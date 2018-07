Em Curitiba, a cultura dos ateliês e brechós, mesmo que (talvez) não tão visível, é valorizada. Áreas do setor histórico, no centro da cidade, são o espaço de preferência. Mas um deles, que festeja 18 anos, nasceu no bairro Cristo Rei, o Ateliê Brechó Noélia.

Noélia Morais começou com o SOS Costuras . “Eu queria fazer minhas próprias roupas e nesse período surgiu minha vontade de costurar”, lembra. Pouco tempo depois, ela viu a necessidade de se profissionalizar ainda mais: fez alguns cursos na área e dedicou seu trabalho a algumas empresas de confecção.

“Comecei a trabalhar sozinha e no meu próprio espaço, aprendendo e aperfeiçoando as costuras”, diz Noélia. A clientela se consolidou especialmente no ‘boca a boca’ e pela qualidade de sua costura. O ateliê cresceu e a proprietária sentiu necessidade de aumentar seu espaço e sua equipe.

A costureira Iva há 13 anos tornou-se responsável pelas costuras “mais pesadas”, como confecção e conserto de calça jeans (trocas, barras, zíperes). “Existem muitas dificuldades no nosso dia a dia, mas compensa. Não faltam demandas, porque as pessoas veem a necessidade de costurar uma roupa exatamente como se deseja, ou arrumar uma peça quando ela estraga”, conta.

Seu maior desafio, em todo esse tempo, aconteceu recentemente: transformar duas camisas femininas em uma só: “Saímos do nosso comodismo pessoal para deixar as estampas e os acabamentos perfeitos. E a cliente saiu satisfeita”.

A filha de Noélia, Aline Morais, entrou nesse universo das linhas e agulhas há três anos, quando resolveu sair do emprego em uma agência bancária para “trabalhar com algo que gostasse de fazer”. Fez então cursos de moda e de corte e costura, mas ela já na infância, aos oito anos, “fazia as roupas para minhas bonecas e também vendia para minhas amigas”.

E promoveu uma inovação no brexó: a clientela deixa suas roupas para a venda em consignação. Mãe e filha agora trabalham com consertos e confecção de qualquer peça, além de vender as usadas a partir de sete reais.

Neiva, cliente há mais de cinco anos, revela: “Gosto de fazer minhas roupas com elas pela praticidade, comodidade e experiência com toda a equipe”. E destaca, satisfeita: “Tudo o que solicitei, foi atendido, mas especialmente uma calça masculina, transformada em um colete. Foi uma grande obra de arte, executada pela Aline”.

A costureira Lena observa que satisfazer as clientes é o objetivo, porque cada uma é singular e individual.

(Fotos de Gustavo Berg e texto Thainá Cardoso).

Anote: Rua Urbano Lopes, 169, Cristo Rei. Atendimento de segunda a sexta das 9 às 18h e sábado das 9 às 16h.