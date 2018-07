Paulo Nauiack, na qualidade de segundo vice-presidente da Fecomercio-PR, está no comando da entidade que reúne 540 mil empresas comerciais no Paraná todo. Substitui ao presidente Darci Piana – licenciado para eventual disputa eleitoral -, e ao primeiro vice, Ari Bittencourt, que se encontra no exterior, com retorno nos próximos dias.

– Na verdade, sou um delegado do espírito de trabalho e das propostas do presidente Piana, proclama Nauiack.

INTENSA MOVIMENTAÇÃO

“Acredito que Nauiack não contava com tanta movimentação como a que tem enfrentado nesse dias”, observa-me um dirigente de sindicato lojista do Norte do Estado.

Para essa fonte, o inesperado pôde ser constatado a partir das manifestações de calorosa defesa do Sistema S – que Nauiack proclamou na reunião dos conselhos do Serviço Social do Comércio e Serviço Nacional do Comércio, por ele presidida semana passada.

Na verdade, foram muitas manifestações, em tons candentes, sobre o assunto tão polêmico para o mundo empresarial e educacional do país.

CENTRO DA COMOÇÃO

O centro da “comoção” e inconformismo mostrado pelos 35 conselheiros presentes à reunião foi o projeto de lei em tramitação na Câmara que destina 25% dos recursos do Sistema S para a Segurança Pública.

Para Nauiack, como os demais conselheiros, a absurda medida deve ter sido gerada no gabinete do ministro Raul Jungmann.

“Há tantos caminhos para se financiar a segurança pública e foram escolher justamente o Sistema S, hoje responsável pela formação profissional de melhor qualidade do país, sem contar ainda os colégios… Isso é um crime que se tenta praticar em nome da segurança. Temos que impedir sua consumação”, adverte Nauiack.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Outro tema que dominou a reunião dos conselhos foi a questão gerada pela reforma trabalhista que determinou o fim da contribuição sindical.

O assunto foi igualmente objeto de amplas análises dos conselheiros.

UM PARANAENSE

Aglutinador, enfatizando agir dentro da linha de ação de Darci Piana, Nauiack garante que dentre os nomes cogitados para presidir a comissão que analisará o projeto cresce o do paranaense Alex Canziani, parlamentar ligado fortemente à Educação.

“Esse absurdo de cortar recursos do Sistema S é o tema que mais nos aflige. E a sociedade brasileira, quando se der conta do dano que o corte de recursos pode significar ao país e ao seu futuro, terá fatalmente de se engajar nessa luta que, no Paraná, a Fecomercio encampou”, finaliza Nauiack.

Lerner não vê receita pronta para nosso futur o

Doze brasileiros, reunidos em torno de um livro, estão sugerindo políticas públicas sobre alguns dos problemas mais importantes que o Brasil precisa resolver nos próximos anos. Entre eles está o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, três vezes prefeito de Curitiba e duas vezes governador do Paraná, que escreveu sobre cidades, nas quais “podemos conquistar os maiores ganhos ambientais, econômicos e sociais”.

FUTURO ESPERADO

O livro chama-se “Brasil, o futuro que queremos”, da Editora Contexto, organizado pelo historiador e editor Jaime Pinsky. Além de cidades, os temas abordados no livro são educação, saúde, moradia, segurança pública, ciência e tecnologia, economia e finanças, política econômica, relações internacionais, agricultura, meio ambiente e esporte.

ESTRUTURA INTEGRADA

Lerner mostra em 18 páginas relevância da questão urbana, defendendo que “a cidade é ou precisa ser uma estrutura integrada de vida, trabalho e mobilidade”. Por isso, ele diz que há três temas estratégicos no planejamento de uma cidade: “sustentabilidade, mobilidade, identidade/sociodiversidade/coexistência”.

NÃO HÁ RECEITUÁRIO

Antes, porém, adverte Lerner que no caso brasileiro “não é possível aplicar um ‘receituário’ padronizado para 5.565 municípios que diferem substantivamente em extensão territorial, localização geográfica, disponibilidade de infraestrutura, tamanho de população, dinâmica socioeconômica e hierarquia na rede urbana nacional”.

