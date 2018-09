A cidade de Curitiba recebe, hoje, a 19ª unidade da Oral Unic Implantes. A primeira unidade do estado do Paraná, que conta com um investimento de mais de 1 milhão de reais, é especializada em implantodontia e procedimentos de estética orofacial, como bichectomia, lentes de contato dental, ortodontia, botox, entre outros. A Oral Unic Curitiba fica na Avenida Visconde de Guarapuava, 4.451, no bairro Batel.

“Estamos entrando na nova era da odontologia, um divisor de águas, a odontologia digital. Portanto, nós do grupo Oral Unic trouxemos para Curitiba as mais avançadas tecnologias que a odontologia dispõe, visando otimizar a rotina de trabalho e alcançar melhores resultados, em todas as áreas da odontologia, transformando assim não somente o sorriso, mas a vida dos nossos pacientes. É o futuro presente no presente!”, afirma Dra. Bruna Araujo dos Santos, Diretora Clínica e Responsável Técnica da unidade, especialista em implantodontia. Ao lado dela, como sócios, estão os empresários Amauri Batista de Oliveira Nicolau e Expedito Damasceno, além do idealizador da Oral Unic Implantes, Nadim Farid.

A Oral Unic traz a Curitiba o conceito “all-in-one”, que possibilita aos pacientes realizarem todos os exames e acompanhamentos necessários para o tratamento em um só lugar. Instalada em um ambiente amplo e agradável, com estrutura climatizada e 535 metros quadrados de área construída, a Oral Unic foi projetada para que o paciente esqueça que está no dentista e tenha um atendimento único, que, além de oferecer conforto e comodidade, como estacionamento aos clientes, possui equipamentos de última geração, como Raio X panorâmico digital e laboratório próprio com sistema de prótese (CAD/CAM).

O local dispõe, ainda, de centro cirúrgico devidamente equipado com monitor cardíaco, oxímetro e ventilação mecânica, salas confortáveis de pré e pós-operatório, proporcionando mais segurança aos atendimentos. “A Oral Unic é o modelo de clínica que as pessoas sempre buscam. Oferecemos o melhor aos nossos pacientes no que diz respeito à qualidade de atendimento, estrutura e tecnologia avançada”, comenta Nicolau.

Outro diferencial da clínica é a Sedação Unic, uma técnica de sedação consciente e humanizada aplicada por um médico anestesista, que permite ao paciente realizar os procedimentos praticamente dormindo sem sentir qualquer dor ou desconforto.

A Franquia Oral Unic Implantes foi fundada em junho de 2016 em Itajaí e conta com a melhor gestão no ramo, além de maior lucratividade no segmento de franquias premium odontológicas. Atualmente, está presente em mais de 18 cidades além de Curitiba, como Brusque, Blumenau, Caxias do Sul, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Fortaleza, Itapema, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Limeira, Ribeirão Preto, Rio do Sul, Tubarão, Uberaba e Uberlândia. Além disso, nos próximos três meses, há previsão de que mais 11 unidades sejam inauguradas, entre elas Joaçaba/SC, Canoas/RS, Campo Grande/MS e Campinas/SP.