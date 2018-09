A primeira e tricentenária imagem de Nossa Senhora da Luz, gentilmente cedida pelo Museu Paranaense, foi testemunha de momentos curiosos no último sábado (8), quando da comemoração do jubileu dos 350 anos da padroeira de Curitiba, na Catedral Basílica.

LAPSOS DE DOM PERUZZO

Celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom José Antonio Peruzzo, a cerimônia das 10h da manhã foi marcada por alguns lapsos em seu início, durante a saudação das autoridades lá presentes. Dom Peruzzo esqueceu-se de mencionar a presença do arcebispo emérito, Dom Pedro e chamou o ex-governador Beto Richa (que estava com cara de poucos amigos) pelo nome do falecido pai, José Richa.

Mais adiante, referindo-se à omissão do nome de dom Pedro Fedalto, Peruzzo cravou: “Perdoe este pobre homem”.

“GOVERNADOR EMÉRITO”

Mas a confusão do arcebispo não foi a única da celebração. Único político a tomar a palavra, o prefeito Rafael Greca de Macedo saudou a todos: a governadora Cida Borghetti, o candidato ao senado Alex Canziani, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, vereadores e secretários municipais. Na hora de mencionar Richa, porém, Greca empolgou-se e o chamou de “governador emérito” – o que soou estranho ao público mais perceptivo.

CIDA DISCRETA

Passada a cerimônia, a procissão liderada por Dom Peruzzo e Dom Pedro seguiu até as redondezas da Catedral para a coroação da imagem da Virgem da Luz dos Pinhais, no alto do obelisco que marca a passagem de João Paulo II pela capital, em 1980.

No curto caminho, a pé, um grupo que agitava bandeiras de campanha de Cida Borghetti se afastou prudentemente do grupo religioso. A governadora, aliás, evitou ao máximo o proselitismo político, mantendo a discrição habitual que o cargo exige em ocasiões como aquela.

“REGENTE DE CORAL”

Não bastasse sua longa fala ao fim da cerimônia, Rafael Greca tomou o microfone mais uma vez para “narrar” o erguimento da jovem curitibana (vestida com traje de coroinha angelical) que coroou a imagem de Nossa Senhora da Luz, e reger o coral durante o Hino de Curitiba – marca da “pompa” de seus atos públicos.

CANDIDATURAS (1):

Ratinho diz que servidor não precisa de carro oficial

Representantes dos 10 mil taxistas que atuam em Curitiba e na Região Metropolitana da capital, participaram de um encontro, na manhã deste sábado, 8, com o candidato ao governo do Estado, Ratinho Junior. Na reunião, organizada pelo vereador Jairo Marcelino (PSD), liderança no segmento, os profissionais expuseram as dificuldades que vêm enfrentando.

“A situação dos taxistas no Paraná está crítica e não temos encontrado apoio para resolver nossos problemas”, comentou o presidente da Rádio Táxi Capital Julio Barbosa. Renato Pieritz, presidente da Mega Táxi, reforçou a necessidade de incentivo por parte do governo e gostou de ouvir do candidato a proposta de criar o GOVTÁXI, um serviço que movimentará, só na capital, 20% dos táxis, e trará economia para os cofres públicos. “O Ratinho Junior se comprometeu a estudar a nossa situação. Se pudermos prestar serviço para o governo, será um grande ganho para a categoria”, declarou o taxista.

GOV TAXI

A implantação do GOVTAXI é uma das alternativas previstas no Plano de Governo de Ratinho Junior para reduzir os custos da máquina pública. O candidato pretende diminuir a frota de veículos do Estado usada por agentes públicos e fazer parceria com os taxistas de todo o Paraná para o transporte dos servidores estaduais. “A frota de veículos no Estado atualmente é de 22 mil carros e, por ano, são gastos na manutenção destes automóveis, 60 milhões de reais. Vamos reduzir consideravelmente este número, utilizando o serviço de táxi. Secretário e diretor não precisam de carro oficial, podem andar de táxi. Vamos seguir o exemplo do Ministério do Planejamento em Brasília que implantou este sistema e, em um ano, conseguiu economizar cinco milhões de reais”, afirmou Ratinho Junior.

(Assessoria de Imprensa de Ratinho Junior)

Beto, Fernanda, Ezequias e Deonilson sob a lupa da lei

O Bom Dia, Paraná, às 7 horas, da TV Paranaense, Canal 12, de Curitiba, noticiava na manhã desta terça-feira, 11, a prisão do ex-governador Beto Richa, Fernanda Richa e Pepe Richa, Ezequias Moreira e jornalista Deonilson Roldo, ex-secretários de Richa.