O texto de Jaime Lerner é uma importante contribuição para que se possam definir os rumos do Brasil, colocando-o de novo nos eixos. Uma leitura fundamental.

Curitibano chefia gabinete do ministro Jungmann

No recém-criado Ministério da Segurança Pública, pasta comandada pelo ministro Raul Jungmann, um curitibano ocupa o cargo de chefe de gabinete: é o defensor público André Ribeiro Giamberardino.

DIREITO PENAL

André Giamberardino, 34 anos, diplomado em Direito pela UFPR, é especialista em Direito Penal e Criminologia, mestre em Criminologia pela Universidade de Pádova, Itália, e mestre e doutor em Direito pela UFPR.

É professor licenciado em Criminologia e Direito Penal na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Positivo, na qual é também pesquisador do CPJUS.

CURSO DE PENOLOGIA

Giamberardino é coautor com o professor Massimo Pavarini, seu orientador de mestrado em Pádova, do livro “Curso de Penologia e Execução Penal” (Editora Tirant) e autor dos livros “Crítica da pena e Justiça Restaurativa/A censura para além da punição” (Empório do Direito); e “Comentários à Lei de Execução Penal” (Editora CEI).

Ibema, maior concurso de gravura, chega a oitava edição

Maior e mais conceituado prêmio brasileiro dedicado à arte da gravura está com suas inscrições abertas. O Prêmio Ibema Gravura, que está em sua oitava edição, é uma ação exclusiva aos estudantes universitários e as premiações chegam ao valor de R$ 13 mil, distribuídos entre os dez primeiros lugares. Promovida e realizada pela Ibema Papelcartão, terceira maior fabricante de papelcartão do país e um dos maiores players da América Latina, a premiação é a única do gênero promovida pela iniciativa privada.

ARTES GRÁFICAS

O Prêmio é voltado para estudantes de cursos superiores e de escolas de artes gráficas de todo o país a dar visibilidade às suas obras por meio da participação e exposições de suas artes no concurso. Após várias edições, o prêmio se consolidou como uma importante etapa de aprendizagem, sendo incluído no calendário acadêmico de várias universidades do país, contribuindo com a formação dos artistas.

INSCRIÇÕES

Os interessados podem realizar as suas inscrições pelo site http://www.premioibemagravura.com.br/.

Um exemplo de paranaense com fértil produção em gravura é Elvo Benito Damo, hoje muito dedicado a escultura.

DOS LEITORES

SOBRE A “LIBERTAÇÃO”

Aroldo,

A propósito o artigo de Frei Betto sobre Governos e como eles se aproximam das igrejas para tirar proveitos – e vice-versa -, esclareço a propósito da identificação do religioso católico como sendo um dos nomes da Teologia da Libertação no Brasil, que há diversas TL. E que a Teologia da Libertação não marxista sempre teve a aquiescência da hierarquia da Igreja Católica. Peço que registre minha observação.

FABIANO MARCON, Curitiba

“NA MOITA”

Senhor jornalista,

Seu espaço tem noticiado fatos nem sempre divulgados pelas assessorias de campanhas ao governo do Estado. O que é muito bom. Um exemplo foi a informação sobre o jantar de Ratinho Junior com empresários, programado para esta terça, 31. Parece que estava sendo muito bem guardada, a sete chaves…

ASSAM ABUD, Curitiba

TÍTULOS QUE AJUDAM

Senhor jornalista,

Parece que as assessorias de marketing dos candidatos descobriram uma grande verdade: toda vez que um candidato a cargo eletivo se apresenta com título profissional de grande apelo popular, ele cresce nas pesquisas. Dois exemplos: o de delegado, para o candidato ao Senado Francischini; e de professor para Jorge Bernardi.

MARIA MARGARETH SOMER, Joinville, SC

Poemas de Jubal para ajudar o Erasto Gaertner

Wasyl Stuparyk, memorialista, dono de um enorme acervo de entrevistas históricas colhidas em audiovisuais, e o poeta, designer gráfico, editor, e especialista em budismo, Jubal Sergio Dohms uniram-se para mais um gesto de solidariedade. Jubal entrou com os seus poemas, contidos no livro TaoQuara, e Wasyl com o processo de gravação. E assim começou a produção de um DVD contendo a poesia de Jubal.

