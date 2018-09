A paranaense Ouro Verde, especialista em gestão e terceirização de frotas, recebeu um aporte de R$660 milhões (US$ 170 milhões) da canadense Brookfield Business Partners pela venda de 55% das suas ações. A operação, anunciada na sexta-feira (31), tem o objetivo de impulsionar o potencial de crescimento e desenvolvimento da companhia que está há 45 anos no mercado. Os outros 45% das ações permanecem distribuídos entre os acionistas atuais.

A Operação permitirá que a Ouro Verde possa alavancar o seu compromisso de crescimento e desenvolvimento, potencializando a busca das melhores oportunidades de mercado, visando à criação de valor para seus clientes, acionistas e toda a sociedade, aumentando a competitividade e a excelência operacional, sem perder o foco na disciplina financeira.

“Fomos escolhidos pela Brookfield por sermos reconhecidos como uma empresa de gestão eficiente, por nossa atuação no segmento, pelo trabalho efetivo na construção de negócios e pela coerência na gestão financeira. Do valor da venda, 80% será destinado ao caixa da companhia para alavancagem de resultados. A Brookfield atuará como catalisadora do nosso crescimento”, disse o presidente da Ouro Verde, Karlis Kruklis.

Para o vice-presidente sênior da Brookfield Business Partners no Brasil, Alexandre Thiollier, a Ouro Verde possui uma equipe de gestão experiente, presença nacional, relacionamento com clientes de longo prazo e reputação de excelência em serviços. “Dada a resiliência dos negócios e as tendências de crescimento favoráveis dentro do setor de gestão de frotas no Brasil de forma mais ampla, estamos confiantes de que a Ouro Verde está bem posicionada para capitalizar em oportunidades atraentes de crescimento. Estamos ansiosos para fazer parcerias com a administração e contribuir com nossa expertise e presença no Brasil para fortalecer e expandir ainda mais a empresa”, disse Thiollier.

De acordo com a Ouro Verde, não haverá mudança nos modelos atuais praticados pela empresa. No decorrer do processo de integração, serão avaliadas as melhores práticas e se necessário revisadas. A empresa aluga mais de 25.000 veículos leves e equipamentos pesados sob contratos plurianuais e fornece serviços de manutenção, operações a uma base diversificada de clientes corporativos brasileiros e globais.

Próximos passos

A consumação da operação está condicionada à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, e outras aprovações aplicáveis. Após a realização desta etapa, se aprovada, a Brookfield assume o controle da Ouro Verde que deve ser gerida conforme formato atual, mas com uma melhora significativa no caixa da companhia possibilitando maior crescimento e competitividade.