A notícia teve repercussão imediata, com cobertura em todos os grandes veículos nacionais.

A Rádio Banda B – cujo portal é comandado por Denize Mello – foi dos primeiros a fornecer substantivas informações sobre as duas operações que envolveram Beto, Fernanda e ex-secretários seus, Deonilson e Pepe Richa.

GAECO E PF

Uma das operações foi desenvolvida pelo GAECO, do Ministério Público Estadual(MPE) e outra pela Polícia Federal (PF).

A coluna fez resumo do noticiado por alguns blogs de notícias políticas.

É oportuno assinalar que Celso Nascimento, do blog Contraponto, foi direto numa das marcas que mais identificaram o governo Beto Richa: a chefia da administração do Estado, em muitos momentos, sugeria ser exercida Deonilson Roldo. Ele, de simples jornalista passou a ser – em certos momentos – o governador de fato do Paraná, tal o poder que lhe delegou Beto Richa.

Deonilson granjeou uma enormidade de adversários e, ao mesmo tempo, largo trânsito em áreas empresariais suscetíveis à corrupção no fornecimento de bens e serviços à administração pública. Tal como parece ter acontecido em suas relações com a Odebrecht.

Cida Borghetti, justiça se lhe faça, cedo, nos primeiros dias de seu governo, percebeu que Deonilson não deveria continuar ocupando uma diretoria da Copel. E o demitiu quando se ampliaram os rumores das ligações nebulosas de Roldo com a Odebrecht.

Acompanhe parte do noticiário desta terça-feira, 11, em torno das duas operações policiais:

1 – BETO RICHA É PRESO EM CURITIBA

Da Gazeta do Povo

O ex-governador do Paraná e candidato ao Senado Beto Richa (PSDB) foi preso na manhã desta terça-feira (11), em sua casa, no bairro Mossunguê, em Curitiba, no âmbito da Operação Rádio Patrulha, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público do Paraná (MP-PR). A esposa dele, Fernanda Richa, também foi presa. Ambos foram alvo de mandados de prisão temporária, de cinco dias.

A prisão está relacionada a supostas fraudes no programa Patrulha do Campo. Segundo o Gaeco, a operação apura direcionamento de licitação para beneficiar empresários e o pagamento de propina a agentes públicos, além de lavagem de dinheiro no programa, entre 2012 e 2014.

O Gaeco também pediu a prisão temporária de outros três secretários de Beto Richa: Pepe Richa, ex-secretário de Infraestrutura e Logística e irmão de Beto Richa; Deonilson Roldo, ex-secretário de Comunicação Social; e Ezequias Moreira, ex-secretário de Cerimonial e Relações Exteriores.

No total, o Gaeco foi autorizado a cumprir 15 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, Londrina, Santo Antônio do Sudoeste e Nova Prata do Iguaçu.

Simultaneamente, a residência do ex-governador foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), na deflagração da 53ª fase da Operação Lava Jato, batizada de “Piloto”. Este era o codinome atribuído a Richa na planilha de propinas do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira Odebrecht.

Policiais federais e agentes do Gaeco chegaram no apartamento de Beto e Fernanda Richa às 6h, no bairro Mossunguê. Os policiais inspecionaram os carros do casal e três advogados da família Richa chegaram a entrar no prédio.

Beto e Fernanda foram levados para o Gaeco, no bairro Ahú, onde chegaram por volta das 9h25. Os policiais também levaram malotes de documentos.

Pelo menos cinco carros do Gaeco, MPF e PF estiveram na ação.

Os policiais ainda fizeram buscas no Palácio Iguaçu. Segundo o governo, as buscas no Palácio ocorreram devido a “agendas de entrada e saída de 2014”.

Um dos mandados de busca da 53º fase da Lava Jato foi cumprido no DER-PR. Policiais federais fizeram um levantamento no sistema de acesso de pessoal do órgão, para averiguar o passo a passo de um dos investigados – o nome não foi revelado. Agentes do Gaeco também estiveram no órgão mais cedo. Funcionários do DER-PR tiveram inclusive que aguardar o cumprimento do Gaeco para poder entrar no prédio.

2 – FASE DA LAVA JATO INVESTIGA CORRUPÇÃO NO GOVERNO DO PARANÁ

Nesta terça-feira (11), também foi deflagrada a 53.ª fase da Lava Jato, que investiga corrupção no governo do Paraná.

