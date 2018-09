Há de todo tipo e catadura. Tem para todos os gostos e expectativas. O Paraná apresenta 1.210 candidatos a deputado estadual e federal. Quem quiser vê-los deve acompanhar os programas eleitorais de rádio e TV. Não esperem muito. A maioria dá demonstrações inequívocas de ignorância.

Mas assim caminha a humanidade nesta área do planeta. Quem quer ser deputado? Muita gente! No TSE estão inscritos 1.210 pessoas para concorrer a uma cadeira na Assembleia ou na Câmara. Quem almeja a faixa de deputado estadual deverá entrar na disputa de 14,1 candidatos por vaga, são 763 pessoas para 54 lugares.

Para deputado federal, a concorrência é um pouco maior, 14,9 candidatos por vaga – ou 447 pessoas para 30 lugares. Não deve ser fácil, mas é impossível encontrar um candidato que duvide de sua eleição.

Bolsonaro chega a 30%

Na primeira pesquisa feita depois da facada em Jair Bolsonaro, os números apontam que o candidato subiu quatro pontos nas intenções de voto. Passou de 26 para 30%. Na espontânea também houve crescimento, de 21 para 26%. Ciro Gomes aparece em segundo lugar com 12%, igual o levantamento anterior.

Três empatados

Marina Silva, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin estão empatados com 8%. Na pesquisa anterior, Marina tinha 11%, Alckmin estava com os mesmos 8% e Haddad, 6%. João Amoêdo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles estão com 3%. O único que subiu o percentual foi Meirelles. No levantamento anterior, ele teve 2%. Amoêdo caiu, ele tinha com 4%. A pesquisa foi feita pela FSB entre os dias 8 e 9 de setembro, com 2000 eleitores, e está registrada no TSE com o número 01522/2018. A margem de erro é de 2%, com intervalo de confiança de 95%.

Ratinho Jr bate recorde

Há quem justifique como fruto de investimento pesado em patrocínio de postagens, há quem fale de robôs, mas o fato é que Ratinho Jr faz sucesso com os números das redes sociais: seu Facebook alcançou mais de dois milhões de pessoas; Instagram, mais de 500 mil. O acompanhamento da equipe técnica revela que o conteúdo publicado nas páginas do candidato já apareceu na linha do tempo de usuários mais de cinco milhões de vezes, com mais de 250 mil pessoas fazendo algum tipo de interação com as postagens. O número de seguidores nas redes do candidato também cresceu, chegando a mais de 700 mil.

Agressor de Bolsonaro

A igreja Testemunhas de Jeová acionou o departamento jurídico depois que o advogado de Adélio Bispo de Oliveira (o homem da facada) declarou que seu cliente foi contratado por uma pessoa ligada à igreja. Após uma confusão de afirmações e a ameaça de processo, o advogado mudou um pouco a afirmação: “É uma pessoa que conhece o Adélio do meio evangélico, não necessariamente Testemunha de Jeová”. A igreja quer uma retratação pública ou o lance vai caminhar nos tribunais.

Valor social

Sobre a defesa de Adélio, o advogado conta que estuda pegar a trilha de “crime cometido por motivo de relevante valor social ou moral”, para isso prepara material compilando declarações negativas de Bolsonaro em relação a mulheres, negros e homossexuais. Para este tipo de crime, o Código Penal prevê pena mais branda.

Fica longe de mim!

A sonolenta ‘briga’ entre Michel Temer e Geraldo Alckmin tem novo capítulo. O presidente tem dito em seus discursos que pode ocupar o finalzinho de seus dias como dono do Palácio do Planalto para ajudar o sucessor na aprovação daquelas reformas constitucionais desgastantes e que não pegam bem. Alckmin, concentrado em se mostrar opositor de Temer, resolveu rebater até essa fala. Diz que uma vez eleito não pedirá ajuda ao atual presidente.

Na cadeia

Francisco Deusmar de Queirós, dono da rede de farmácias Pague Menos, foi preso por crime contra o sistema financeiro. O lance tem relação com a atuação do empresário à frente da Renda Corretora de Valores entre 2000 e 2006. A ação ainda está em curso e a condenação não é definitiva. A Pague Menos tem 168 lojas espalhadas pelo país e faturou R$ 6,3 bilhões no ano passado. As previsões até o final do ano: 1,2 mil lojas e vendas de R$ 7 bilhões.

