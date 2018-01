Paraíso Moda Bebê abre novo parque industrial

Com espaço para fabricar também linha kids e modernizar produção, a Paraíso Moda Bebê inaugura planta de 10,5 mil metros quadrados. Aberto nessa segunda-feira dia 8, o novo parque industrial em Terra Roxa, região oeste do Paraná, possibilita aumento de 10% no quadro de funcionários.

A produção, atualmente de 350 mil peças/mês para crianças de 0 a 3 anos, aumentará porque a partir deste ano entra na linha de montagem as roupas para vestir até aos 10 anos. A diretora da Paraíso Moda Bebê, Daiane de Assis Rossato Carvalho, informa que equipamentos de ponta vão modernizar a produção e a distribuição será aprimorada.

Continua em operação a antiga fábrica (6 mil metros quadrados). “Vamos desenvolver nesse local novos projetos que vão auxiliar muito no resultado final do produto”, diz Daiane. Foi com a Paraíso que surgiu enxoval para recém-nascidos no país, em 1992, transformando Terra Roxa, com apenas 17 mil habitantes, a Capital da Moda Bebê. O polo de roupa infantil, que tem a Paraíso como a maior empresa, é responsável por cerca de 30% da economia do município.

Essa história da Paraíso começou da necessidade de Celma Rossato, mãe de Daiane. Na década de 1980, grávida, ela começou a costurar em casa roupinhas para o primeiro filho. Outras mães se interessaram e ela passou a receber encomendas, mas sem dinheiro para comprar tecidos e outros insumos, a costureira vendeu panos de prato que fazia com sacas de açúcar. E o marido, Eugênio Rossato, que trabalhava na cooperativa agrícola de Terra Roxa, vendeu as férias para comprar uma máquina de costura Ao fim, ele pediu demissão para auxiliar a esposa em tempo integral no empreendimento que começava a despontar.

Em 1991, grávida do terceiro filho, Celma viajou a São Paulo levando um mostruário para apresentar a lojistas. Com no mercado expandido, em 1992 ela fundava a Paraíso Moda Bebê. Hoje, a empresa familiar abastece cinco mil lojas e exporta para países vizinhos, Estados Unidos, Canadá, Kuwait e Japão.