hiper-racionais e tentam argumentar através de suas decisões sem um componente emocional são realmente incapazes de tomar decisões corretas, precisamente porque estão incompletas.

AS EMOÇÕES SÃO O CONTEXTO EM QUE A NOSSA VIDA OCORRE.

Não existe um único instante do dia em que não experimentamos um humor, bom ou ruim. Nosso estado de humor ou emocional envolve aspectos físicos e mentais que mudam dependendo da nossa emoção prevalecente.

COM RAIVA, MEDO OU TRISTEZA:

– Nosso corpo percebe um estado de perigo para sua sobrevivência, o que faz com que vários processos fisiológicos parem ou sejam alterados.

– Nossa circulação sanguínea é direcionada principalmente aos nossos braços e pernas, o que significa que menos sangue chega ao nosso cérebro.

– Não podemos pensar com clareza; consequentemente, nossas decisões e ações são muitas vezes incorretas.

– Nós reagimos automaticamente, então nossos pensamentos nesta situação geralmente são baseados em experiências negativas passadas.

COM EMOÇÕES RELACIONADAS AO AMOR E À FELICIDADE:

– Nosso corpo e cérebro estão em um estado de harmonia, de modo que todos os nossos processos fisiológicos funcionam normalmente.

– Nosso cérebro está trabalhando com todo seu potencial, e pode tomar decisões corretas e tomar as ações adequadas.

– Nosso cérebro está trabalhando criativamente, e nossos pensamentos estão focados no aqui e agora.

HUMOR E BEM-ESTAR FÍSICO

Nosso humor está intimamente relacionado ao nosso bem-estar físico, e ao lidar com certas doenças, nosso estado emocional pode ser um fator determinante para melhorar nossa qualidade de vida.

Com emoções como medo, raiva e tristeza, a qualidade de nossa vida emocional é precária e pode até dar origem a certas doenças. O amor e a felicidade, pelo contrário, criam harmonia emocional e incentivam a abertura às muitas possibilidades da vida.

O humor é uma maneira de ver a realidade a partir de uma perspectiva positiva com felicidade e otimismo, permitindo minimizar a gravidade de qualquer situação.

Quando temos senso de humor, temos uma grande capacidade de criar estados de espírito positivos, tanto para nós como para outras pessoas. Ao mesmo tempo, isso pode ter uma influência positiva sobre o nosso desempenho mental e/ou físico.

O fortalecimento dos aspectos positivos de nossa vida depende, em parte, de nós. Se você quer melhorar a qualidade de sua vida pessoal e social, você pode:

– COLOCAR SUAS PREOCUPAÇÕES EM PERSPECTIVA:

Elas são parte da vida, mas também são suas vitórias, e, ocasionalmente, você deve ter tempo para aproveitar a vitória mais recente e conceder a você mesmo tempo para descansar em um ambiente agradável.

– REFORÇAR A COMUNICAÇÃO POSITIVA:

Aproxime-se de pessoas com quem você tem algo em comum e converse com elas, propondo tópicos de conversa a partir do qual emergem opiniões interessantes, respeitando possíveis diferenças de opinião.

– TRABALHAR POR UMA BOA CAUSA:

Fazer algo para outras pessoas irá fazer você se sentir melhor também.

– TENTAR CONCENTRAR SUA ATENÇÃO NO POSITIVO:

Podemos aprender algo novo de todas as experiências – e isso é bom para nós em longo prazo.

– NÃO SEJA MUITO EXIGENTE CONSIGO MESMO:

Realize suas responsabilidades e trabalhe com entusiasmo, mas lembre-se que o trabalho não é tudo. Você também tem uma vida para viver.

(*) JAVIER FIZ PEREZ, psicólogo espanhol, professor universitário em Madri; escreve para o Portal Aleteia

VALORIZAÇÃO:

Governo confirma a promoção de 1.400 praças da Polícia Militar

O Governo do Estado confirma a promoção de 1.400 praças da Polícia Militar do Paraná. Nesta segunda-feira (20), a governadora Cida Borghetti assinou decreto que libera o preenchimento de cargos vagos da PM visando a promoção, neste mês de agosto, de 798 soldados, que passam a cabo, e 602 cabos, que passam a 3º sargento.

A promoção está prevista na lei 19583/18, sancionada pela governadora em 5 de julho, que criou condições de avanço na carreira de cabos e soldados (praças) da Polícia Militar.

Proposta pelo Executivo e aprovada pela Assembleia Legislativa, a nova lei alterou a lei 5940/69, que regula a promoção das praças. Com esta alteração, com o curso de formação os soldados, as praças podem chegar a terceiro sargentos sem necessidade de outros cursos, colocando-os em promoção automática, desde que preencham todos os requisitos.

“É uma medida que valoriza nossos policiais e bombeiros militares, para que exerçam suas funções com ainda mais disposição. A possibilidade de ascensão cria novo estímulo para que permaneçam mais tempo no serviço ativo”, afirmou a governadora.

Para a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, a medida preenche um vácuo na carreira dos profissionais. “Eles podem projetar suas carreiras”, disse ela. “A lei que regulava a matéria era muito antiga e precisava ser modernizada, tendo em vista a evolução da sociedade e das estruturas organizacionais do Governo do Estado e da própria Polícia Militar”, afirmou.

CANDIDATURAS (1):

Candidato ao governo visita propriedade rural diversificada

Depois de participar da 18ª edição do Agroleite, em Castro, neste final de semana, Ratinho Junior visitou a uma propriedade rural diversificada, onde se destaca a ovinocultura. Atividade adaptada à pequena e média propriedades. Fonte de renda e de oportunidades. Nosso apoio à ampliação e qualificação dessa atividade, fortalecendo o agro paranaense.

A feira Agroleite reúne os maiores produtores de leite do Paraná e movimenta mais de R$ 50 milhões.

O candidato ao governo do Estado destacou a importância da produção leiteira na geração de emprego e renda. “O Paraná tem a segunda maior bacia leiteira do Brasil. Essa é uma vocação que ajuda muito na agricultura familiar e é uma receita importante para os nossos agricultores e para quem mora na zona rural”, destacou.

INCENTIVO À PRODUÇÃO

Ratinho Junior também destacou o valor agregado do leite e o papel do poder público no incentivo da indústria de transformação. “Toda essa região de Castro tem um papel de destaque, porque todo esse leite vai ser industrializado, gerando emprego e riquezas para o nosso Estado. Temos que incentivar cada vez mais a produção, estendendo a tecnologia para os homens do campo por meio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e demais órgãos técnicos, e o poder público incentivando a indústria de transformação de alimentos”, afirmou.

CANDIDATURAS (2):

João Arruda quer atenção especial ao Norte Pioneiro

O candidato ao governo do Estado, João Arruda (MDB) vem fazendo um roteiro de lançamento de sua campanha pelo interior do Paraná. No sábado, esteve no Norte Pioneiro, onde destacou interesse especial pela região.

Na sua avaliação, de maneira geral, o programa de governo que apresenta à população do Estado, resgata várias políticas sociais implementadas nas gestões de Roberto Requião de 2003 a 2010, entre as quais linhas de financiamento preferenciais para pequenos e mini produtores rurais, tarifas sociais de energia e água para a população carente, entre outras medidas.

No domingo, foi a vez do lançamento da campanha em Ponta Grossa. Depois ele avaliou o encontro com lideranças como “fantástico”. “Por conta de compromissos que tivemos em outras regiões do estado, a reunião acabou atrasando quase duas horas e mesmo assim, as pessoas ficaram esperando. Tinha gente de toda a região, lideranças, ex-vereadores e militantes”.