Órgãos ambientais se reúnem para coordenar operações

Estabelecer parcerias para o combate ao crime ambiental foi o objetivo da reunião, na segunda-feira (14), entre representantes da Secretaria do Meio Ambiente, Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Polícia Militar, Polícia Ambiental e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O encontro foi na sede do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, em São José dos Pinhais.

“A ideia é reaproximar as instituições para que possamos melhorar as ações de combate às infrações ao meio ambiente e dar prosseguimento ao que já foi feito até aqui”, explicou o diretor do IAP, Paulino Mexia. A reunião de trabalho também tratou do aprimoramento de ações frente demandas como efetivação do convênio entre o IAP e a Polícia Ambiental. O objetivo é melhorar o intercâmbio de informações e estruturas para o trabalho conjunto de combate ao crime ambiental, como caça, pesca e desmatamento.

Para o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Arildo Luis Dias, o convênio é importante para potencializar os recursos materiais usados no combate à criminalidade, incluindo os ilícitos ambientais.