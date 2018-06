Óleo de cozinha é um dos vilões no entupimento de rede

Um dos grandes vilões dos entupimentos da rede coletora de esgoto é o óleo de cozinha. Junto com outros materiais, ele pode provocar extravasamentos em vias públicas e refluxo nos imóveis. Além disso, se descartado inadequadamente nos ralos e pias, o óleo pode interferir no processo de tratamento de esgoto nas estações da Sanepar.

Para reduzir esses impactos e desenvolver as responsabilidades ambiental e social, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) tem o programa Trate Bem a Rede, em parceria com prefeituras, escolas e outras instituições em todas as regiões do Estado.

O projeto Se ligue nessa ideia, sem óleo na rede é um dos braços desse programa. Lançado internamente na Sanepar em 2014, o projeto teve por finalidade trabalhar a importância da destinação correta do óleo entre os empregados da Companhia e entre seus familiares. Em 2016, a iniciativa ganhou corpo e extrapolou o ambiente da empresa, angariando adeptos e parceiros nas comunidades. Foram disponibilizadas bombonas de coleta de óleo nos escritórios de atendimento ao público.

Hoje, são 211 pontos de coleta em todo Estado que recebem o óleo de cozinha descartado dos empregados e dos clientes da Companhia. O projeto também apoia instituições com interesse em ter um ponto de coleta de óleo nas suas dependências. A Sanepar doa as bombonas, cede material de divulgação e auxilia com atividades socioeducativas, como palestras e oficinas.

GANHO AMBIENTAL – Para a Sanepar, o ganho do projeto é ambiental, pois reduz a incidência de óleo na rede coletora de esgoto, melhora o processo de tratamento e ainda preserva os recursos hídricos – em especial os mananciais de abastecimento, que em Coronel Vivida são os rios Jacutinga e Barro Preto. A assistente social da Sanepar Marilúcia Cyrino Rodrigues diz que junto com o trabalho de coleta há também a sensibilização da comunidade sobre o descarte correto desse resíduo.

“Os jovens nos auxiliam a mostrar que o óleo provoca contaminação da água e do solo e que causa danos às redes coletoras e às estações de tratamento de esgoto. A inciativa contribui ainda com a economia, gerando trabalho, renda e novos negócios. Portanto, o ganho socioambiental é muito grande”, afirma a assistente social.

Os escoteiros e a Sanepar querem ampliar essa rede do bem em Coronel Vivida. Por esta razão, continuam fazendo visitas aos comerciantes do ramo hoteleiro e alimentício, explicando sobre o projeto e sobre a importância de se fazer a doação do óleo usado. O valor arrecadado será utilizado em ações de caráter social e ambiental para a própria comunidade.

De 2017 até agora, foram promovidas 14 oficinas para a comunidade. De acordo com Luciana Garcia, da área de Meio Ambiente da Sanepar, a divulgação do projeto e da coleta de óleo é realizada em todas as atividades internas e externas de educação socioambiental e em projetos com escolas, associações de moradores e prefeitura.

A falta ou a instalação errada da caixa de gordura é uma das principais causas dos entupimentos nas tubulações do esgoto. A gordura se solidifica e forma uma espécie de tampão dentro das redes.

A orientação é para que cada imóvel tenha sua caixa de gordura e que os responsáveis façam manutenção e limpeza periódicas para evitar transtornos. O óleo e a gordura devem ser separados e podem ser destinados para projetos solidários, instituições ou pessoas que os utilizam como matéria prima para fazer sabão e detergente.