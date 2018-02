Orna Café exibe detalhes da Curitiba urbana

O lugar é bonito, parece pequeno à primeira vista, mas acomoda até 70 pessoas, pois tem um segundo piso. No térreo, há uma mesa com oito banquetas e mesas individuais; no superior, até poltronas. A fachada remete à arquitetura do Memorial de Curitiba, no Centro Histórico. E há outros elementos que homenageiam a cidade, como a iluminação que estiliza o desenho dos postes e luminárias de ruas dos anos 1970.

A casa chama-se Orna Café e fica no centro da cidade: alameda Carlos de Carvalho, 943, lado esquerdo da via, logo passando a Desembargador Motta. O pedido é feito no balcão, onde o próprio cliente retira o café e/ou acompanhamentos, depois de pagar a conta.

Na carta de cafés os clássicos expressos, machiatos, cappuccinos, além de outros, como os que podem ser pedidos com chantilly, marshmallow, espuma de leite e caldas. Todos servidos em copos de papelão, inclusive para viagem, ao

estilo Starbucks, a famosa cafeteria norte-americana. Além de chás, soda italiana e salgados, com opções sem lactose e veganas, sanduíches e bolos.

O Orna utiliza dois tipos de blends exclusivos: o Terra Roxa, de grãos cultivados no Paraná, e o Jon Fofo, cultivado na fazenda Barinas, no interior de Minas Gerais.

Empreendimento das irmãs Bárbara, Débora e Julia Alcântara, criadoras do blog Tudo Orna, com os sócios Emerson Nery, Fernando Sobczak e Ricardo Pedroni, o Orna Café, que abriu no sábado 27/1, atende de segunda a sábado, das 11h às 20h.