O chá dos deputados

Erva doce, capim cidreira, boldo, hortelã, camomila, frutas e preto são os sabores de chás que as excelências de Brasília receberão para acalmar os ânimos. A licitação para compra foi aberta: R$ 87 mil para comprar 25.470 caixas de chá, com dez saquinhos cada uma. Enquanto isso, a ninguenzada paga a conta. E se irrita.

Nova cirurgia

O hospital Albert Einstein divulgou boletim médico sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro:

– grave, mas estável;

– em breve precisará de uma cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia;

– não há previsão de alta.

Polícia investiga

Parentes e empresas da família de Romero Jucá estão na mira da Polícia Civil de Roraima. A suspeita é de lavagem de dinheiro. As investigações giram em torno de repasses de grana à atual mulher de Jucá, Rosilene Brito, e a dois filhos do primeiro casamento do senador, Rodrigo e Marina.

Pente fino

Um exemplo dos itens que receberam lupa: lupa: a Buritis Comunicações Ltda., que pertence a Rosilene e a Rodrigo Jucá, recebeu um depósito de R$ 572 mil da Oliveira Energia, empresa de Manaus que arrematou a distribuidora da Eletrobras em Roraima em leilão, pelo valor simbólico de R$ 50 mil.

Patacoadas

As outras patacoadas investigadas são semelhantes. Um trecho do processo cita que Marina de Holanda Menezes Jucá fez movimentação financeira de R$ 4.192.615, em sua conta corrente no Banco Bradesco em Boa Vista, coisa “atípica, já que ela declarou renda mensal de apenas R$ 30 mil”. E Rosilene, que comprou vestidos de luxo por meio de depósitos não identificados que custaram aproximadamente R$ 65 mil.

Não sabe de nada

Romero Jucá, claro, disse que não tem empresa em seu nome, não é sócio em negócios e não interfere na administração das empresas de seus filhos e que a investigação é para “tentar atingir a imagem do senador que concorre à reeleição”.

R$ 6 milhões para os jardins da República

Carpir um lote custa caro no país da bananeira. Os serviços de jardinagem de dez funcionários mais compras de sementes, flores e vasos e preservação, conservação e manutenção dos projetos paisagísticos de área de 808 metros quadrados custa R$ 6 milhões por ano aos cofres.

Tudo bem, o governo justifica: os palácios são residências oficiais e pontos turísticos de Brasília.

Candidatos ao governo recebem demandas da Saúde

Ratinho Junior, Cida Borghetti, João Arruda e Dr. Rosinha têm compromisso amanhã com a Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná.

A Femipa preparou documento intitulado Caderno de Propostas, em que expõe as principais demandas dos hospitais filantrópicos do Paraná e tem como objetivo garantir o comprometimento dos candidatos para com o setor e, por fim, com a saúde dos usuários do SUS. Além de receberem o caderno, os candidatos também poderão apresentar suas propostas para a Saúde e participarão de um bate-papo com os presentes.

“Bola pra frente”, Ciro retoma críticas a Bolsonaro

Depois da pausa na campanha “em solidariedade a Jair Bolsonaro”, Ciro Gomes retornou às atividades e ao tom crítico ao adversário. O episódio da facada continua como “inadmissível”, mas já cabe no discurso a incompatibilidade entre os dois: “Ele representa um risco grave à população. Não concordo com nada que ele pensa, nada do que ele fala. Depois do ataque, suspendi as atividades da minha campanha. Mas agora é bola para frente”.

Almanaque

Está no livro de memórias (inclusive, as românticas) de José Dirceu: quando começou a namorar Clara, bonita e dona de quatro boutiques no Paraná, muita gente comentava as intenções do “estrangeiro”. Dizem que daria um golpe e desapareceria – ou se casaria com ela. E lhe colocaram o apedido de “Pedro Caroço”, alusão à letra da música cantada por Genival Lacerda, Severina Xique-Xique, que diz: “Ele tá de olho é na boutique dela”. Virou figura da cidade.

