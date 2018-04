Pantucci, jantar com vinhos Barolo

O jantar harmonizado de abril da Pantucci Trattoria, na quinta-feira 26, a partir das 19h30, terá como atração vinhos Barolo, selecionados pelo sommelier Fábio Cardoso, da Vino Nobile. A noite começa com o Gran Legado Rosé. O preço será de R$ 179,90 por pessoa, mais 10% de taxa de serviço.

À mesa, pratos com a assinatura do chef Fernando Tulio: entrada, alcachofra crocante com queijo gruyère e tomate confit, com o Bricco Rivoira Barbera D’Asti.

Como primeiro prato, ravióli de costela bovina com molho demi glacê, alho poró e ervas; nas taças, o Bricco Rivoira La Volp Barbera D’Asti. Segue-se o stinco de cordeiro assado lentamente com polenta cremosa e molho do próprio assado, que harmonizará com os vinhos Sordo Barolo e Sordo Barolo Gabuti.

Na sobremesa, torta de banana com chocolate crocante de amêndoas e molho de baunilha.