Deonilson Roldo, chefe de Gabinete e braço direito de Richa, um de seus subordinados no governo e Jorge Atherino empresário, foram alvo de mandados de prisão da Lava Jato e serão levados para a Superintendência da PF na capital do Paraná.

Nesta fase da Lava Jato a Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira, 36 ordens judiciais em Salvador, São Paulo, Lupionópolis (PR), Colombo (PR) e Curitiba.

O objetivo da investigação é a apuração de suposto pagamento milionário de vantagem indevida no ano de 2014, pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, em favor de agentes públicos e privados no Paraná, em contrapartida ao possível direcionamento do processo licitatório para investimento na duplicação, manutenção e operação da rodovia estadual PR-323 na modalidade parceria público-privada.

O nome da operação foi dado em referência ao apelido de Richa na planilha da empreiteira.

3 – OUTRO LADO

A defesa do ex-governador Beto Richa informa que “até agora não sabe qual a razão das ordens judiciais proferidas. A defesa ainda não teve acesso à investigação”.

A defesa de Deonilson Roldo disse que ainda não teve acesso aos detalhes da investigação encabeçada pelo Gaeco no âmbito da Paraná Patrulha do Campo, mas que sabe que o segundo mandado – da Lava Jato, sobre as irregularidades da licitação para a BR-323 – pediu prisão preventiva do ex-secretário de Richa. O advogado Roberto Brzezinski Neto disse que Roldo “está abalado” e que a prisão foi desnecessária, uma vez que Roldo já tinha se colocado à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. “O que me chama a atenção é que logo depois que a imprensa divulgou um pretenso áudio entre ele e um empresário, nós fizemos uma petição ao juiz em que ele se coloca à disposição para prestar esclarecimentos. Ele jamais foi intimado para qualquer manifestação. Me parece que a prisão dele, nesse momento, não se fazia necessária”, disse.

————————————-

4 – DEONILSON ROLDO, ALVO DE DUAS OPERAÇÕES

(Do Contraponto), blog de Celso Nascimento

O jornalista Deonilson Roldo, principal assessor e chefe de gabinete do ex-governador Beto Richa, era alvo das duas Operações deflagradas simultaneamente no Paraná nesta terça-feira: a do Gaeco, do Ministério Público Estadual, e a da Operação Lava Jato. Foi preso pela Polícia Federal.

Roldo era apontado nos dois períodos de Governo de Beto Richa como o governador de fato porque detinha o poder sobre as decisões mais importantes dentro da administração. Tanto assim que foi flagrado informando a um executivo da área de construção civil que a licitação da maior obra rodoviária do governo Beto Richa, a construção da PR 323, entre Maringá e Guaíra, avaliada em R$7 bilhões, seria “vencida” pela construtora Odebrecht.

Roldo acompanha Beto Richa desde o primeiro mandato na prefeitura de Curitiba e ocupava, simultaneamente, a secretaria de Comunicação Social e a chefia de Gabinete. Seu último emprego foi na diretoria da Copel, quando foi atingido pelas denúncias da fraude de licitação da Odebrecht.

——————————————————–

5 – CIDA: “CADA UM RESPONDE PELOS SEUS ATOS”

(Do Blog de Fábio Campana)

A governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição no Paraná, falou a respeito da nova fase da operação Lava Jato. “Cada um tem que responder pelos seus atos. Eu estou tranquila, em paz, fazendo o meu trabalho. Cuidando do estado e também como candidata levando a minha mensagem à população do Paraná”.

Cida Borghetti disse ainda que assumiu o Estado, criou a Divisão de Combate à Corrupção que tem autonomia e apoio para trabalhar. “A divisão tem total autonomia para desenvolver esse trabalho, ou seja, receber as denúncias e investigar. Eu não compactuo com nenhuma forma de desvio de conduta e com a corrupção que imperou nos últimos anos no País”.

A governadora reiterou que conduz seu governo com diálogo, mas com atitude e firmeza. “Eu peço à população que nos ajude, através do disque denúncia 181 ou do 0800 41 11 13. Repito: eu não compactuo com nenhum desvio de conduta. Tenho falado sempre desde o dia que assumi o governo há quatro meses. Inclusive hoje, a Divisão de Combate à Corrupção também está fazendo uma grande operação, de empresas que fraudaram contratos licitatórios”.