Subsídios

Para quem gosta de números: no ano passado, a conta de benefícios financeiros e creditícios no país chegou a R$ 84,3 bilhões. Já as isenções e incentivos fiscais somaram R$ 270,4 bilhões. O total foi de R$ 354,7 bilhões, apenas em 2017, equivale a 5,4% do PIB.

Redução

Ainda benefícios e isenções: a equipe econômica que tomou posse em maio de 2016 promoveu certa redução dessas isenções. Em 2003, os subsídios estavam em 3% do PIB; em 2015, saltaram para 6,7%; e em 2017, recuaram para 5,4% do PIB, sendo que o financiamento recuou para 1,3% e o tributário, para 4,1% do PIB.

Lembrando 2000

Quem diria: 2000 virou vintage. As fashionistas estão trazendo de volta jeans com cintura baixa, estampas de jornais, boinas, bandanas, um festival de logos e a Saddle bag da Dior, tudo embalado por “I’m a salve 4 u”, de Britney Spears e “Dirty”, de Christina Aguilera. A bolsa Saddle, em formato de cela de cavalo, febre no início do milênio, era atração no desfile da Dior 2018/ 2019 em Paris.

Salário

Roberto Leher, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), reapareceu, depois do incêndio do Museu Nacional, culpando todo mundo, até bombeiros e menos ele, pela tragédia na Quinta da Boa Vista. Seu salário é de cerca de R$ 30 mil, incluindo penduricalhos, que totalizaram R$ 213 mil entre janeiro e julho. Esse total é mais do que o dobro dos R$ 98 mil que a UFRJ repassou à manutenção do Museu.

Apoio ao MST

Roberto Leher, reitor da UFRJ, que vem sendo acusado de não repassar verbas para manutenção do Museu Nacional, é do PSOL (em outros tantos postos lá tem figuras do PSTU e o PCdoB) e aparece num vídeo que está circulando pela internet onde mostra uma manifestação do MST e afirma, com ar de patriotismo: “Eu apoio o MST”. E apoia mesmo: as ações do movimento comandado por João Pedro Stédile ganham patrocínio da UFRJ, com recibo e tudo mais.

De ônibus

O candidato a vice-presidente na chapa de Marina Silva, Eduardo Jorge, é médico sanitarista, cuida de sua saúde no SUS e converteu-se ao vegetarianismo. Usa caro raramente, prefere bicicleta, ônibus e metrô. É casado com Yamma Mayura, também média sanitarista e tem seis filhos. Quando era secretario na prefeitura de São Paulo, só ia de ônibus, usando jeans e camiseta (às vezes, paletó e camisa desabotoada).

Barba

Os mais afoitos petistas acham quem Fernando Haddad poderia deixar crescer a barba para associar mais sua imagem à do ex-presidente Lula. Um deles chegou a sugerir ao poste e ele: “Nem pensar. Minha mulher acaba comigo”.

Versão argentina

O Caso dos Cadernos, versão argentina da brasileira Lava Jato, envolve o casal Cristina- Nestor Kirchner e um primo de Mauricio Macri, o empresário Angelo Calcaterra. O casal Kirchner é chamado de “Los Pinguinos” (em português, Os Pinguins). Fala-se que o Ministério de Obras e Planejamento administrou verbas de US$ 100 bilhões e os Kirchners e aliados teriam ficado com US$ 10 bilhões. O dinheiro era entregue, em dólares, diretamente no apartamento dos Kirchners, na esquina das ruas Uruguay e Juncal, no bairro de Recoleta, em Buenos Aires.

Olho no futuro

Cristina Kirchner é senadora e conta com foro privilegiado e teve seu apartamento revirado pela polícia. No ano que vem, tem eleições presidenciais na Argentina e ela vai se candidatar. Hoje, seu teto está na faixa de 25% a 30% do eleitorado e Macri continua vendo a queda de sua popularidade. Os analistas acham que, se Cristina for presa, acabaria se tornando “uma mártir” e unificaria o peronismo. Mesmo assim, com a imagem dele maculada pela corrupção, Macri ainda tem chances.

