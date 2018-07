Da passagem do ex-ministro Henrique Meirelles por Curitiba saíram algumas histórias curiosas. Ele disse que ao assumir o comando do Ministério da Fazenda, após o impeachment de Dilma Rousseff, a situação das finanças do país era tão caótica, que uma das primeiras medidas que teve de tomar foi: pagar os aluguéis de várias embaixadas do Brasil no exterior. Algumas estavam a ponto de serem despejadas por falta de pagamento.