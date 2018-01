OITO ANOS DE NOSSA COLUNA VÍNICA VINUM VITA EST

Obrigado a vocês nossos leitores (as) por nos prestigiarem com a leitura e incentivarem a trazermos as maravilhas do MUNDO VÍNICO, para conhecerem e melhor degustarem esta iguaria dos deuses, apreciada em todo o mundo civilizado.Tem sua origem anterior a escrita e tem acompanhado o homem em sua trajetória da humanidade. Teve forte influência entre os gregos e romanos que o levaram para todo seu Império conquistado. Este legado nós o recebemos, e foi com a revolução industrial que tomou a forma que o conhecemos hoje: em garrafas com rolha de cortiça. Do século XVIII para cá a ciência encarregou-se de sua evolução, em especial com o processo de fermentação. Hoje o vinho é produzido em diversas partes do mundo. São mais de quatro mil vinícolas, mais de dois milhões de rótulos, espalhados pelas Américas, Oceania, África, Oriente Médio e Ásia e dez países produzem praticamente 80% do vinho mundial; Portugal, Chile, África do Sul, Alemanha, Austrália, Argentina, EUA, Espanha, Itália e França converteram-se em autênticas potências mundiais com faturamento de bilhões de Dólares, empregando um milhão de pessoas e criando nova forma de turismo no mundo o ENOTURISMO que a cada ano aumenta. O Brasil já ocupa o 14o lugar nesta lista com um histórico de cultivo de videiras que remontam ha quase 500 anos, descobrindo um novo terroir antes impossível, o paralelo 8 Bahia e Pernambuco no Vale do São Francisco, com duas safras de uvas por ano e já com vinhos premiados. Este tem sido nosso trabalho nesta quase uma década, trazer este conhecimento que com verdadeira paixão pelo assunto nos leva a buscar o esplendor, a raridade e complexidade deste néctar dos deuses e para melhor celebrarmos a data estamos lançando nosso livro VINUM VITA EST, A HISTÓRIA VISTA PELO VINHO pela Editora Prismas de Curitiba, que oferecemos a vocês caríssimos leitores(as) trazendo esta sabedoria numa seleção das melhores colunas publicadas aqui e em outros veículos de comunicações, cursos e palestras num convite ao leitor a um passeio pelo apaixonante universo da Enologia. AVOE. BRADO DE SAUDAÇÃO A BACO POR SEUS SÚDITOS.

UM BRINDE AO VINHO E AOS AMIGOS. “DEUS QUER, O HOMEM SONHA, A OBRA NASCE. “(Fernando Pessoa).

Osvaldo Nascimento Juniors.:

Advogado, Empresário, Enófilo, Sommelier, Colunista e Palestrante de Vinhos, estudando o néctar dos deuses há 20 anos, tem como reunir estudiosos e amantes da enologia, difundir a cultura vínica no país e no mundo, assina esta Coluna e mais OITO em diversos veículos de comunicações