————————————————————————————

6 – MALUCELLI REAFIRMA QUE NÃO PARTICIPA DE IRREGULARIDADES

(Do blog Contraponto / Celso Nascimento)

A assessoria do empresário Joel Malucelli divulgou nota a respeito do seu envolvimento nas operações deflagradas pelo Ministério Público Estadual que investiga irregularidades no programa Patrulhas do Campo. A nota diz o seguinte:

“Joel Malucelli esclarece que as acusações são injustas, nega qualquer irregularidade e que sempre esteve à disposição das autoridades para esclarecimentos. O empresário desde 2012 se desligou das atividades e rotinas da empresa fundada por ele e se encontra na presente data em férias, fora do país, aguardando orientação de seus advogados, que ainda não foram notificados oficialmente sobre a operação. Fundamental reafirmar que a JMalucelli Equipamentos já se manifestou nesta terça-feira (11) negando, veementemente, a participação em qualquer irregularidade e informou que não firmou qualquer contrato com o Governo do Paraná relacionado às Patrulhas Rurais”.

CANDIDATURAS (2)

Posicionamento do Ney Leprevost sobre a prisão de Beto Richa

A assessoria de Ney Leprevost distribui a seguinte nota assinada pelo candidato a deputado federal:

“Há 4 anos rompi relações políticas com o então governador Beto Richa. Votei a favor dos aposentados, das professoras e dos servidores do Paraná. Minha independência nunca foi aceita pelos que cercavam o ex-governador. Desde então passei a sofrer represálias por parte do Palácio Iguaçu.

No segundo turno da eleição de prefeito de Curitiba fui vítima do maior estelionato eleitoral da história do Paraná. Sob o comando de Beto Richa foram propagadas as mais variadas “fake news” para atingir a mim e a honra da minha família. Estas mentiras, ao longo dos dois últimos anos, foram completamente desmascaradas. Mas o resultado da eleição e a dor emocional causada aos meus pais não podem ser alterados.

Hoje pela manhã, 11, fiquei sabendo das prisões efetuadas pela Operação Lava Jato e pelo GAECO. Não irei tripudiar diante da desgraça daqueles que fizeram tanto mal a mim e a nossa Curitiba. Meu caráter não permite este tipo de comportamento.

Mas quero apenas deixar aqui registrado que considero inaceitável o uso da política para enriquecimento pessoal ilícito. O Brasil não aguenta mais esta velha política através da qual os poderosos utilizam suas funções públicas para beneficiar ou achacar empresas com o objetivo de satisfazer sua ganância por um dinheiro fácil que é gasto em luxos inacessíveis para a maior parte da população. A arrecadação de campanha, declarada no Tribunal Regional Eleitoral, é perfeitamente lícita e necessária para sustentar a democracia. A corrupção é criminosa e altamente nociva para a sociedade.

Quem não tem Ficha Limpa, tem que ser colocado pra fora da política.

Quem rouba dinheiro público, tem que ser punido pela justiça. Isto faz parte da NOVA POLÍTICA que defendo”.

Ney Leprevost

CANDIDATURAS (3)

Governadora reitera que está colaborando com todas as investigações em curso

A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti ressalta que não aceita nenhum tipo de desvio de conduta dos seus funcionários e que criou a Divisão de Combate à Corrupção para reforçar o combate a esse tipo de crime. Hoje a divisão está fazendo buscas e apreensão em uma operação que combate fraudes a licitações.

“O Governo do Estado vai aguardar a divulgação de mais informações a respeito dessa fase da Operação Lava Jato para tomar outras providências”, afirma.

OPINIÃO DE VALOR

Curitibana se destaca na arte em vidro no The Venice Glass Week 2018 em Veneza

180 eventos entre mostras, conferências, projeções, atividades didáticas, noites temáticas e ateliers abertos ao público fazem parte deste evento internacional

Por Emanuelle Spack

Em 2017, a designer e artista visual Désirée Sessegolo, brasileira, cidadã italiana radicada em Marano Vicentino, estava a passeio por Veneza e ficou encantada com um festival que estava acontecendo por lá: o The Venice Glass Week. Um festival internacional realizado na cidade de Veneza, na Itália, que é dedicado à arte em vidro, com particular atenção ao vidro de Murano. O festival envolve muitas das principais instituições de Veneza com objetivo de revitalizar e apoiar uma das mais importantes atividades artísticas e criativas da cidade.

