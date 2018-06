Operação faz prisões e apreende drogas

Mais de 1,1 mil agentes de segurança pública, além de aeronaves e embarcações, foram empregados no Estado do Paraná durante a primeira fase da Operação Esforço Integrado, que teve início no mês de junho e abrange 139 municípios do Oeste paranaense. Nesta sexta-feira (29) a Secretaria de Estado da Segurança Pública, juntamente com representantes das forças policiais municipais e federais, apresentaram o balanço da operação.

As ações da operação foram executadas em cinco frentes: bloqueios terrestres fixos e móveis; patrulhamentos terrestres e fluviais; abordagens e fiscalização de passageiros em aeroportos, portos e terminais rodoviários; acompanhamento e monitoramento de áreas vicinais; e patrulhamento aéreo, oferecendo segurança e apoio às equipes policiais terrestres.

“Disponibilizamos um efetivo técnico e extremamente preparado e eficiente das nossas polícias do Paraná para coibir os crimes na fronteira. Aliado às forças de segurança municipal e federal, só tenho que agradecer o empenho pelo resultado obtido que servirá de exemplo para os demais estados do país”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública do Paraná, Julio Reis.

Durante todo o trabalho policial, 83 pessoas foram presas e oito adolescentes apreendidos. Os policiais apreenderam cerca de 2,8 toneladas de drogas entre maconha, cocaína, haxixe e crack. “As informações colhidas durante a operação vão subsidiar o planejamento de ações futuras como, por exemplo, alimentar investigações da Denarc (Divisão de Narcóticos) que já vem fazendo grandes apreensões de drogas”, disse o delegado Jorge Azor Pinto, assessor do Departamento da Polícia Civil junto ao Gabinete de Gestão Integrado de Fronteira (GGIFron).

Mais de 24,6 mil pessoas foram abordadas, 14.355 veículos vistoriados assim como 30 estabelecimentos comerciais. Ao todo foram apreendidos 130 veículos, dois ônibus, oito embarcações e 17 carros foram recuperados pela polícia. Doze armas de fogo foram apreendidas pelas forças de segurança, assim como 107 simulacros e 69 munições de diferentes calibres. Os policiais ainda encontraram 530 caixas de cigarro contrabandeados além de outros 1.413 volumes de mercadorias ilegais.

“As forças públicas do Estado do Paraná estão permanentemente reunidas, se reorganizando, para fazer frente à criminalidade. Estamos trocando informações e realizaremos novas operações para coibir o tráfico de drogas, de armas e pontualmente furtos e roubos de veículos e propriedades rurais”, afirmou o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, coronel Antônio Zanata Neto.

A Operação Esforço Concentrado, deflagrada e coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, aconteceu no Paraná e em outros 10 estados do país. E tem como objetivo de reforçar a segurança em toda a área de fronteira combatendo a entrada e saída de drogas ilícitas, armas e diversos outros produtos ilegais.