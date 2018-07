Em pouco menos de dois meses, a cidade de Cascavel, no oeste paranaense, ganha a segunda loja da rede de farmácias Panvel. Localizada na Rua Minas Gerais, 2260, a nova filial ocupa uma área de 350 metros quadrados. No novo endereço, os clientes encontrarão um ambiente amplo, moderno e agradável para atender suas demandas em saúde, beleza e bem-estar. Além de medicamentos de uso geral, a nova loja dispõe de medicamentos especiais para oncologia, reumatologia, infectologia, fertilização e pneumologia, entre outros.

Com variado mix para proporcionar experiências cada vez melhores, a Panvel, além de sua linha de produtos referência no mercado, também oferece itens de diversas marcas consagradas nacionais e internacionais como La Roche-Posay, Vichy, Roc, Vult e Quem Disse, Berenice?. A loja física integra a rede multicanal que conta com telentrega Alô Panvel, aplicativo Panvel e panvel.com, com entrega para todo país.

A Panvel iniciou sua operação no Paraná em 2010 e, atualmente, tem mais de 60 lojas no Estado. Localizada próxima ao Hospital de Olhos de Cascavel, a segunda loja da rede na cidade possui 12 colaboradores, como farmacêuticos e consultores de beleza. Seu atendimento será de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos e feriados das, 10h às 20h. A loja dispõe de estacionamento próprio.