A primeira edição do festival que aconteceu no ano passado recebeu mais de 75 mil visitantes em uma semana. Nesta segunda edição, que será realizada entre os dias 9 e 16 de setembro, serão promovidos 180 eventos entre mostras, conferências, projeções, atividades didáticas, noites temáticas e ateliers abertos ao público, onde 150 artistas exibirão suas obras. Dentre os participantes foram selecionados apenas 3 brasileiros, os Irmãos Campana e Désirée Sessegolo. “Ter sido selecionada pela curadoria do festival, junto com artistas de todo o mundo e mais, junto a grandes mestres venezianos, equivale dizer que a obra é reconhecida por quem mais entende de arte em vidro no mundo. E vou mais longe: com isso tenho a possibilidade de levar uma mensagem preservacionista chamando atenção para o desmatamento da Amazônia”, revela a designer e artista visual que leva para a The Venice Glass Week 2018 as peças da instalação Amazzonia que recentemente fez parte da exposição Desvazio: Interferências em Cobogós, em Curitiba.

AMAZZONIA

De acordo com um post publicado nas redes sociais oficiais do evento, o The Venice Glass Week 2018 decidiu expor a obra Amazzonia para sensibilizar as pessoas sobre a destruição da floresta, transformando o vidro em poesia, proporcionando assim, um jogo de luzes e sombras graças a sua incrível técnica. “A obra faz um apelo pela preservação do meio ambiente, em especial à Floresta Amazônica, que além de abrigar milhares de espécies da fauna e flora, desenvolve um importante papel no ciclo das águas e na purificação do ar”, explica Désirée.

Amazzonia é uma instalação produzida em Vidro Celular com técnica exclusiva da artista. É composta por 50 peças em vidro colorido verde, num jogo entre folhas corroídas e suas sombras recortadas projetadas na parede de fundo. “A obra estabelece uma analogia entre força e fragilidade, destruição e transformação”, destaca Désirée. A obra está instalada no The Venice Glass Week Hub – Palazzo Querini, localizado na Cale Lunga, 2641 – San Barnaba – Veneza, e sua inauguração está agendada para o dia 11 de setembro às 19h:00.

SOBRE O THE VENICE GLASS 2018

É um evento promovido pelo Comune de Veneza, idealizado e organizado pela Fondazione Musei Civici di Venezia, Le Stanze del Vetro, Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Cience, lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano.

SERVIÇO

The Venice Glass Week 2018

Exposição de Désirée Sessegolo – Amazzonia

Data: 11 a 16 de setembro de 2018

Local: The Venice Glass Hub, Palazzo Querini

Endereço: Calle Lunga San Barnaba – Dorsoduro 2691 – 30123 – Veneza – Itália

Entrada: Gratuita Informações: https://www.theveniceglassweek.com/it/listing/amazzonia/.

Site do evento: https://www.theveniceglassweek.com/it/.

Site da artista: http://www.glassstudio.com/.

Facebook: https://www.facebook.com/veniceglassweek/.

CANDIDATURAS (4)

Filho de Bolsonaro confirma candidatura de Ogier Buchi

O advogado Ogier Buchi, candidato a governador no Paraná, divulgou vídeo no seu canal no Youtube e nas redes sociais em que o deputado Flávio Bolsonaro (RJ), candidato ao Senado no Rio de Janeiro e filho do presidenciável Jair Bolsonaro, indica e pede voto aos candidatos a governador pelo PSL. O nome de Ogier Buchi consta no site oficial do PSL.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Vo_X9IwAjVo

CANDIDATURAS (5)

Fruet anuncia apoio a João Arruda para o governo

O ex-prefeito de Curitiba e candidato a deputado federal, Gustavo Fruet (PDT), anunciou ontem o apoio à candidatura do deputado federal João Arruda (MDB) para o governo do Estado. Comentando a prisão do ex-governador Beto Richa (PSDB), hoje, na operação “Patrulha do Campo”, do Gaeco, Fruet afirmou que o Paraná precisa eleger um governador que rompa com o atual modelo político, marcado pelos escândalos de corrupção como os investigados pelas Operações Lava Jato, Quadro Negro e Publicano, entre outros.

ALIANÇA PELO PARANÁ

Em evento com mais de 200 pessoas em Quitandinha (região metropolitana de Curitiba) Fruet participou de seu primeiro ato de campanha ao lado de João Arruda. “Hoje é o primeiro evento público que eu participo com o João Arruda. Nós fizemos uma aliança pelo Paraná. Essa aliança foi construída de forma muito rápida, porque é uma história que apresenta muito mais convergência do que pensamos para o futuro do estado”, declarou Fruet.