No final, Wasyl entregará gratuitamente, coo doação, 1500 exemplares do DVD ao Hospital Erasto Gaertner, sugerindo à instituição que os venda em benefício da construção da nova ala da instituição exemplar.

Entre os que estão gravando poemas do DVD filantrópico estão o cardiologista Newton Stadler de Souza Filho, o presidente licenciado da Fecomercio, Darci Piana, o intelectual, jornalista e escritor Hélio de Freitas Puglielli, o empresário e advogado Luiz Fernando de Queiroz, a geógrafa Elin Tallarek de Queiroz, o jornalista Fábio Campana.

“House Cricket” no Latam 2018

A Diretora Geral de Planejamento da HouseCricket, Patricia Tavares, integra o corpo de jurados do Prêmio Echo Latam, que estará reunido em Buenos Aires nesta semana (dias 30 e 31) para a seleção dos cases inscritos e consequente votação.

Os 25 jurados avaliarão cases inscritos nas categorias Automotor, B2B Produtos e Serviços, Produtos e Serviços para Consumidores, Serviços Financeiros e Seguros, Sem Fins Lucrativos, Produtos Farmacêuticos e Serviços de Saúde, Editoriais, Entretenimento e Meios, Venda Direta, Tecnologia e Comunicações e Viagens e Hospitalidade. Os premiados serão conhecidos na cerimônia realizada no segundo semestre, em cidade da América Latina a ser definida.

A ALMADI engloba Associações da Argentina, Chile, México, Peru, Venezuela e Colômbia, e no Brasil é representada pela ABEMD (Associação Brasileira de Marketing Direto) e pela ABT (Associação Brasileira de Telemarketing). Mais sobre o Prêmio em http://www.echolatam.org/.

Candidaturas (I)

Convenções confirmam Jorge Bernardi ao governo

Em convenção conjunta, na manhã deste domingo, em Curitiba, Rede Sustentabilidade e Democracia Cristã, referendaram o nome do advogado e professor Jorge Bernardi (REDE), candidato ao governo do Paraná, tendo como vice o também professor e advogado e ex-presidente da OAB de Cascavel, Juliano Murbach (PPL). O Partido Pátria Livre já havia referendado a chapa em convenção realizada em Cascavel, na última quinta-feira.

O ex-senador e ex-vice-governador Flavio Arns (REDE) foi também aclamado candidato a 1ª. Vaga ao Senado, tendo como suplentes Vilson Basso (Cascavel) e Flavio Vicente (Maringá); e para a 2ª. Vaga ao Senado, foi escolhido o advogado e professor Luiz Adão Marques (Democracia Cristã), e suplentes a vereadora de Curitiba, Fabiane Rosa (DC) e o ex-vice-prefeito de Siqueira Campos, o professor Osmar Galvão (REDE).

COLIGAÇÕES

– Nossa coligação é do bem e da verdade pra mudar o Paraná. Os partidos que a compõe não tem nenhum de seus membros envolvidos em qualquer ato de corrupção e muito menos na Lava Jato, seja a nível estadual ou nacional. Nos propomos a ser a 3ª. Via nestas eleições, uma alternativa ao eleitor que está decepcionado com política – salientou o professor Bernardi.

BASE PROGRAMÁTICA

A coligação REDE, PPL E Democracia Cristã, se dá por base programáticas, por meio de um Plano de Governo denominado de 18 eixos estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável do Paraná, que tem por meta consolidar o estado como a quarta economia do país – afirmou Jorge Bernardi.

(Assessoria REDE).

Ações de Governo

Cida faz segunda audiência sobre pedágio em Londrina

A governadora Cida Borghetti faz nesta terça-feira, 31, em Londrina, a segunda audiência pública para discutir o novo modelo de pedágio no Paraná. O encontro no Iapar, a partir das 14h, vai reunir usuários, associações comerciais, empresários, prefeitos, vereadores e lideranças da região Norte do Paraná. Cida tem reiterado que o novo modelo de pedágio terá que contemplar mais obras nas rodovias e tarifas, em média, 50% mais baixas do que as praticadas atualmente.

