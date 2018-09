O Centro de Portugal, charmosa região portuguesa dona de uma série de destinos populares, como Aveiro, Coimbra, Viseu, Nazaré, Óbidos, Tomar, Fátima e tantos outro, está repleto de monumentos impressionantes. De igrejas suntuosas a castelos medievais, passando por enormes conventos, são inúmeras construções capazes de tirar o fôlego de qualquer um. Confira alguns dos castelos mais impressionantes dessa região portuguesa.

Almourol: considerado um dos mais bonitos de Portugal, o Castelo de Almourol fica numa pequena ilha escarpada em meio ao rio Tejo. É um monumento medieval que relembra a história da Ordem dos Templários e da Reconquista. A visita vale ainda mais a pena porque, para chegar lá, é preciso fazer um curto passeio de barco.

Ourém: em Portugal, esta foi uma das mais inovadoras obras de arquitetura militar do século 15. Imponente, é uma construção de respeito, tendo sido lar dos Condes de Ourém durante um período. E, como fica no topo de uma colina, é visível de toda a cidade.

Leiria: marcante na paisagem de Leiria, este castelo é um espaço agradável para passear, já que tem mais de uma atração: a Igreja de Nossa Senhora da Pena, os antigos Paços Reais, a torre de menagem e, principalmente, a maravilhosa vista da paisagem.

Sortelha: na fronteira com a Espanha, esta construção foi importante para a defesa do território português no período medieval, já que sua posição permitia o controle de todo o vale. Suas muralhas cercam a parte de Sortelha conhecida como “aldeia velha”, onde estão diversas casinhas charmosas, todas construídas em granito.

Tomar: é uma importante estrutura militar portuguesa. Mais que isso, no entanto, conta um momento único da história do país, já que suas muralhas abrigam também o Convento de Cristo, sede de uma das ordens religiosas e militares mais emblemáticas do mundo: os Templários. (AFT Comunicação Integrada)