Outro

Também há outro tradicional lugar no Rio subordinado à UFRJ que está abandonado desde 2010: é o Canecão, casa de espetáculos, que abrigou grandes shows nacionais e internacionais durante décadas. Lá também existem problemas na rede de águas, fios desencapados, rachaduras na estrutura e áreas destruídas, como parte do palco e camarins. A UFRJ já recebeu propostas de parcerias e de aluguel, com interessados em recuperar o Canecão. Nunca deu resposta.

Testemunha

Com a Polícia Federal chegando cada vez mais perto de Michel Temer, no inquérito dos Portos, sua defesa pediu que ouvissem uma testemunha de defesa. Trata-se do ex-ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa. Lessa era o ministro na época do decreto, indicado por Valdemar Costa Neto. Além do ex-ministro, a defesa já havia pedido a inclusão de depoimento do Luiz Otavio Campos, secretário nacional de Portos.

Em pessoa

O futuro presidente do Supremo, Dias Toffoli, está entregando pessoalmente os convites de sua posse, dia 13, aos máximos representantes do Legislativo e Executivo. O primeiro a receber foi Michel Temer e depois, a Rodrigo Maia na residência oficial do presidente da Câmara. Só falta Eunício Oliveira, presidente do Senado. A praxe manda o Chefe do Governo fazer um pequeno discurso.

Decidido

Se nem Henrique Meirelles, nem Geraldo Alckmin passarem para o segundo turno, o presidente Michel Temer está decidido a apoiar qualquer candidato contra Jair Bolsonaro.

Orações

Pouca gente sabe: Jair Bolsonaro e seus assessores, inclusive seguranças, sempre se reúnem antes de um evento, sabatinas e eventuais debates. E de mãos dadas, em círculo rezam.

Atordoada

Gleisi Hoffmann, senadora e presidente nacional do PT, está atordoada até agora com a posição do ministro Edson Fachin, que proibiu a candidatura de Lula, contrariando sua própria decisão no TSE. Antes, para ela, Fachin era “um verdadeiro anjo”, transformou-se em “demônio”, em questão de dias.

Comemorou

João Amoêdo, ex-banqueiro, fundador e candidato à Presidência pelo Partido Novo, está tecnicamente empatado, dentro da margem de erro, com Fernando Haddad e Álvaro Dias, Subiu de 1% para 3%, o que ele já comemorava por conta de uma pesquisa anterior, que o mostrava à frente de Henrique Meirelles.

Rompimento

Além de condenado a quatro anos de prisão, o ex-governador José Maria Marin enfrenta problemas familiares. De um lado, sua mulher Neusa atravessa período severo de depressão sendo tratada por médicos amigos; de outro, seu filho Marcus Vinícius não fala mais com ele. Rompeu relações porque queria que os bens do pai fossem passados para seu nome e Marin nunca topou. Agora, alguns serão confiscados pela Justiça americana.

De volta

Sem maiores alardes, o ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence está voltando à defesa do ex-presidente Lula. Não vai atuar nessa novela da candidatura dele. Cuidará dos interesses de Lula, especialmente em relação aos R$ 31 milhões que o ex-presidente tem que devolver, conforme sentença da juíza Carolina Lebbos.

Decepcionado

O presidente Michel Temer não esconde de ninguém que não quer que Geraldo Alckmin ocupe o Palácio do Planalto. É uma magoa porque o tucano não apoiou seu governo. Temer também está decepcionado com o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, que até agora não defendeu seu legado nas campanhas eleitorais. Por enquanto, o único que recebeu elogios do Chefe do Governo foi Aécio Neves.

Definitiva

Apesar de ser o campeão de rejeição pela pesquisa do Ibope com 44%, Jair Bolsonaro é o candidato que tem o eleitorado mais fiel. 41% dos eleitores que disseram que votarão nele, não mudarão seu voto em hipótese nenhuma. Só que o eleitorado mais fiel é de Fernando Haddad, ainda na posição de vice, onde 52% disseram que a opinião é definitiva.

Subindo

Na última pesquisa do Ibope, divulgada semana passada, somente Marina Silva (Rede) e Álvaro Dias (Podemos) mantiveram sua porcentagem de intenção de votos. Os demais adversários subiram pelo menos 1%.