A primeira reunião foi em Cascavel na terça-feira, 24. A intenção do Estado, segundo Cida Borghetti, é a de iniciar os processos licitatórios das novas concessões em 2020 para que, em 2021, as vencedoras possam assumir as concessões. “Estamos começando a definir, junto com a sociedade, um novo modelo de concessão, que alie mais obras e tarifas mais justas. Queremos saber o que cada região precisa, quanto quer pagar e quais são as obras necessárias para cada uma”, disse.

SERVIÇO:

Audiência Pública Novo Modelo de Pedágio no Paraná

Data: 31 de agosto (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Iapar

Endereço: Rodovia Celso Garcia Cid, 375 – Conjunto Ernani Moura Lima II – Londrina

Duque volta à cela na PF

A delação de Renato Duque, cheia de vaivéns, talvez nunca decole, mas ele deixou o Complexo Médico Penal de Pinhais e está de volta à Superintendência da PF em Curitiba, onde estão Lula e quem está negociando colaborações premiadas, a exemplo de Antonio Palocci.

O benefício foi dado porque Duque passou a colaborar com diferentes investigações da Procuradoria italiana, envolvendo uma série de empresas envolvidas com corrupção na Petrobras, e por ter contribuído também em processos brasileiros, ainda que não como colaborador.

A propósito, os procuradores continuam achando que, por enquanto, as contribuições de Duque não são suficientes para ir além do que um ou outro benefício pontual como este.

(Fonte: O GLOBO)

“Engenharia de Gente”, caminho que Sales Souza indica

Como liderar e gerenciar projetos envolvendo a implantação de grandes empreendimentos industriais (brownfield ou greenfield) que congregam milhares de pessoas? Como essas experiências podem auxiliar líderes de pequenas equipes? Essas são algumas das reflexões propostas pelo gerente Sales Roberto de Souza Bueno, mestre em Administração pela PUC-PR e executivo da Klabin (maior produtora e exportadora de papéis do país), no livro “Engenharia de Gente” (Editora FVG).

A obra é a sua primeira incursão na literatura comercial, e que foi lançada nas Livrarias Curitiba, se propõe a expor, de modo prático e didático, os desafios de gerir grandes projetos e empreendimentos.

CORRENDO RISCOS

“Estava inconformado em ouvir muitos profissionais dizendo: faça o que fizer, vai ocorrer crise. Depoimentos decorrentes de inúmeros empreendimentos que conviveram com crises trabalhistas, ambientais e comunitárias, situações que custaram – além de tempo – centenas de milhares de dólares”, sem mencionar os custos para a “imagem e reputação” argumenta. De acordo com o autor, “Engenharia de Gente” mostra que é possível, sim, atingir grandes resultados, mesmo trabalhando com empreendimentos complexos, com grandes desafios humanos e de engenharia.

ORIENTA LÍDERES

Lançado este mês, “Engenharia de Gente” traz reflexões e orientações importantes para líderes de equipes das mais diversas áreas e tamanhos. Ele pode ser adquirido no site: https://www.livrariascuritiba.com.br/, nas lojas do Grupo Livrarias Curitiba, bem como nas principais livrarias do país.

A publicação tem o apoio da Klabin e da Andritz.

“História da TELEPAR” com espaço nobre em museu

Em novembro próximo – mês de aniversário da extinta TELEPAR – a Phidellis, há 43 anos no mercado, estará em sua nova sede e com espaço para o seu próprio museu (150m2): equipamentos eletroeletrônicos utilizados e fabricados por aquela Empresa entre outros materiais/equipamentos. Além disso, haverá espaço dedicado à “História da TELEPAR”, principalmente sobre o “Jubileu de Ouro” e o lançamento do Livro “TELEPAR, a revolução das telecomunicações no Paraná”.

GRANDE PATROCÍNIO

Wilson Raimundo Pickler – Diretor Proprietário da Phidellis – um autodidata por natureza, músico, maestro, compositor, empresário, conselheiro do Sinaess é um apaixonado pela TELEPAR. Ele é um dos valiosos patrocinadores e coautores daquela Obra.

