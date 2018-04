Países europeus estão prontos para reagir a taxas dos EUA

A chanceler alemã Angela Merkel disse que ela e os líderes da França e do Reino Unidos estão prontos para reagir, se o governo do presidente americano Donald Trump não isentar permanentemente a União Europeia de novas tarifas sobre as importações de alumínio e aço.

Merkel disse em um comunicado que conversou com o presidente Emmanuel Macron no sábado e com a primeiro-ministra Theresa May no domingo, depois de argumentar com Donald Trump, na sexta-feira.

Merkel disse que os três líderes “concordaram que os EUA não deveriam adotar medidas comerciais contra a União Europeia”. A isenção temporária da UE das tarifas termina nesta terça-feira.