Lá na frente

João Amoêdo, candidato ao Planalto, que está com 3% nas pesquisas, bem como seus aliados próximos, que mesmo que saia derrotado nessas eleições, terá plantado, com sucesso, bases do Novo e mais ainda, de sua imagem e suas propostas. Nos próximos anos, a ideia é ir ampliando esse resultado, especialmente porque acha que a mídia tem até um certo carinho com ele. E em 2022, voltará à cena.

Avesso

Pesquisa encomendada pela Secom do Palácio do Planalto acaba de constatar que desaba a aprovação de qualquer campanha publicitária, de estatal ou outro órgão, quando o comercial é assinado com “Governo Federal”. O problema é que toda publicidade federal é obrigada a ter essa assinatura. Ou seja: nos próximos três meses, o que for veiculado, continuará desabando.

Última

Ainda a propaganda do governo: o presidente Michel Temer quer provar a importância da reforma da Previdência na última campanha de seu governo, a ser veiculada em dezembro. De quebra, incluirá outras reformas que ficaram no papel. O título é “Entenda as reformas” e será uma espécie de balanço do governo nessa área.

Vem antes

Por falar em fim de governo, a primeira-dama Marcela Temer só irá esperar o final das aulas do filho Michelzinho no começo de dezembro para retornar a São Paulo. Não ficará até o último dia, virá antes para organizar tudo e só voltará a Brasília, no dia 1º de janeiro para acompanhar o marido na passagem da faixa presidencial para o próximo chefe do Governo.

Essencial

Os candidatos ao Planalto que estão lá em baixo das pesquisas com menos de 1% mal são ouvidos sobre suas propostas de governo. Nos poucos espaços cedidos, falam tudo o que acham necessário e quem sabe ganham mais alguns votos. É o caso de José Maria Emayel que disse, que, caso chegasse ao Planalto, manteria a proposta de privatização da Eletrobras, mas não faria o mesmo com Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Voto branco e nulo

Em sua campanha, o presidenciável Jair Bolsonaro, resolveu atuar em outra área. Começou a pedir para que o eleitorado que não quer votar nele, vote em branco ou nulo. Acha que com maior número destes votos consegue evitar um segundo turno, entre ele e qualquer outro adversário.

Só contra Bolsonaro

Por enquanto a campanha de Geraldo Alckmin só está atacando Jair Bolsonaro. Ele acha que irá crescer nas próximas pesquisas chegando a encostar em Bolsonaro. E por enquanto, prega uma disputa paz e amor com os demais adversários. E em encontro com prefeitos em Goiás, semana passada, lembrou Juscelino Kubistchek: “Quero me inspirar em Goiás. Aqui Juscelino Kubitschek lançou o plano da nova capital brasileira, trazendo o centro político para o coração do Brasil. Ele dizia que ia percorrer o Brasil de norte a sul, pregando a união nacional e deixando de lado os pesadelos do passado. Essas brigas do passado, vamos deixar de lado”.

Tem medo

Ainda sobre a campanha de Geraldo Alckmin: alguns correligionários acham que os ataques somente a Jair Bolsonaro representam medo do presidenciável tucano. Muitos acham que se chegar ao segundo turno, com Bolsonaro, tendo o mesmo tempo na propaganda gratuita eleitoral, poderá perder feio.

Desafio

Durante uma entrevista promovido pela revista Veja na semana passada, com os candidatos a vice-presidente, Eduardo Jorge, vice de Marina Silva desafiou o general Hamilton Mourão vice de Jair Bolsonaro. Eduardo perguntou a Mourão quais os feitos de Bolsonaro na Câmara Federal. “Eu sou o autor da lei de planejamento familiar no Brasil. Sou eu, prazer e Bolsonaro?”. O general não soube responder. No final da entrevista comentou com assessores que “ele era medíocre e não tinha condições para governar”.

Lingerie da Itália

A grife de lingerie italiana Intimissimi, promoveu um grande desfile para apresentar sua nova coleção na cidade de Verona. A grife é uma das maiores referências no mercado underwear da Europa, e o desfile contou com grandes modelos como Irina Shayk, embaixadora da marca, Anne V e as brasileiras Lais Oliveira, Gracie Carvalho e Isabeli Fontana. Na plateia as brasileiras Helena Bordon, Camila Queiroz e Bruna Marquezine e Sarah Jéssica Parker, Chiara Ferragni, Alexa Chung e Jourdan Dunn.