A sede da empresa abrigará também as outras empresas do Grupo: a Audiplan e a Musitel.

Opinião de Valor

A jornada espiritual de John Coltrane

Disponível no Netflix, longa conta como o músico venceu o vício e imortalizou sua obra

por Carlos Messias

Ao lado de documentários sobre George Harrison, Janis Joplin, Keith Richards e Nina Simone, o filme Chasing Trane: The John Coltrane Documentary (escrito e dirigido por John Scheinfeld) está disponível no Netflix e narra trajetória de um dos maiores músicos de todos os tempos.

Diferentemente dos anteriores, no entanto, o longa foca na jornada espiritual do saxofonista norte-americano que ajudou a moldar o jazz. Junto com Miles Davis e Charlie Parker, John Coltrane (1926-1967) forma o grande trio do gênero.

BEBOP E HARDBOP

O filme aborda desde o princípio de sua carreira, dedicada aos estilos bebop e hardbop, passa pela época em que o saxofonista integrou o quinteto de Miles e tocava uma linha mais cool, até seus últimos anos de vida, quando desconstruiu, remodelou e definiu o tom do que seria considerado um standard de jazz à frente de uma formação que ficou conhecida como Classic Quartet – e contava com McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrison (baixo) e Elvin Jones (bateria).

Além do voice over de Denzel Washington, que narra frases e reflexões célebres do músico também afrodescendente, o documentário conta com miríade de entrevistados tão estrelar quanto improvável, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, os roqueiros Carlos Santana e John Densmore (ex-baterista do The Doors), o amigo e parceiro musical Sonny Rollins, além de jazzistas que foram influenciados por ele, de Wayne Shorter a Kamasi Washington.

RETRATO DE VIDA

O longa também retrata a vida pessoal do artista, que no início da carreira precisou ralar para prover para sua primeira mulher e a enteada, Antonia Andrews, por ele adotada, e depois se casou com a pianista Alice Coltrane, que chegou a integrar sua banda e com quem teve os filhos John Jr., Ravi e Oran. E explora a época em que Coltrane se tornou viciado em heroína, sugerindo que teria sido uma forma de seguir os passos e tentar atingir o nível de criatividade do seu ídolo Charlie Parker, com quem chegou a tocar no início da carreira. Certas correntes científicas defendem que drogas abrem as portas da percepção e ajudam a enxergar as coisas sob óticas diferentes. Mas no filme fica claro que Trane – como era chamado – atingiu seu auge artístico depois que conseguiu se livrar dos entorpecentes, feito que realizou por conta própria, por meio da espiritualidade, e que teria “aumentado sua energia”.

FREQUÊNCIA CEREBRAL

E como a música, assim como as drogas, é uma forma de alterar a frequência do cérebro, Coltrane teria usado seu saxofone como instrumento para atingir outras dimensões. Especialmente quando compôs A Love Supreme (1965), sua obra-prima, no processo da qual se isolou na edícula da casa onde morava com sua família.

“Acredito que tudo que um músico deseja fazer é dar ao ouvinte um retrato de tudo de mais maravilhoso que ele conhece e percebe no universo. Isso é o que a música representa para mim. É só outro modo de dizer que vivemos nesse lindo universo, que nos foi dado, e aqui está outro exemplo do quão ele é magnífico e abrangente”, ele diz no filme, na voz de Denzel Washington. Embora tenha sido canonizado pela Igreja Ortodoxa Africana, Coltrane não seguia nenhuma religião, mas acreditava em um plano maior que originaria toda espécie de fé.

“A LOVE SUPREME”

O guitarrista Carlos Santana define bem o teor espiritual na obra do saxofonista: “Ouço muito A Love Supreme. Ponho para tocar em todo hotel onde me hospedo. Assim que entro no quarto, coloco o disco, acendo um incenso e não tenho dúvida de que o quarto se purifica de espíritos negativos e nocivos. Não importa qual seja a sua ideologia ou a sua religião. O som dele é a som da luz e o som do amor.”

(Portal Aleteia)