A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na quarta-feira, 8, uma série de mudanças para tentar alavancar a audiência do Oscar, a mais tradicional premiação do cinema mundial. Entre as mudanças anunciadas estão a diminuição do tempo total da cerimônia e a criação de uma nova categoria que irá premiar o filme mais popular do ano.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, a nova categoria está sendo apelidada de Popcorn Oscar (Oscar da pipoca, em tradução livre) e vai reconhecer os filmes mais populares do ano anterior como forma de atrair o público de volta para a premiação. Ainda não há definição de como será a escolha dos concorrentes na nova categoria ou como se dará a votação.

Em carta publicada em seu site oficial, a Academia explica que quer fazer a melhor premiação possível em uma duração máxima de três horas. “Estamos comprometidos a produzir um show divertido em três horas, entregando um Oscar mais acessível para os nossos telespectadores”, explicaram John Bailey e Dawn Hudson, diretores da Academia.

Para isso, vão adotar uma prática polêmica: alguns dos prêmios serão entregues durante os intervalos da transmissão e só os “melhores momentos” serão televisionados. Segundo a revista, essa decisão está causando consternação nos profissionais das chamadas categorias técnicas, que podem ser relegados aos comerciais.